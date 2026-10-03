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Công an đề nghị hơn 250 chủ phương tiện dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

| | Xã hội

Công an đề nghị 251 chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý phạt nguội theo quy định.

Công an tỉnh Hương Yên vừa công bố danh sách phạt nguội trong tuần qua. Theo đó, trong thời gian từ ngày 21/9/2026 đến ngày 27/9/2026, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh ghi nhận 251 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội.

Phòng CSGT đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý theo quy định. Đồng thời, khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo giao thông, điều khiển phương tiện an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm, chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên để giải quyết theo quy định.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

34C-067.22

34M-3147

89C-093.86

89K-9502

30H-111.02

89C-118.35

89A-436.20

30B-695.04

17B4-464.91

19C1-208.30

89AB-455.91

89AD-011.06

89AT-042.95

89B2-175.82

89B2-194.83

89L3-2339

89B1-183.94

30H-268.97

30E-097.48

30B-393.27

18A-155.77

17C-211.72

89A-156.51

89A-330.86

17A-242.07

15H-221.27

30L-456.16

34A-154.24

29H-960.19

30M-102.75

17A-258.00

14A-518.28

89H-051.84

30B-200.36

18A-546.60

17A-493.42

90A-124.74

17A-393.45

14H-060.39

34C-143.52

89A-693.20

15C-388.84

90C-066.33

34A-907.51

89C-328.36

36K-389.29

36A-587.37

89H-126.07

34A-727.02

30G-643.33

14A-468.29

89H-174.54

15A-860.44

17C-184.29

14A-577.76

17A-290.40

89A-690.22

17A-564.30

17A-482.44

17C-208.35

89A-911.02

15C-412.63

17A-595.70

17AK-023.93

17AK-005.90

89AB-603.62

17AL-069.29

17A-157.05

17H-028.10

17A-168.78

29E-587.21

17A-418.95

30B-565.03

17C-210.97

30A-091.60

29Y-9699

37H-014.36

34A-378.97

17A-311.82

30M-086.70

89C-267.69

36B-279.80

30E-339.09

30A-916.70

15H-221.17

30F-569.95

89H-121.51

15K-789.66

30K-219.87

34A-985.55

89A-551.51

15A-559.79

30A-864.94

22F-000.94

30E-896.15

30H-169.09

89H-039.03

15K-684.63

30M-836.27

89A-693.21

30M-373.94

89H-086.47

89A-926.89

30K-667.11

17A-356.58

17A-327.58

29D-584.14

89H-141.84

30F-916.34

34A-899.57

89H-167.08

30B-219.70

29E-825.63

34H-043.38

29E-442.07

29F-057.00

99C-039.18

15H-216.75

14K-103.35

15AB-689.95

17B5-210.24

19G1-141.37

89L1-276.18

34A1-020.65

34B2-481.28

34B3-820.92

34N7-2426

15AB-346.11

15AG-007.27

15AP-096.33

15B2-215.45

17B9-257.34

34N2-4077

89AB-162.50

29D1-919.70

34AB-022.58

34B4-154.60

34B3-563.89

15B2-425.68

34B4-661.58

34D1-247.17

89F1-110.10

14AA-826.80

89AB-625.61

17B9-099.14

17H4-0645

89G1-094.13

17B7-035.76

12P1-230.01

89AB-400.67

15B2-798.97

98C1-187.07

17AB-096.86

18B1-822.40

17B8-153.26

29G1-403.81

18B1-051.63

89AC-116.34

90B1-200.19

89E1-533.97

17B5-700.49

21B2-038.80

17B4-669.27

15B3-787.99

89AB-521.15

17B3-416.75

19S1-292.38

89D2-047.77

89AT-039.10

15K1-142.26

59Y2-187.82

18K1-248.62

17B4-630.93

17B5-117.28

34C1-370.50

89D2-032.56

89AC-174.34

89B1-159.62

90AK-031.65

89H1-060.48

17B9-055.33

17K2-0225

17B2-693.99

89D2-008.56

89K1-134.83

29V1-237.70

89AB-851.44

26B2-760.45

89AB-909.72

17B5-607.74

17AL-069.29

17B8-522.78

89AC-193.62

34B4-174.54

22B1-514.84

34B4-559.56

89AA-662.27

89H2-026.66

15AA-632.75

29U1-020.68

17B8-153.26

89AA-638.43

89F1-572.76

90B3-263.42

36K3-155.43

89AA-731.39

14B1-279.20

34F1-274.38

29S2-184.71

17B2-361.85

17AA-935.78

89AB-596.00

89AA-994.77

36H1-048.36

36AU-082.26

68T1-383.80

28F1-092.60

37AC-636.59

17AA-555.26

17B5-029.47

17B5-135.96

34S1-001.25

89F1-060.01

29Y5-180.80

30N7-3113

70L1-775.26

65D1-053.38

15AA-939.95

89F1-060.01

18H2-8404

34G1-013.01

34B3-634.71

34P9-1816

89M1-119.96

29K1-803.05

22S1-241.72

17B6-680.13

29X1-061.81

99B1-475.73

19C1-311.34

89L1-132.18

Cách tra cứu phạt nguội mới nhất năm 2026

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt "nguội" thông qua ứng dụng VneTraffic.

Mức phạt nguội lỗi vượt quá tốc độ theo Nghị định 168

Công an đề nghị hơn 250 chủ phương tiện dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 1.

Ảnh tạo bởi AI

Theo Trang Anh

vietnamdaily

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