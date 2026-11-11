Công an đề nghị các chủ xe trong danh sách khẩn trương liên hệ giải quyết
Công an đề nghị người vi phạm, chủ sở hữu hợp pháp hoặc người quản lý, sử dụng hợp pháp các phương tiện nêu trên liên hệ công an để giải quyết.
Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông (Đội CSGT đường bộ số 2) - Công an TP Hải Phòng thực hiện công tác TTKS phát hiện 502 xe mô tô, xe máy điện vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Đến nay, đã hết thời hạn tạm giữ phương tiện.
Phòng Cảnh sát giao thông - CATP Hải Phòng thông báo, đề nghị chủ sở hữu hợp pháp của xe theo danh sách trên đến Đội CSGT đường bộ số 2, địa chỉ: Số 6 đường 351, TDP Đồng Tâm, phường An Dương, TP Hải Phòng để giải quyết (liên hệ đ/c Trung tá Đỗ Đức Việt, SĐT: 0827738958).
Danh sách các phương tiện cụ thể như sau:
|
STT
|
LOẠI PHƯƠNG TIỆN
|
BIỂN KIỂM SOÁT
|
SỐ MÁY
|
SỐ KHUNG
|
GHI CHÚ
|
1
|NOUVO-TRẮNG VÀNG
|16R8-4782
|
5P11232733
|
RLCN5P110AY232732
|T5-23
|
2
|JUPITER-TRẮNG ĐEN
|15K1-066.93
|
31CA006616
|
RLCJ31C50BY004963
|T8-23
|
3
|HAYATE-NÂU VÀNG ĐEN
|15B1-594.54
|
F4E4131825
|
RLSCF4EE0C0106820
|T2-23
|
4
|HAI BÁNH ĐEN ĐỎ
|15B1-236.19
|
JF27E0802575
|
RLHJF2709BY746584
|T2-23
|
5
|WAVE-ĐEN
|16P3-2309
|
HC12E1303922
|
RLHHC121X9Y103057
|T2-23
|
6
|WAVE ĐỎ ĐEN
|16M4-2101
|
52FMH00090355
|
RPHWCHKUM5H090355
|T2-23
|
7
|JUPITER TRẮNG XANH
|16P3-2337
|
5B96048604
|
RLCJ5B9609Y048603
|T2-23
|
8
|MIO ĐỎ
|16K6-3636
|
5WP100593
|
RLCM5WP103Y000593
|T2-23
|
9
|SH MODE TRẮNG NÂU
|15B2-160.09
|
JF51E0258002
|
RLHJF512FY028050
|T1-24
|
10
|NOUVO XANH BẠC
|34B1-364.90
|
5P11403521
|
RLCN5P110BY403515
|T1-23
|
11
|WAVE XANH
|16K2-1910
|
HC08E0386254
|
RLHHC08032Y386044
|T2-23
|
12
|NOUVO ĐỎ ĐEN BẠC
|15B1-799.80
|
22S2002988
|
RLCN22S207Y002988
|T2-23
|
13
|NOUNO TRẮNG ĐEN
|15B1-157.63
|
5P11347001
|
RLCN5P110BY346999
|T3-23
|
14
|SIRIUS5C64 ĐEN ĐỎ
|16N4-5702
|
5C64033620
|
RLCS5C6408Y033620
|T3-23
|
15
|NOUVO BẠC TRẮNG ĐEN
|16P9-3330
|
5P11117214
|
RLCN5P1109Y117213
|T3-23
|
16
|110-5A ĐỎ ĐEN
|52U5-2413
|
VTMAR150FMHA006841
|
RRTVCH3CX51006466
|T2-23
|
17
|VT SIRUSE3 ĐEN ĐỎ
|15AB-023.57
|
VHL139FMBVT3207098
|
RMNSCBRN4KH007098
|T8-23
|
18
|WAVE XANH
|16K7-6539
|
HC09E0310567
|
RLHHC09073Y310519
|T6-23
|
19
|WAVE ĐỎ ĐEN
|16L7-6508
|
HC09E6001872
|
RLHHC09096Y001848
|T4-23
|
20
|PS150I XANH
|16M2-2647
|
08E-6000790
|
09A06F-000574
|T4-23
|
21
|NOUVO TRẮNG ĐEN
|34B1-068.74
|
5P11304486
|
RLCN5P110BY340483
|T9-23
|
22
|WAVE ĐỎ XÁM ĐEN
|16P7-5936
|
JC43E1423405
|
RLHJC4311AY657576
|T8-23
|
23
|WAVE ĐEN XÁM
|16N5-5686
|
HC12E0232624
|
RLHHC12068Y610480
|T12-23
|
24
|SH150I TRẮNG ĐEN
|15B3-858.72
|
KF25E0040944
|
RLHKF2503GY040886
|T12-23
|
25
|DREAM NÂU
|16F3-9150
|
HA05E0017010
|
RLHHA0602WY017027
|T9-23
|
26
|JANUS TRẮNG XANH
|14X1-338.34
|
E3Y8E104752
|
RLCSEC820JY104746
|T10-23
|
27
|100 - NÂU
|16H5-4795
|
150FMG01020103
|
VMXPCG0061H020103
|T10-23
|
28
|SD110A XANH
|16K8-9717
|
PDOR152FMH00032202
|
VPDBCH013PD032202
|T12-23
|
29
|WAVERSX ĐỎ ĐEN XÁM
|34B2-083.76
|
JC52E5331242
|
RLHJC522XCY785737
|T5-23
|
30
|WAVE XANH ĐEN BẠC
|15C1-213.14
|
HC12E5560783
|
RLHHC1212DY560678
|T12-22
|
31
|WAVERS VÀNG ĐEN BẠC
|16P3-1152
|
HC12E0542121
|
RLHHC12228Y513973
|T8-23
|
32
|50R VÀNG
|15AA-028.52
|
RL8139FMBL1SE006835
|
RL8DCB6UME1006835
|T11-23
|
33
|SMASH XANH
|16M1-8635
|
E432VN215897
|
RLSBE49L060215897
|T11-23
|
34
|KHÔNG RÕ ĐEN
|15MĐ4-001.48
|
KHONGCO
|
15MD400148
|T9-23
|
35
|WAVE XANH
|16F3-7289
|
57896
|
57896
|T2-23
|
36
|NU XANH
|16F9-1068
|
152FMH00425638
|
WE110Y0025044
|T11-23
|
37
|JUPITER XANH
|16H9-5403
|
5SD129267
|
5SD129267
|T11-23
|
38
|DREAM NÂU
|88H9-2189
|
HA08E0861753
|
RLHHA08006Y011854
|T11-23
|
39
|110 ĐỎ ĐEN
|16L9-1218
|
VLF1P52FMH350108094
|
RMYWCH1HY5A001094
|T10-23
|
40
|JUPITER XANH
|16L1-5931
|
5VT282668
|
RLCJ5VT204Y082668
|T7-23
|
41
|SIRIUS5C64 ĐEN BẠC
|16R7-0879
|
5C64283462
|
RLCS5C640AY283459
|T7-23
|
42
|WAVE ĐEN ĐỎ XÁM
|16M9-0525
|
HC09E6680708
|
RLHHC09027Y861141
|T1-23
|
43
|WAVE XANH ĐEN
|19Y1-7031
|
HC12E1262811
|
RLHHC121X9Y062610
|T1-23
|
44
|125 ĐỎ
|14P8-9645
|
1P52QMJ1001472
|
RCJ10271001052
|T8-23
|
45
|GRAND ĐEN
|51Z2-4594
|
NDE1193543
|
MH1ND000PPK093961
|T1-24
|
46
|JUPITER XÁM BẠC
|15C1-306.64
|
5VT244219
|
VYAJ5VT24Y044219
|T1-24
|
47
|AIRBLADE TRẮNG
|15C1-031.83
|
JF27E-0823628
|
RLHJF270XBY756444
|T11-23
|
48
|WAVERS ĐỎ ĐEN BẠC
|16M1-5365
|
HC09E6428059
|
RLHHC09026Y428028
|T3-23
|
49
|AIRBLADE ĐEN BẠC
|15C1-395.41
|
JF27E0743152
|
RLHJF2707BY036602
|T7-23
|
50
|WAVE ĐỎ ĐEN BẠC
|16M1-9783
|
HC09E6483694
|
RLHHC09026Y483661
|T3-23
|
51
|SIRIUS ĐEN ĐỎ
|16P4-8842
|
5C64369136
|
RLCS5C640AY369129
|T3-23
|
52
|JUPITER ĐEN
|16P9-0346
|
5VT272941
|
RLCJ5VT204Y072941
|T6-23
|
53
|NOUVO ĐEN XÁM BẠC
|16L1-6172
|
2B5200729
|
RLCN2B5204Y000729
|T6-23
|
54
|MIO ĐEN TRẮNG
|16M3-7657
|
4D11005598
|
RLCM4D1106Y005598
|T8-23
|
55
|M5B NÂU
|29N4-7048
|
HB019103
|
VNDFM90B4V019103
|T8-23
|
56
|125F2 VÀNG
|16L1-6454
|
HAF125E0008933
|
VFCCCJOA4FC001833
|T2-23
|
57
|LEAD ĐỎ ĐEN
|16R6-4447
|
JF24E0304804
|
RLHJF2406AY003349
|T1-24
|
58
|DREM XANH
|16F3-3351
|
81528
|
81528
|T1-24
|
59
|WAVERS TRẮNG ĐEN
|24Y1-072.75
|
JC52E1157958
|
RLHJC5282DY033892
|T2-24
|
60
|WAVE XANH
|16K1-9135
|
HC08E0354166
|
RLHHC08062Y053975
|T2-24
|
61
|50 GHI
|15AA-131.75
|
VDEJQ139FMB5902129
|
RPEKCB9PEJA902129
|T2-24
|
62
|JUPITER XÁM BẠC
|15C1-007.78
|
5B95089099
|
RLCJ5B950BY089099
|T2-24
|
63
|50 ĐEN XÁM
|17FC-0713
|
VTT29YX1P39FMB040036
|
RRKWCB2UM8XB40036
|T2-24
|
64
|NOUVO ĐEN BẠC
|16P3-2836
|
5P11056827
|
RLCN5P1109Y056824
|T2-24
|
65
|NOUVO BẠC NÂU
|16P3-4176
|
5P11083396
|
RLCN5P1109Y083397
|T2-24
|
66
|NOUVO NÂU VÀNG BẠC
|16P6-9336
|
5P11101473
|
RLCN5P1109Y101488
|T2-24
|
67
|LEAD VÀNG
|15B1-379.75
|
JF24E0662550
|
RLHJF2400BY646457
|T2-24
|
68
|JUPITER XÁM BẠC
|16K9-5859
|
5VT262233
|
RLCJ5VT204Y062233
|T2-24
|
69
|NOUVO BẠC NÂU
|16P5-6425
|
5P11076994
|
RLCN5P1109Y076848
|T2-24
|
70
|SIRIUS ĐEN TRẮNG
|16S5-3074
|
5C64330242
|
RLCS5C640AY330242
|T2-24
|
71
|LX110 XANH
|16F7-2702
|
152FM00001364
|
LG5XCHLC8YD01164
|T2-24
|
72
|AIRBLADEFI VÀNG BẠC
|15C1-095.98
|
JF27E1440346
|
RLHJF270XBY684810
|T2-24
|
73
|WAVE XANH ĐEN
|16M2-4687
|
HC09E6254231
|
RLHHC09036Y254194
|T2-24
|
74
|VISION ĐỎ
|15C1-150.35
|
JF33E0464589
|
RLHJF3318DY384996
|T2-24
|
75
|WAVE XANH ĐEN BẠC
|89B1-784.37
|
JA39E0866463
|
RLHJA3915KY010431
|T2-24
|
76
|WAVE XANH ĐEN BẠC
|16M1-4733
|
HC09E6433710
|
RLHHC09016Y433818
|T2-24
|
77
|SIRIUS ĐEN ĐỎ
|20M7-3441
|
5C64171899
|
RLCS5C6409Y171890
|T2-24
|
78
|KVG XANH ĐEN
|54X7-8547
|
18E-5204346
|
98Y-603006
|T2-24
|
79
|JUPITER ĐỎ
|16K2-6570
|
5SD145904
|
5SD145904
|T2-24
|
80
|SIRIUS ĐỎ
|16H3-2090
|
5HU204849
|
5HU204849
|T2-24
|
81
|NOUVO BẠC TRẮNG
|15N1-165.56
|
5P11165377
|
RLCN5P110AY165376
|T2-24
|
82
|WAVE XANH
|16K6-8432
|
HC09E0241014
|
RLHHC09023Y240881
|T2-24
|
83
|5TV1 XÁM
|29P3-5569
|
5VT100901
|
VYAJ5VT13YA000901
|T2-24
|
84
|JOYRIDE NÂU VÀNG BẠC
|15B1-257.63
|
VMVWADD005829
|
RGLCA11DDBD005829
|T2-24
|
85
|FUTURE XANH
|16H8-8056
|
JA02E0329624
|
JA02071Y329554
|T2-24
|
86
|D1D ĐỎ ĐEN
|16N9-0296
|
5C64095373
|
RLCS5C6408Y095373
|T2-24
|
87
|WAVE ĐỎ ĐEN BẠC
|16M9-5972
|
HC09E6288853
|
RLHHC09016Y288828
|T2-24
|
88
|WAVE TRẮNG ĐEN BẠC
|15K1-507.11
|
JA39E2505352
|
RLHJA3922NY009122
|T2-24
|
89
|NOUVO GHI
|16K2-6835
|
5VD111951
|
VYAN5VD13YA011951
|T2-24
|
90
|WAVE XANH
|16H1-3105
|
LC152FMH*007007752
|
NJ110*200001221
|T2-24
|
91
|WAVE ĐỎ XÁM ĐEN
|15C1-272.51
|
HC12E0221794
|
RLHHC12038Y605611
|T2-24
|
92
|100 XANH
|16H7-0421
|
1P52FMH017819
|
VDPPCH0011P025100
|T2-24
|
93
|WAVE ĐEN XÁM
|16N3-2294
|
HC12E0038416
|
RLHHC12038Y518534
|T2-24
|
94
|WAVE XANH
|16L1-4703
|
HC09E0461775
|
RLHHC09073Y461831
|T1-21
|
95
|110 ĐỎ
|16K7-5286
|
E432VN136102
|
RLSBE49L040136102
|T1-21
|
96
|JUPITER XANH
|16L6-1412
|
5VT1110665
|
RLCJ5VT105Y110665
|T1-21
|
97
|110 XANH
|16K1-6400
|
VPDOR152FMH00001245
|
VPDWCH032PD001245
|T1-21
|
98
|DY110-12 XANH
|16H7-5379
|
VTRDY150FMH80600560
|
VMXPCH00224600560
|T2-21
|
99
|JUPITER XANH
|20H8-3338
|
5VT279156
|
RLCJ5VT204Y079156
|T4-21
|
100
|100 NÂU
|33P9-3948
|
VUMYG150FMG126978
|
RL1DCG2HY7B126978
|T4-21
|
101
|WAVE ĐEN XÁM
|16N2-3115
|
HC09E6753843
|
RLHHC09007Y930117
|T8-21
|
102
|1254 BẠC
|16L8-2982
|
1P52QMI002194
|
RRS2CJ10241001492
|T8-21
|
103
|50C XANH
|15AB-012.80
|
VDEJQ139FMB1504315
|
RPECCB5UMHA504315
|T12-21
|
104
|WAVE XANH ĐEN BẠC
|26B1-925.07
|
HC12E5229224
|
RLHHC1217DY229174
|T12-21
|
105
|SIRIUS ĐỎ ĐEN
|16N3-6053
|
5C64017291
|
RLCS5C6407Y017291
|T11-21
|
106
|WAVE ĐỎ ĐEN BẠC
|16R1-8084
|
JC43E0849624
|
RLHJC4301AY045157
|T11-21
|
107
|C100-C XANH
|37L1-7674
|
VDTFS150FMG343909
|
VDTLCG063DT343909
|T11-20
|
108
|NOUVO TRẮNG ĐEN
|15K1-030.69
|
5P11350785
|
RLCN5P110BY350782
|T11-20
|
109
|SBI NÂU
|12F9-9770
|
VMESE1254688
|
RLGSB10AD5H254688
|T11-20
|
110
|NOUVO XANH BẠC
|14P7-9505
|
2B56045424
|
RLCN2B5607Y045424
|T4-20
|
111
|110 TÍM
|16H3-6397
|
LC152FMH02001258
|
VTPCH004YVN021758
|T1-20
|
112
|JUPITER ĐỎ ĐEN
|16R1-8508
|
5B95067189
|
RLCJ5B950AY067182
|T9-20
|
113
|WAVE ĐEN ĐỎ
|36D1-342.87
|
JA32E1155394
|
RLHJA3201EY071586
|T9-20
|
114
|SIRIUS TRẮNG XÁM BẠC
|15B2-161.38
|
5C64272027
|
RLCS5C640AY272025
|T11-20
|
115
|WAVE ĐỎ ĐEN BẠC
|29V5-8245
|
HC09E6439260
|
RLHHC09096Y439219
|T11-20
|
116
|WAVE XANH
|16H8-3341
|
HC08E0180088
|
RLHHC08062Y180040
|T11-20
|
117
|WAVE ĐỎ
|16P3-8315
|
HC09E0281264
|
RLHHC09063Y281188
|T6-20
|
118
|WAVE ĐỎ ĐEN BẠC
|16N3-0303
|
HC009E5770332
|
RLHHC09067Y670449
|T7-20
|
119
|JUPITER ĐỎ XÁM BẠC
|16L6-9100
|
2S01006208
|
RLCJ2S0105Y006208
|T7-20
|
120
|FUTURE XANH
|16K2-5383
|
JA02E0345653
|
JA02031Y345511
|T1-23
|
121
|50V-VÀNG
|24HB-024.82
|
VDEJQ139FMB040810
|
RPEWCB1PEEA040810
|T9-23
|
122
|WAVE ĐEN
|16F4-2762
|
NF100ME0073829
|
NF100M0073829
|T12-23
|
123
|AIRBLADEFI ĐEN BẠC
|16R7-1529
|
JF27E0392534
|
RLHJF1805AY345539
|T5-23
|
124
|WAVESK ĐEN
|16P3-0183
|
HC12E1207862
|
RLHHC12169Y008057
|T6-23
|
125
|DREM NÂU
|16H1-5314
|
150FMG1A21025325
|
FL100200032325
|T6-23
|
126
|EXCITER XANH BẠC
|26L1-188.36
|
G3D4E201365
|
RLCUG0610GY188452
|T8-23
|
127
|WAVER XANH ĐEN ĐỎ
|89E1-026.77
|
JC43E6099098
|
RLHJC4329BY176100
|T10-23
|
128
|WAVE XANH ĐEN
|16L9-8944
|
HC09E6138251
|
RLHHC09096Y138224
|T10-23
|
129
|WAVE XANH ĐEN BẠC
|34B3-727.65
|
JA39E0253172
|
RLHJA3908HY253120
|T2-23
|
130
|WAVE ĐỎ ĐEN BẠC
|14H1-7050
|
HC12E0687447
|
RLHHC122X9Y070165
|T3-23
|
131
|LUXURY BẠC GHI ĐEN
|15MĐ1-347.46
|
TY60V800W170604911
|
RRWY8EKTAHSA00918
|T11-23
|
132
|WAVE ĐEN BẠC
|20M8-2773
|
HC12E2592163
|
RLHHC1205AY092156
|T5-23
|
133
|NOUVO ĐỎ ĐEN
|16R8-7952
|
5P11245743
|
RLCN5P110AY245735
|T6-22
|
134
|SIRIUS ĐEN BẠC
|16P3-5558
|
5C64153232
|
RLCS5C56409Y153233
|T11-23
|
135
|SIRIUS TRẮNG ĐEN
|16R7-4189
|
5C64373430
|
RLCS5C640AY373423
|T3-24
|
136
|WAVE ĐỎ ĐEN BẠC
|16M6-0552
|
HC09E6291234
|
RLHHC09036Y291150
|T1-24
|
137
|DREM NÂU
|16L9-7737
|
RPTDS150FMG00036692
|
RPHDCGTUM5H036692
|T1-24
|
138
|NOUVO TRẮNG ĐEN
|15B1-218.71
|
5P11366054
|
RLCN5P110BY336055
|T4-23
|
139
|50C2 XANH
|15AB-014.51
|
VDEJQ139FMB2328734
|
RPEKCB3PEJA327834
|T3-23
|
140
|SIURUS XANH TRẮNG
|15AA-044.63
|
VHL1139FMBVT3002683
|
RMNSCBEN4HH002683
|T2-23
|
141
|WAVE ĐỎ
|52P4-8220
|
VLFKV1P52FMH34F416153
|
VKVDCH033UM016153
|T6-23
|
142
|JUPITER ĐEN BẠC
|16N9-3798
|
5B95036936
|
RLCJ5B9508Y036936
|T6-23
|
143
|SIRIUS TRẮNG XÁM BẠC
|16P6-9147
|
5C64157350
|
RLCS5C6409Y157350
|T6-23
|
144
|CKD XANH
|15AB-004.72
|
VZS139FMB613572
|
RR6DCB4UMET613572
|T8-22
|
145
|50V TRẮNG
|15AB-000.52
|
VDEJQ139FMB027879
|
RPEWCB1PEDA027879
|T9-22
|
146
|WAVE ĐỎ ĐEN
|15H1-348.19
|
HC12E1318053
|
RLHHC121199Y117192
|T8-22
|
147
|AIRBLADEFI ĐEN BẠC
|16R7-2626
|
JF27E0419548
|
RLHJF1801AY370406
|T8-22
|
148
|WAVE ĐỎ XÁM
|34P2-7062
|
JC43E1308001
|
RLHJC4315AY625732
|T8-22
|
149
|JUPITER ĐỎ ĐEN
|29E2-231.93
|
5B95025069
|
RLCJ5B9508Y025069
|T8-22
|
150
|C110 ĐEN
|37P4-1855
|
152FMH360146938
|
5UM5X146938
|T10-22
|
151
|FORCE125 TRẮNG
|29S8-4333
|
5FM601475
|
5FM204113
|T8-22
|
152
|WAVE XANH
|16K3-7677
|
HC09E0049616
|
HC09013Y049534
|T9-22
|
153
|50 VÀNG
|15AE-002.15
|
KPKFM1P39FMB00033225
|
RPKDCB2PKEH003225
|T10-19
|
154
|WAVE XANH ĐEN
|16P2-3159
|
JC43E0009802
|
RLHJC43029Y007495
|T10-19
|
155
|110 ĐỎ
|34L8-1791
|
FMH5R151015
|
035UM051015
|T10-19
|
156
|NOUVO XANH ĐEN
|16R5-6282
|
5P11151614
|
RLCN5P110AY151614
|T10-19
|
157
|DREM NÂU
|16H3-1095
|
LC150FMG01854257
|
VHLPCG0021H000072
|T10-19
|
158
|100 NÂU
|16L4-6825
|
VHHJL150FMG00102134
|
VHHDCG0B4UM102134
|T12-19
|
159
|LEAD VÀNG
|36K3-038.89
|
JF45E0049822
|
RLHJF4504DY516758
|T11-19
|
160
|VICTORY BẠC
|16M2-1167
|
M9BCD047127
|
RLGH125DD6D047127
|T11-19
|
161
|NOUVO ĐEN ĐỎ
|16N8-2139
|
22S2047090
|
RLCN22S208Y047090
|T11-19
|
162
|JUPITER ĐEN BẠC
|16N4-2113
|
5B94002577
|
RLCJ5B9407Y002577
|T11-19
|
163
|110 ĐỎ ĐEN
|34M5-7076
|
FMHW00000979
|
HONB61J00979
|T11-19
|
164
|WAVE ĐỎ ĐEN
|35N5-8061
|
HC09E6198111
|
RLHHC09066Y198171
|T11-19
|
165
|STAR ĐEN
|34F7-4845
|
GEE1019492
|
19457
|T11-19
|
166
|JUPITER ĐỎ TRẮNG
|16K4-5492
|
5VT112014
|
VYAJ5VT13YA012014
|T11-19
|
167
|WAVE XANH
|16L3-5891
|
HC08E0396106
|
RLHHC08052Y395943
|T11-19
|
168
|110 ĐEN
|12K4-6826
|
VTT013JL1P52FMH003722
|
RRKWCH0UM7XH03722
|T11-19
|
169
|LXCITER XANH BẠC
|15G1-403.63
|
G3D4E029516
|
RLCUG0610FY029516
|T7-19
|
170
|DREM NÂU
|16H1-8578
|
LC150FMG01926679
|
LPCG0021H003223
|T12-19
|
171
|TAURUTS ĐỎ ĐEN
|88K3-3948
|
16S1021196
|
RLCS16S109Y021189
|T7-19
|
172
|VTCUP50 TRẮNG
|34AA-068.12
|
VHL139FMBVT4003505
|
RMNCCBCN4HH003505
|T7-19
|
173
|WAEV ANPHA ĐỎ ĐEN
|17K5-1086
|
HC09E6026889
|
RLHHC09096Y027804
|T7-19
|
174
|WAVE 100 XANH
|16H1-7264
|
ZS110FMH611000519
|
LZSXCHLJ611000519
|T7-19
|
175
|WAVE 110D XANH
|16K9- 5541
|
VPJL1P50FMH057807
|
VPJDCH033PJ057807
|T7-19
|
176
|C110 ĐỎ
|35F7-7917
|
E447105331
|
RLSBE49U060105331
|T7-19
|
177
|C110 XANH
|29N5-5993
|
LC152FMH02006977
|
VTPCH004YVN006777
|T7-19
|
178
|WAVE ĐEN XÁM
|16R1-3767
|
JC43E1251512
|
RLHJC4312AY612713
|T7-19
|
179
|SIRIUS ĐEN ĐỎ
|36B3-077.13
|
5C63766896
|
RLCS5C630DY766830
|T7-19
|
180
|VICTORYA ĐEN
|29U9-1784
|
VMM9BCD025767
|
RLGH125DD6D025767
|T9-19
|
181
|CR100 NÂU
|36H7-0786
|
CR100FMG2004208
|
VCRPCG0022R004208
|T9-19
|
182
|WAVE 110 XANH
|16K4-4234
|
50FMH00029156
|
CH022LK029156
|T9-19
|
183
|WAVE ĐEN BẠC
|16M1-3492
|
HC09E6182619
|
RLHHC09086Y182621
|T9-19
|
184
|SIRIUS XANH
|16H4-5858
|
5HU305925
|
5HU305925
|T8-19
|
185
|DREM NÂU
|17K4-8275
|
VTTJL1P50FMGX000300
|
RRKDCG1TT5X000300
|T8-19
|
186
|JUPITER ĐỎ ĐEN
|16M2-4026
|
4B21017837
|
RLCJ4B2106Y017837
|T8-19
|
187
|WAVE VÀNG ĐEN
|16M3-2342
|
HC096E5211922
|
RLHHC09057Y112737
|T8-19
|
188
|NOUVO ĐEN BẠC
|16N2-9902
|
2B56050856
|
RLCN2B5607Y050856
|T8-19
|
189
|KTLN TÍM
|34L9-6703
|
HC09E6310287
|
09066Y310208
|T10-19
|
190
|KRSA XANH
|34K5-7964
|
HC08E0404005
|
08072Y403900
|T12-18
|
191
|100B4 NÂU
|16H7-5482
|
VKV1P50FMG30123943
|
VKVPCG0011L0203943
|T6-19
|
192
|WAVE 100 NÂU
|17F7-6250
|
LC150FMG01223825
|
DU100200171925
|T1-19
|
193
|WAVE ĐỎ ĐEN BẠC
|56P2-5324
|
HC12E2640131
|
RLHHC1202AY140096
|T1-19
|
194
|DREM NÂU
|16M2-9421
|
50FMG350051520
|
CG7MY5A000370
|T1-19
|
195
|DREM NÂU
|16H2-1166
|
LC150FMG01018193
|
NJ1002004038
|T7-19
|
196
|C100 E2 VÀNG
|55Y7-8700
|
VZS150FMG11013815
|
RNGKCG1VH91013815
|T3-24
|
197
|VT4 BẠC XÁM
|17M1-3019
|
VMVT3BD002630
|
RLGKA12DD8D002630
|T3-24
|
198
|EXCITER XANH ĐEN
|15C1-343.35
|
G3D4E689151
|
RLCUG0610JY661825
|T3-24
|
199
|WAVERSX ĐỎ ĐEN XÁM
|34B1-966.87
|
JC52E5225769
|
RLHJC5226CY729178
|T3-24
|
200
|50R XANH TRẮNG
|15AA-017.02
|
RL8139FMBL1SE003971
|
RL8DCB6UME1003971
|T23-24
|
201
|WAVE XANH
|16K5-7562
|
HC09E0189616
|
RLHHC09033Y189570
|T3-24
|
202
|DREM NÂU
|16H2-0421
|
LC150FMG01927239
|
VHLPCG0021H003176
|T3-24
|
203
|SIRIUS ĐEN XÁM
|15C1-366.27
|
E3X9E503319
|
RLCUE3240JY186368
|T3-24
|
204
|SAF ĐEN BẠC
|16P3-8356
|
VMSACBH017717
|
RLGSC10KH9H017717
|T3-24
|
205
|WAVE ĐỎ ĐEN BẠC
|16L7-8200
|
HC09E6350940
|
RLHHC09076Y350880
|T3-24
|
206
|AIRBLADE ĐEN ĐỎ
|15B1-233.53
|
JF27E0884882
|
RLHJF2702BY787915
|T3-24
|
207
|SIRIUS ĐEN ĐỎ
|16P3-6408
|
5C64171841
|
RLCS5C6409Y171829
|T3-24
|
208
|WAVE ĐỎ XÁM ĐEN
|27H3-3412
|
JC43E1430261
|
RLHJC431XAY659651
|T3-24
|
209
|FUTURE ĐEN XÁM BẠC
|16M4-4209
|
JC35E0625614
|
RLHJC35017Y212617
|T3-24
|
210
|WAVE ĐỎ
|16L9-0485
|
HC09E5053571
|
RLHHC09015Y529334
|T3-24
|
211
|100B4-NÂU
|16H6-5946
|
VKV1P50FMG30110909
|
VKVPCG0011L0100909
|T3-24
|
212
|110WS ĐEN
|36B7-364.62
|
VDEJQ152FMHB207351
|
RPEXCH7PEJA207351
|T3-24
|
213
|JUPITER BẠC ĐEN
|15D1-305.60
|
5B95132570
|
RLCJ5B950CY132560
|T3-24
|
214
|WAVE ĐỎ ĐEN BẠC
|16M1-8194
|
HC09E6459333
|
RLHHC09066Y459265
|T3-24
|
215
|JUPITER XANH ĐEN
|12V1-118.11
|
E3S1E099492
|
RLCUE1340JY061845
|T3-24
|
216
|WAVE TRẮNG ĐEN BẠC
|26B2-541.07
|
JA39E1453105
|
RLHJA3912LY115221
|T3-24
|
217
|110S2-XANH
|16K4-7800
|
VVNZS152FMH019001
|
VHTDCH063UM003994
|T3-24
|
218
|SIRRIUS XANH
|18P1-3142
|
3S31090974
|
RLCS3S3106Y090974
|T3-24
|
219
|C100 NÂU
|37K3-2626
|
1P50FMG320272706
|
VLFDCG012LF001828
|T3-24
|
220
|FUTURE XANH
|16F6-3408
|
JA02E0020209
|
RLHJA0207YY020189
|T3-24
|
221
|VISION TRẮNG
|29C1-652.79
|
JF66E0327503
|
RLHJF5815GY327454
|T3-24
|
222
|JUPITER XANH ĐEN
|34N1-036.42
|
5B95051785
|
RLCJ5B9509Y051790
|T5-24
|
223
|WAVE110 XANH
|17H4-2974
|
CR110FMH2013947
|
VCRPCH0032R013947
|T5-24
|
224
|WAVE ĐỎ ĐEN
|54Y3-6208
|
HC12E2233821
|
RLHHC12308Y479055
|T5-24
|
225
|DREM NÂU
|16F5-2370
|
C100M8110358
|
C100ME8110358
|T5-24
|
226
|JUPITER TRẮNG ĐEN
|16R5-4506
|
5B96096797
|
RLCJ5B9609Y096788
|T5-24
|
227
|SIRIUS TRẮNG XANH
|36B4-307.00
|
5C6H108078
|
RLCS5C6H0FY108058
|T5-24
|
228
|WAVE VÀNG NÂU ĐEN
|35K1-037.41
|
JC52E5187918
|
RLHJC5225CY033783
|T5-24
|
229
|STAR XANH ĐEN
|34B3-889.28
|
VMVE1AD002253
|
RLCUA12ADHD002253
|T5-24
|
230
|CR100 NÂU
|15D1-269.20
|
CR100FMG2001621
|
VCRPCG0022R001621
|T5-24
|
231
|JUPITER XANH ĐEN
|15H1-145.09
|
5B93027049
|
RLCJ5B9307Y027049
|T5-24
|
232
|C100 GBGT NÂU
|36F6-3508
|
HA05E0245688
|
RLHHA0603WY245666
|T5-24
|
233
|WAVE TRẮNG ĐEN
|26B1-379.20
|
JC52E4133125
|
RLHJC5214CY383428
|T5-24
|
234
|JUPITER ĐEN XÁM BẠC
|29V8-5093
|
2S11027608
|
RLCJ2S0106Y027608
|T5-24
|
235
|WAVE TRẮNG ĐEN
|15B2-571.23
|
HC12E7432780
|
RLHHC1250FY432722
|T5-24
|
236
|DAYONG XANH
|16H4-5969
|
150FMH0091307
|
DY1100091307
|T5-24
|
237
|WAVE VÀNG ĐEN BẠC
|30M5-6881
|
HC12E2600247
|
RLHHC1203AY100240
|T5-24
|
238
|BLADE ĐEN ĐỎ
|15B2-972.29
|
JA36E0574924
|
RLHJA3637GY102069
|T5-24
|
239
|GOGO NEW XANH GHI
|15MĐ1-724.78
|
DG60V800W210712069
|
RRWYGEKGNMSG01611
|T5-24
|
240
|EXCITER TRẮNG ĐỎ
|36B5-759.23
|
1S9A086169
|
RLCE1S9AOGY086199
|T5-24
|
241
|133S ĐEN
|15MĐ6-007.69
|
KHONGCO
|
8.85222E+14
|T5-24
|
242
|WAVE TRẰNG XÁM ĐEN
|16S1-0293
|
JC43E5745325
|
RLHJC4322AY266834
|T5-24
|
243
|VTRSX XANH
|15AB-041.53
|
VHL139FMBVTA110363
|
RMNVCBAN4MH010363
|T3-24
|
244
|EXCITER XANH TRẮNG
|34B1-893.50
|
55P1180364
|
RLCE55P10CY180352
|T3-24
|
245
|WAVE ĐEN
|16F4-1315
|
C100ME0069594
|
C100M0069594
|T3-24
|
246
|5C63 -ĐEN BẠC
|34N2-6793
|
5C63020382
|
307Y020382
|T3-24
|
247
|AIRBLADE ĐEN BẠC
|15B4-296.81
|
JF27E0293679
|
RLHJF180XAY252595
|T3-24
|
248
|CYGNUSZ ĐEN
|30F3-5551
|
ZY151QMI07322057
|
LYMTJAA467A322036
|T3-24
|
249
|AIRBLADE TRẮNG ĐỎ ĐEN
|15G1-169.92
|
JF27E1411725
|
RLHJF2704BY492086
|T3-24
|
250
|VIVA- Xanh
|16K1-0062
|
E419VN119580
|
BE44FVN119580
|T3-24
|
251
|JUPITER XANH
|16L1-1004
|
5VT276106
|
RLCJ5VT204Y076106
|T3-24
|
252
|WAVE XANH
|16H7-4202
|
HC08E0086059
|
RLHHC08082Y086032
|T3-24
|
253
|LEAD ĐEN
|15C1-392.68
|
JF89E0009817
|
RLHJF7938KZ301901
|T3-24
|
254
|EXCITER XANH TRẮNG
|43C1-121.87
|
55P1042578
|
RLCE55P1BY142564
|T3-24
|
255
|CUP 50 TRẮNG
|15AB-011.49
|
VZS139FMB16001235
|
RLPCCB2UMHB001235
|T3-24
|
256
|WAVE XANH ĐEN
|29V9-0316
|
HC09E6264912
|
RLHHC09026Y264814
|T3-24
|
257
|SIRIUS XÁM ĐEN
|37C1-182.98
|
E32VE094144
|
RLCUE3720LY021387
|T3-24
|
258
|SIRIUS TRẮNG XANH
|16N1-9783
|
5C64083399
|
RLCS5C6408Y083399
|T3-24
|
259
|SDH125 TÍM
|16M8-0905
|
SDH1P52QMIB61308262
|
LALTCJNA761069320
|T3-24
|
260
|VESPA ĐEN
|15MĐ5-029.45
|
HFT60V800WX1171200035
|
RPFY4EKVNHHK00036
|T3-24
|
261
|133S TRẮNG ĐEN
|15MĐ6-005.96
|
KHONGCO
|
6.53622E+14
|T3-24
|
262
|NOUVO ĐEN ĐỎ
|15B1-044.65
|
5P11279655
|
RLCN5P110AY279653
|T3-24
|
263
|STAR110 ĐEN XÁM
|34N9-7179
|
FMH301163
|
RMWWCHTMW8H301163
|T3-24
|
264
|NOUVO BẠC TRẮNG
|16R6-0107
|
5P11142674
|
RLCN5P1109Y142671
|T3-24
|
265
|WAVE TRẮNG ĐEN
|93P1-334.54
|
JC52E4186340
|
RLHJC5213CY674390
|T3-24
|
266
|EXCITER XANH TRẮNG
|34F1-045.41
|
55P1037061
|
RLCE55P10BY037052
|T3-24
|
267
|WAVE ĐỎ ĐEN BẠC
|16M3-8923
|
HC09E6546564
|
RLHHC09046Y547103
|T3-24
|
268
|WAVE TRẮNG ĐEN XÁM
|15K1-099.15
|
JC52E5236523
|
RLHJC5223CY734824
|T3-24
|
269
|LLIFAN XANH
|36K5-9624
|
VPJL1P53FMH013639
|
VVPJPCH042PJ015639
|T3-24
|
270
|SIRIUS ĐEN TRẮNG
|16R4-2776
|
5C64306084
|
RLCS5C640AY306085
|T3-24
|
271
|WAVE ĐEN ĐỎ
|15B1-836.35
|
JC52E6099590
|
RLHJF5247DY064097
|T3-24
|
272
|SIRIUS TRẮNG ĐEN
|15B1-859.84
|
5C6J050852
|
RLCS5C6JOEY050848
|T3-24
|
273
|SIRIUS XANH
|88H7-2656
|
5HU811829
|
RLCS5HU805Y011829
|T3-24
|
274
|SIRIUS ĐEN ĐỎ
|35M1-0170
|
5C64208732
|
RLCS5C640AY208727
|T3-24
|
275
|WAVE XANH
|16F6-6577
|
NF110ME8007233
|
NF110M8007233
|T3-24
|
276
|WAVE ĐEN XÁM
|34P8-8050
|
JC43E1415459
|
RLHJC4316AY160250
|T3-24
|
277
|WAVE ĐEN
|16M8-2971
|
HC09E5447326
|
RLHHC09067Y347213
|T3-24
|
278
|50C3 TRẮNG BẠC
|26AA-121.05
|
VDEJQ139FMB3424710
|
RPEVCB4PEJA424710
|T3-24
|
279
|HC120 WAVE- ĐỎ ĐEN BẠC
|61C1-047.84
|
HC12E2836809
|
RLHHC1208BY036736
|T3-24
|
280
|JUPITER XANH ĐEN
|15F1-238.38
|
5B93024074
|
RLCJ5B9307Y024074
|T3-24
|
281
|JUPITER ĐỎ ĐEN
|15C1-104.10
|
5B95147276
|
RLCJ5B950CY147220
|T3-24
|
282
|WWAVE XANH
|16L6-0717
|
HC09E0671212
|
RLHHC09043Y671075
|T4-24
|
283
|DREM NÂU
|16N8-9552
|
HQ100ME0120066
|
HQ100MF0000066
|T4-24
|
284
|NOUVO VÀNG NÂU
|15G1-019.39
|
5P11303510
|
RLCN5P110BY303508
|T4-24
|
285
|WAVE ĐEN BẠC
|98L1-088.95
|
JA39E0384252
|
RLHJA390XHY409058
|T4-24
|
286
|JUPITER XANH
|16L5-3161
|
5VT2120503
|
RLCJ5VT205Y120503
|T4-24
|
287
|EXCITER ĐEN
|59N3-485.00
|
G3M5E007131
|
RLCUG1210MY005575
|T4-24
|
288
|WAVE ĐEN XÁM
|36P3-8774
|
HC12E1639532
|
HC12059Y553996
|T4-24
|
289
|DREM NÂU
|36B2-987.83
|
CT100E1909956
|
KMYCT100DY829113
|T4-24
|
290
|NOUVO VÀNG ĐEN
|15D1-005.25
|
5P11304917
|
RLCN5P110BY304915
|T4-24
|
291
|SIRIUS XANH
|16K6-5401
|
5HU802847
|
VYAS5HU83YA002847
|T4-24
|
292
|VA2 XANH
|34L9-9228
|
VA2362149
|
D5H362149
|T4-24
|
293
|TAURUS BẠC NÂU
|16P3-8484
|
16S1059388
|
RLCS16S109Y059378
|T4-24
|
294
|PLUS ĐEN
|34AN-005.89
|
VDEJQ139FMBD450597
|
RPECCB9PENA450597
|T4-24
|
295
|SIRIUS XANH ĐEN
|15B2-042.40
|
5C6J113969
|
RLCS5C6J0FY113969
|T4-24
|
296
|S50 ĐEN
|15AA-272.61
|
VZS1P39QMB4000625
|
RL9ECB5HDMBT00502
|T4-24
|
297
|WAVE XANH
|16K8-8544
|
HC09E0267921
|
HC09093Y268970
|T4-24
|
298
|CKD50 XANH
|15AA-064.88
|
VZS139FMB704250
|
RR6DCB8UMDT704250
|T4-24
|
299
|WAVE XANH XÁM
|29D1-512.60
|
JC43E1396446
|
RLHJC431XAY649329
|T4-24
|
300
|JUPITER ĐEN BẠC
|17M2-8978
|
5B94050550
|
RLJC5B9509Y050550
|T4-24
|
301
|WAVE ĐỎ ĐEN
|35K1-438.44
|
JA52E0125661
|
RLHJA3853LY019814
|T4-24
|
302
|WAVE XANH ĐEN
|16M7-7010
|
HC09E5531248
|
RLHHC09037Y431960
|T4-24
|
303
|50C2 ĐỎ ĐEN
|15AA-166.70
|
VDEJQ139FMB2361648
|
RPESCB2PEKA361648
|T4-24
|
304
|HAYATE ĐEN VÀNG
|15B1-154.63
|
F4A5188381
|
RLSCF4EH0B0124421
|T4-24
|
305
|AIRBLADEFI ĐEN VÀNG
|15C1-064.77
|
JF27E1205489
|
RLHJF2707BY363355
|T4-24
|
306
|JUPITER TRẮNG ĐEN
|34D1-164.33
|
31C3049335
|
RLCJ3BY049334
|T5-24
|
307
|JUPITER ĐEN BẠC
|16N7-0311
|
5C9406671
|
RLCJ5B9408Y026671
|T5-24
|
308
|50RS TRẮNG
|345AA-227.07
|
RL8139FMBT9SL201283
|
RL8BCBRUML1001283
|T5-24
|
309
|AIR BLADE ĐEN ĐỎ
|15B2-761.92
|
JF63E1221427
|
RLHJF6304FZ675968
|T5-24
|
310
|JUPITER TRẮNG XANH
|16P1-0087
|
5B96033185
|
RLCJ5B9608Y033185
|T5-24
|
311
|NOUVO XANH ĐEN
|16R7-0400
|
5P11154811
|
RLCN5P110AY154811
|T5-24
|
312
|WAVE ĐEN BẠC
|16M9-0935
|
HC09E5765758
|
RLHHC090X7Y665884
|T5-24
|
313
|110 XANH
|34K7-4866
|
FMH02K00945
|
0012C000533
|T5-24
|
314
|WINNER VÀNG ĐEN
|24B2-736.07
|
KC34E1084894
|
RLHKC3717KY042475
|T5-24
|
315
|WAVE ĐỎ
|16L5-4788
|
HC09E0611653
|
RLHHC09033Y611529
|T5-24
|
316
|BLADE XANH ĐEN
|15B3-149.20
|
JA36E0638121
|
RLHJA3654GY130168
|T5-24
|
317
|EXCITER ĐEN ĐỎ
|37E1-712.15
|
G3D4E1037359
|
RLCUG1010LY266325
|T5-24
|
318
|RSX TRẮNG ĐEN
|89G1-005.10
|
JC43E6032636
|
4329BY117080
|T5-24
|
319
|NOUVO ĐEN
|16M6-2747
|
2B52141209
|
RLCN2B5207Y141209
|T5-24
|
320
|110 ĐỎ
|16H2-3747
|
1P53FMH10112919
|
LF3XCH4041AS09818
|T5-24
|
321
|VIVA GHI
|16H7-6824
|
E418VN117679
|
BE42FVN117679
|T5-24
|
322
|JUPITER XÁM BẠC
|16M9-0622
|
5B93026368
|
RLCJ5B9307Y026368
|T5-24
|
323
|SIRIUS ĐEN BẠC
|16P5-6570
|
5C64127998
|
RLCS5C6409Y128111
|T5-24
|
324
|DREM NÂU
|29Z3-9796
|
HA08E1042597
|
RLHHA08098Y035637
|T5-24
|
325
|WAVE ĐEN TRẮNG
|19L1-072.61
|
JC52E4451824
|
RLHJC5210CY466287
|T5-24
|
326
|50 XANH
|15AB-021.04
|
VZS139FMB069567
|
RN8DCB1HYBB069567
|T5-24
|
327
|110 ĐỎ ĐEN
|34M4-2444
|
FMH001832
|
UM6TS00923
|T5-24
|
328
|WAVE XANH
|16L1-2108
|
50FMG320226999
|
DCG012AV004339
|T5-24
|
329
|AIR BLADE ĐEN ĐỎ
|15B1-248.08
|
JF27E0910766
|
RLHJF2704BY804780
|T5-24
|
330
|WAVE XANH
|16H8-6557
|
HC08E0192737
|
RLHHC08002Y192684
|T5-24
|
331
|NOUVO ĐEN
|15G1-114.35
|
5P11410321
|
RLCN5P110BY410317
|T5-24
|
332
|JUPITER ĐEN BẠC
|16M4-2173
|
5B92010129
|
RLCJ5B9207Y010129
|T5-24
|
333
|WAVE ĐEN ĐỎ
|16M2-3546
|
HC09E6245401
|
RLHHC09066Y245358
|T2-24
|
334
|JUPITER ĐEN ĐỎ
|15B1-260.34
|
5B95109934
|
RLCJ5B950BY110050
|T2-24
|
335
|C110 ĐỎ ĐEN
|35N7-1506
|
5C61060209
|
RLCS5C6107Y060209
|T2-24
|
336
|TAURUS ĐEN
|16P9-6175
|
16S1059432
|
RLCS16S109Y059421
|T2-24
|
337
|100 XANH
|34L1-1832
|
FMG302001908
|
G013KD006910
|T2-24
|
338
|110 XANH
|16K7-0900
|
VLF1P52FMH330003284
|
VNMBCH013HG000173
|T2-24
|
339
|DREM NÂU
|15B3-871.44
|
C100ME0100845
|
C100M0100845
|T2-24
|
340
|SIRUS FC ĐỎ ĐEN
|15AB-038.10
|
VHL139FMBVTC002998
|
RMNSCBCN4LH002998
|T2-24
|
341
|JUPITER TRẮNG XANH
|16N9-3520
|
5B96038318
|
RLCJ5B9608Y038318
|T2-24
|
342
|AIRBLADE XANH ĐEN
|16P3-3513
|
JF18E5445983
|
RLHJF18038Y836413
|T2-24
|
343
|50C2 ĐEN
|15AB-014.11
|
VDEJQ139FMB2325362
|
RPEKCB3PEHA325362
|T2-24
|
344
|JUPITER XÁM BẠC
|16M3-1383
|
5B93004333
|
RLCJ5B9306Y004333
|T2-24
|
345
|CKD ĐEN TRẮNG
|15AA-069.01
|
VZS139FMB818473
|
RR6DCB7UMFT818473
|T2-24
|
346
|SIRIUS ĐEN TRẮNG
|34B1-240.54
|
5C64499662
|
RLCS5C640BY499656
|T2-24
|
347
|AIR BLADE ĐEN ĐỎ
|34B1-124.07
|
JF27E0214169
|
RLHJF1803AY174208
|T2-24
|
348
|WAVE XANH
|17H8-5837
|
HC09E0348211
|
RLHHC09033Y348104
|T2-24
|
349
|SIRIUS ĐEN ĐỎ
|17M5-8661
|
5C63227184
|
RLCS5C6309Y227190
|T2-24
|
350
|WAVE ĐEN XANH
|16M8-4454
|
HC09E6654492
|
RLHHC09027Y835641
|T2-24
|
351
|JUPITER ĐEN BẠC
|16R6-6645
|
5B95061528
|
RLCJ5B950AY061531
|T2-24
|
352
|SIRIUS TRẮNG
|15AM-003.81
|
VHL139FMBVT3201320
|
RMNSCBRN4JH001320
|T2-24
|
353
|NOUVO VÀNG NÂU
|16R8-2947
|
5P1123926
|
RLCN5P110AY232922
|T2-24
|
354
|NOUVO ĐEN
|16N7-6770
|
22S2062585
|
RLCN22S209Y062584
|T2-24
|
355
|110 XANH
|16F7-8416
|
LC152FMH00347079
|
HC1102000069
|T2-24
|
356
|AIRBLADE TRẮNG ĐỎ
|15B1-175.96
|
JF27E0758154
|
RLHJF270XBY048503
|T2-24
|
357
|JF18 CLICK XANH ĐEN
|30L7-2406
|
JF18E0200150
|
RLHJF1806AY870111
|T2-24
|
358
|GOGO XÁM ĐEN
|34MĐ1-567.06
|
QS60V1000W190524357349
|
RL9YGEK1RKAF01065
|T2-24
|
359
|SIRIUS TRẮNG ĐEN
|15C1-051.13
|
5C64593144
|
RLCS5C640BY593133
|T2-24
|
360
|SIRIUS TRẮNG XANH
|16N8-9645
|
5C64088396
|
RLCS5C6408Y088396
|T2-24
|
361
|WAVE ĐỎ ĐEN XÁM
|15K1-090.53
|
JC52E5129044
|
RLHJC5239CY468945
|T2-24
|
362
|WAVE ĐEN XÁM
|34N4-8721
|
HC12E0233486
|
RLHHC12018Y122871
|T2-24
|
363
|SIRIUS TRẮNG XÁM
|16R5-3285
|
5C64206212
|
5C640AY206204
|T2-24
|
364
|NOUVO NÂU VÀNG
|15D1-228.87
|
5P11142765
|
RLCN5P1109Y142763
|T2-24
|
365
|SIRIUS ĐỎ ĐEN
|16N1-5976
|
5C64043125
|
RLCS5C6408Y043125
|T2-24
|
366
|50C2 XANH ĐEN
|15AA-221.51
|
VDEJQ139FMB7385965
|
RPESCBFPELA385965
|T2-24
|
367
|110 XANH
|16H4-6717
|
JA02E0283208
|
RLHJA020X1283170
|T2-24
|
368
|JUPITER ĐEN VÀNG
|78G1-076.99
|
31CA015535
|
RLCJ31C50CY013126
|T2-24
|
369
|WAVE ĐỎ ĐEN BẠC
|16M2-3353
|
HC09E6493945
|
RLHHC09036Y493955
|T2-24
|
370
|TAURUS ĐEN
|16P7-6542
|
16S1-078418
|
RLC16S10AY-078420
|T2-24
|
371
|WAVE GHI
|16H6-4068
|
HC08E0018137
|
RLHHC08022Y018129
|T2-24
|
372
|SIRIUS ĐEN
|15C1-458.38
|
E32VE345803
|
RLCUE3740MY095445
|T2-24
|
373
|SIRIUS ĐEN ĐỎ
|16R9-0641
|
5C64311307
|
RLCS5C640AY311310
|T2-24
|
374
|ROMA TRẮNG
|15MĐ1-325.14
|
TY60V800W161218962
|
RRWY4EKTAGS712876
|T2-24
|
375
|IX S ĐEN
|34MĐ2-507.55
|
JCV60V800WB220501265
|
RL9YXEKGNNBT74156
|T2-24
|
376
|TAURUS ĐỎ ĐEN
|16P3-4824
|
16S2083393
|
RLCS16S209Y083396
|T2-24
|
377
|JUPITER VÀNG XÁM BẠC
|15C1-001.77
|
5VT227761
|
VYAJ5VT24YA027761
|T2-24
|
378
|WAVE ĐỎ TRẮNG ĐEN
|15B1-470.61
|
JC52E0016654
|
RLHJC5204CY013281
|T2-24
|
379
|SH MODE ĐỎ ĐEN
|15B3357.98
|
JF51E0712349
|
RLHJF5131GY373133
|T4-24
|
380
|VESPA ĐEN XANH
|15MĐ1-035.23
|
KHONGCO
|
15MD103523
|T4-24
|
381
|NOUVO ĐEN
|16L7-9467
|
2B52076363
|
RLCN2B5206Y076363
|T4-24
|
382
|GOGO GHI
|15MĐ4-108.81
|
JYX60V1600W505814
|
RPEYHENPENA505814
|T4-24
|
383
|FUTURE ĐỎ ĐEN
|16L6-7195
|
JC35E0064237
|
RLHJC35035Y064189
|T4-24
|
384
|WAVE ĐEN ĐỎ
|26B1-241.82
|
JC43E5015681
|
RLHJC4321AY013200
|T4-24
|
385
|110 XANH
|88S3-4269
|
VT150FMH003781
|
RRVTCH7CX61004057
|T4-24
|
386
|110Z BẠC ĐEN
|82N1-1980.
|
VZSKA152FMH007789
|
RLPWCHKUM7B007789
|T4-24
|
387
|NVX XANH XÁM ĐEN
|15L1-125.38
|
E3Y6E023652
|
RLCSED310JY023648
|T4-24
|
388
|AIR BLADE ĐỎ ĐEN
|15K1-308.36
|
JF63E1505963
|
RLHJF6301FZ151872
|T4-24
|
389
|WAVE ĐEN
|16M8-3637
|
HC09E5451025
|
RLHHC09047Y350918
|T4-24
|
390
|WAVE ĐỎ
|16K8-8608
|
HC09E0384610
|
RLHHC09043Y384626
|T4-24
|
391
|JC52 WAVE ĐEN BẠC
|15C1-128.06
|
JC52E5380187
|
RLHJC5231CY536266
|T4-24
|
392
|X23 ĐEN
|98H7-0768
|
FT913196
|
VDNFXM08B4X913196
|T4-24
|
393
|WAVE ĐEN XÁM
|61Z2-0220
|
JC43E0577953
|
RLHJC43109Y051651
|T5-24
|
394
|WAVE ĐEN BẠC
|17B6-474.43
|
JA39E1236654
|
RLHJA3913KY369079
|T5-24
|
395
|JUPITER ĐỎ ĐEN
|15D1-396.60
|
5B96047695
|
5B9608Y047695
|T5-24
|
396
|SIRIUS TRẮNG ĐEN
|15D1-167.73
|
5C6K210444
|
RLCS5C6K0FY210450
|T5-24
|
397
|C100 ĐEN
|37N8-3520
|
HC12E1313792
|
RLHHC12189Y112923
|T5-24
|
398
|DREM NÂU
|16F3-6283
|
C100ME8084655
|
C100M8084655
|T5-24
|
399
|WAVE ĐEN BẠC
|15C1-025.96
|
HC12E2897758
|
RLHHC1203BY097745
|T5-24
|
400
|WAVE XANH
|16L1-3560
|
HC09E0444876
|
RLHHC09013Y444765
|T5-24
|
401
|WAVE XANH
|16H9-6482
|
HC08E0264066
|
RLHHC08092Y263994
|T5-24
|
402
|50C3 XANH BẠC
|36AA-109.77
|
VDEJQ139FMB3410755
|
RPEVCB4PEHA410755
|T5-24
|
403
|SIRIUS TRẮNG XÁM BẠC
|16P7-6447
|
5C64316006
|
RLCS5C640AY316004
|T5-24
|
404
|JUPITER ĐEN BẠC
|16M4-1131
|
5B91011177
|
RLCJ5B9107Y011177
|T5-24
|
405
|JUPITER ĐEN ĐỎ
|16R5-0310
|
5B96094215
|
RLCJ5B9609Y094215
|T5-24
|
406
|SIRIUS ĐEN ĐỎ
|16N1-0778
|
5C62064715
|
RLCS5C6207Y064715
|T5-24
|
407
|WAVE TRẮNG NÂU XÁM
|36K5-010.80
|
JC52E1214802
|
RLHJC526XDY2020944
|T4-24
|
408
|DREM NÂU
|16H2-4218
|
C100ME8216754
|
C100M8216754
|T4-24
|
409
|JUPITER XANH
|15L1-082.04
|
5SD153023
|
5SD153023
|T4-24
|
410
|NOUVO TRẮNG ĐEN
|15D1-043.44
|
5P11441126
|
RLCN5P110BY441112
|T4-24
|
411
|110 XANH
|16H1-6506
|
LC152FMH00008077
|
DU110200001757
|T4-24
|
412
|WAVE ĐỎ ĐEN
|29U8-9005
|
HC09E6362058
|
RLHHC09056Y362011
|T4-24
|
413
|WAVE ĐEN BẠC
|26B2-016.02
|
HC12E5571840
|
RLHHC1214DY572234
|T4-24
|
414
|VT SIRUS ĐỎ ĐEN
|15AA-050.39
|
VHL139FMBVT3003882
|
RMNSCBEN4HH003882
|T4-24
|
415
|NOUVO ĐEN BẠC
|16P5-8531
|
5P11078737
|
RLCN5P1109Y078735
|T4-24
|
416
|WAVE ĐỎ ĐEN
|16M2-4261
|
HC09E6255768
|
RLHHC09036Y255720
|T4-24
|
417
|50C2 ĐEN
|15AA-161.37
|
VDEJQ139FMB2370162
|
RPESCB2PEKA370162
|T4-24
|
418
|SIRIUS TRẮNG ĐEN
|15B1-862.37
|
5C6K135435
|
RLCS5C6K0DY135461
|T4-24
|
419
|SIRIUS TRẮNG ĐEN
|14T8-1843
|
5C64349335
|
RLCS5C640AY349337
|T4-24
|
420
|JC43 WAVES ĐỎ XÁM ĐEN
|16P3-3919
|
JC43E0528531
|
RLHJC43199Y016722
|T4-24
|
421
|JC43 WAVES ĐEN XANH
|16P3-8614
|
JC43E1263029
|
RLHJC4311AY048018
|T4-24
|
422
|WAVE XANH BẠC
|26K1-278.13
|
JA39E2826030
|
RLHJA3926NY410091
|T4-24
|
423
|DREM NÂU
|16K6-0624
|
DND100-0000570
|
DCG013DM-000570
|T4-24
|
424
|WAVE ĐEN XÁM ĐỎ
|15K1-000.61
|
JC43E1582765
|
RLHJC4316BY609038
|T4-24
|
425
|50 XANH
|15AH-014.36
|
VZS139FMB063521
|
RN8DCB2HYBB063521
|T4-24
|
426
|ENJOY ĐEN
|15C1-129.05
|
VMKADAD111548
|
RLGAU12ADBD111548
|T4-24
|
427
|JANUS ĐEN
|15B2-819.36
|
E3X8E037041
|
RLCSEC810HY037031
|T4-24
|
428
|KWY ĐỎ XÁM
|34N6-0473
|
HC12E1518101
|
RLHHC12069Y009796
|T4-24
|
429
|50 ĐỎ ĐEN
|15AB-016.99
|
VDEJQ139FMB5903170
|
RPEKCB9PEJA903170
|T4-24
|
430
|EXCITER ĐỎ TRẮNG
|15H1-230.20
|
G3D4E292437
|
RLCUG0610GY278528
|T4-24
|
431
|II FR NÂU
|16F9-8461
|
LF150FMG10080767
|
FP10000080767
|T4-24
|
432
|FUTURE XANH
|16H3-3796
|
JA02E0257562
|
RLHJA02091Y257529
|T6-24
|
433
|SH MODE VÀNG NÂU
|59C1-773.38
|
JF51E0335119
|
RLHJF512XFY117918
|T6-24
|
434
|110 ĐEN BẠC
|34N4-2016
|
FMH221139
|
V61221139
|T6-24
|
435
|EXCITER ĐEN ĐỎ
|15B1-583.84
|
55P1109793
|
RLCE55P10CY109790
|T6-24
|
436
|FUTURE XÁM ĐEN
|15C1-134.84
|
JC35E2717230
|
RLHJC35048Y609658
|T6-24
|
437
|KVRL ĐEN ĐỎ
|34M6-2956
|
HC09E5258278
|
RLHHC09077Y158201
|T6-24
|
438
|SIRIUS ĐEN ĐỎ
|34B1-149.79
|
5C64450274
|
RLCS5C640BY450274
|T6-24
|
439
|WAVER ĐEN BẠC
|16P3-1884
|
HC12E0662102
|
RLHHC12229Y049617
|T6-24
|
440
|AIRBLADE ĐEN
|16N3-6815
|
JF18E5071939
|
RLHJF18047Y571869
|T6-24
|
441
|AIR BLADE ĐỎ ĐEN
|16P5-0500
|
JF18E5399612
|
RLHJF18008Y791415
|T6-24
|
442
|JUPITER XANH ĐEN
|16M6-2212
|
5B93006936
|
RLCJ5B9306Y006936
|T6-24
|
443
|110 XANH
|34M2-5754
|
FMH026017
|
VTTDCH094TT026017
|T6-24
|
444
|SIRIUS ĐEN ĐỎ
|25P1-043.76
|
47709
|
47692
|T6-24
|
445
|SIRIUS ĐEN TRẮNG
|67D1-311.05
|
5C6K079044
|
RLCS5C6K0DY079022
|T6-24
|
446
|WAVE XANH
|16L2-8482
|
HC09E3066546
|
RLHHC09014Y366523
|T6-24
|
447
|AIRBLADE ĐỎ ĐEN
|15B1-947.62
|
JF27E0213481
|
RLHJF1804AY173438
|T6-24
|
448
|100 DREM NÂU
|14P2-9165
|
RPTDS150FMG00036691
|
RPHDCGTUM5H036691
|T6-24
|
449
|AIRBLADE ĐEN BẠC
|34B1-239.87
|
JF27E0791746
|
RLHJF2706BY068912
|T6-24
|
450
|50C ĐỎ
|37TA-001.01
|
VDEJQ139FMB1503007
|
RPECCB5UMHA503007
|T6-24
|
451
|WINNER ĐỎ ĐEN
|15B2-617.51
|
KC26E1084776
|
RLHKC2606GY052666
|T6-24
|
452
|FR 100SP NÂU
|36H6-7183
|
SPD100A100001086
|
FT10015775
|T6-24
|
453
|WAVE ĐEN BẠC
|16P7-7022
|
HC12E2642151
|
RLHHC1208AY142127
|T6-24
|
454
|133S XANH
|15MĐ1-107.58
|
KHONGCO
|
ZT0020160100068
|T6-24
|
455
|JUPITER ĐEN BAC
|15K1-237.28
|
5B95134634
|
RLCJ5B950CY134634
|T10-19
|
456
|WAVE ĐỎ
|16K4-2639
|
HC09E0090978
|
RLHHC09073Y090976
|T5-24
|
457
|C100M NÂU
|99F2-3934
|
C100ME8161899
|
C100M8161899
|T3-24
|
458
|SIRIUS TRẮNG ĐEN
|15C1-019.78
|
5C64485948
|
RLCS5C640BY485945
|T12-24
|
459
|EXCITER XANH TRẮNG
|15C1-206.04
|
55P1490590
|
RLCE55P10EY490579
|T12-24
|
460
|WAVE ĐEN XANH
|16N4-3321
|
HC12E0118916
|
RLHHC12058Y062634
|T12-24
|
461
|WAVE XANH ĐEN BẠC
|37P1-658.95
|
JA39E1249550
|
RLHJA391XKY381729
|T12-24
|
462
|VESPA ĐỎ
|43MĐ1-009.18
|
VT4880010150201020
|
RN4YCDHN4FN4033
|T12-24
|
463
|WAVE ĐEN XÁM BẠC
|15C1-095.40
|
JC52E5165254
|
RLHJC5234CY477911
|T12-24
|
464
|WAVE ĐEN
|14Y1-052.91
|
16SB043381
|
RLCS16S40CY030718
|T12-24
|
465
|CLICK ĐỎ ĐEN
|15B3-726.63
|
JF18E0020398
|
RLHJF18017Y320517
|T12-24
|
466
|RAIDER ĐEN ĐỎ
|37H1-432.15
|
CGA1558785
|
RLSDL11ANMV158613
|T12-24
|
467
|JUPITER ĐEN BẠC
|15B2-076.81
|
5B95068875
|
RLCJ5B950AY068875
|T12-24
|
468
|WAVE XANH
|16K7-8407
|
HC09E0323658
|
RLHHC09013Y323508
|T12-24
|
469
|JUPITER ĐEN BẠC
|16R7-2742
|
5B95069283
|
RLCJ5B950AY069286
|T12-24
|
470
|WAVE ĐEN BẠC
|99K1-036.31
|
HC12E3014137
|
RLHHC1204BY214118
|T12-24
|
471
|JUPITER XANH
|15C1-111.26
|
5B95146468
|
RLCJ5B950CY146457
|T12-24
|
472
|SIRIUS XÁM ĐEN
|16P7-1844
|
5C64127723
|
RLCS5C6409Y127722
|T12-24
|
473
|WOWYRSXA XANH
|15AB-052.33
|
SK11P39FMBC101399
|
RL9SCB8L7PCV01399
|T12-24
|
474
|SIRIUS TRẮNG XANH
|26E1-049.74
|
5C64105000
|
RLCS5C6409Y104994
|T12-24
|
475
|SIRIUS ĐEN VÀNG
|16P1-7447
|
5C64134316
|
RLCS5C6409Y134315
|T12-24
|
476
|EXCITER XANH TRẮNG
|98E1-126.75
|
55P1198987
|
RLCE55P10CY199040
|T10-24
|
477
|JUPITER ĐEN ĐỎ
|16N9-7570
|
5B96048198
|
RLCJ5B9608Y048198
|T10-24
|
478
|JUPITER ĐEN XÁM
|16M4-1990
|
5B93005388
|
RLCJ5B9306Y005388
|T10-24
|
479
|SIRIUS ĐEN ĐỎ
|16N7-1770
|
5C64089080
|
RLCS5C6408Y089080
|T10-24
|
480
|JUPITER ĐEN ĐỎ
|15B2-792.14
|
E3S1E082941
|
RLCUE1340HY047688
|T10-24
|
481
|WAVE ĐEN BẠC
|34B2-086.34
|
HC12E3391961
|
RLHHC1203BY592785
|t10-24
|
482
|SIRIUS ĐEN ĐỎ
|37E1-248.10
|
5C6J067118
|
RLCS5C6J0EY067150
|T10-24
|
483
|YM50 XANH BẠC
|15AF-107.61
|
VZS139FMB457504
|
RR6DCB6UMDT457504
|T10-24
|
484
|5B96 ĐỎ ĐEN
|15N1-208.87
|
5B96046334
|
RLCJ5B9608Y046334
|T10-24
|
485
|SPINT GHI ĐEN
|15MĐ2-165.29
|
HFT60V800WC2240411081
|
RL9Y3EKHVRCXA0338
|T10-24
|
486
|WAVE XANH
|99F8-9188
|
HC08E0014887
|
RLHHC090X3Y014877
|T10-24
|
487
|LEAD VÀNG ĐEN
|15D1-084.89
|
JF24E0841478
|
RLHJF2404BY287405
|T10-24
|
488
|XMEN XANH
|15MĐ4-068.87
|
VTX608001017021185
|
RN4YBEHN4HLX11854
|T10-24
|
489
|WAVE XANH ĐEN BẠC
|37H1-438.76
|
JA39E2234459
|
RLHJA3927MY116942
|T10-24
|
490
|EX2 KING ĐEN
|15AA-255.28
|
VDEJQ139FMB7212907
|
RPEUCBCPEMA212907
|T10-24
|
491
|SIRIUS ĐEN BẠC
|37H1-150.92
|
5C6H020330
|
RLCS5C6H0DY020322
|T10-24
|
492
|X MEN ĐỎ
|88MĐ6-019.64
|
VTX6080010170213306
|
RN4YBEHN4HLX13306
|T10-24
|
493
|WAVE XANH
|16K1-1162
|
HC08E0296007
|
RLHHC08032Y295985
|T10-24
|
494
|50C2 XANH
|15AC-006.67
|
VDEJQ139FMB2303564
|
RPEKCB3PEHA303564
|T10-24
|
495
|50A XANH
|15AK-019.03
|
VBL139FMBTA003213
|
RL9BCBAUMKBL03213
|T10-24
|
496
|NOUVO VÀNG ĐEN
|15G1-059.10
|
5P11339562
|
RLCN5P110BY339558
|T10-24
|
497
|JUPITER XANH
|16H9-0224
|
5SD206578
|
5SD206578
|T10-24
|
498
|50C3W TRẮNG BẠC
|34AA-157.40
|
VDEJQ139FMB3458031
|
RPEVCB5PEKA458031
|T10-24
|
499
|WAVE XANH ĐEN BẠC
|15D1-183.65
|
HC12E7126387
|
RLHHC1257FY126617
|T10-24
|
500
|SIRIUS ĐỎ
|98M1-4715
|
3S31035833
|
RLCS3S3106Y035833
|T10-24
|
501
|LEAD ĐỎ
|15B1-431.11
|
JF24E0709108
|
RLHJF2401BY155377
|T10-24
|
502
|WAVE ĐEN ĐỎ XÁM
|16P3-2432
|
HC12E2146060
|
RLHHC12358Y405825
|T10-24
vietnamdaily