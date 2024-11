Công an đang điều tra người đẹp "An Tây" do liên quan ma tuý

Ngày 10-11, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM đang điều tra vụ người mẫu, diễn viên Andrea Aybar (29 tuổi, tức Nguyễn Thị An - hay An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha) và một số người liên quan đến ma tuý.

Nguyễn Thị An.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM phối hợp cùng Công an TP Thủ Đức kiểm tra hành chính một căn hộ chung cư ở phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức. Tại đây, người mẫu, diễn viên An Tây và những người bạn có biểu hiện sử dụng ma tuý.

Được biết, An Tây hay Nguyễn Thị An cùng gia đình chuyển đến sống ở Việt Nam từ nhỏ. An Tây cũng là người mẫu, diễn viên, MC và cũng là Tiktoker nổi tiếng.

Andrea Aybar sinh năm 1995, mang quốc tịch Tây Ban Nha nhưng sống ở Việt Nam từ nhỏ. Cô nói thành thạo tiếng Anh, tiếng Việt và Tây Ban Nha.

Từ năm 2012 đến 2014, cô là gương mặt tiềm năng ở làng mẫu phía Bắc. Ngoài diễn thời trang, cô từng tham gia một số phim như: "Hoàng tử và lọ lem", "Để mai tính 2" ... Andrea Aybar kể rằng cô sống ở Việt Nam từ nhỏ và đã 10 năm chưa về lại Tây Ban Nha.

An Tây thừa nhận hiện tại cô giỏi tiếng Việt hơn cả tiếng mẹ đẻ, thậm chí trong đầu nảy ra ý gì đều suy nghĩ bằng tiếng Việt.

Công an quận Tân Bình cũng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra ca sĩ Chi Dân, tên thật là Nguyễn Trung Hiếu (35 tuổi), cùng một số người khác nghi vấn liên quan đến ma túy.

Hiện "Chi Dân", "Andrea Aybar" được là từ khoá "hot" đang được tìm kiếm trên Google.