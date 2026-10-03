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Nhận cuộc gọi từ SĐT 02038895935 liên quan đến khoản tạm ứng 10.000.000 đồng, người phụ nữ SN 1989 lập tức báo công an

| | Xã hội

Từ sự cảnh giác, chị Nguyễn Thị P, sinh năm 1989, trú tại khu Hiệp An, phường Yên Tử, thành phố Quảng Ninh đã không mắc vào bẫy của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, chiều ngày 26/9/2026, chị Nguyễn Thị P, sinh năm 1989, trú tại khu Hiệp An, phường Yên Tử, thành phố Quảng Ninh đến trực ban hình sự trình báo về việc có một người tự xưng là nhân viên công ty (số điện thoại 02038895935 giọng nữ) gọi điện thông báo chị P trúng thưởng qua hình thức bốc thăm ngẫu nhiên số điện thoại, với giải thưởng là 01 chiếc điện thoại di động Iphone 18, trị giá 60.000.000đ.

Đối tượng này yêu cầu chị P cung cấp các thông tin cá nhân như số định danh cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, đồng thời hướng dẫn chị truy cập vào đường link bên công ty sẽ gửi theo tin nhắn Zalo.

Chị P đến cơ quan Công an trình báo về thủ đoạn lừa đảo. Ảnh: Công an thành phố Quảng Ninh

Đối tượng còn nói do thời gian khuyến mại, trao thưởng có hạn nên phải làm hồ sơ nhanh còn báo cáo về tổng công ty, yêu cầu khách hàng phải tạm ứng trước số tiền là 10.000.000 đồng, chuyển khoản vào tài khoản của công ty, sau khi nhận thưởng sẽ hoàn trả lại.

Thấy nội dung trên có dấu hiệu bất thường, chị P đã đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố trình báo. Sau khi được giải thích, chị mới biết mình bị đối tượng lừa đảo gọi điện; khi liên lạc lại thì đối tượng không nghe máy. Nhờ sự cảnh giác, chị P nên đã tránh được một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Cùng với thủ đoạn trên, qua công tác nắm tình hình không ít người dân trên địa bàn cả nước đã bị lừa với số tiền lên đến hàng tỷ đồng, làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống gia đình, gây mất trật tự trên môi trường mạng. Để đảm bảo an ninh, an toàn trên không gian mạng và giúp người dân không trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, Phòng Cảnh sát hình sự khuyến người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi từ số lạ, không lưu trong danh bạ điện thoại, đặc biệt là các cuộc gọi thông báo trúng thưởng và thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của “nhân viên”.

Người dân cần luôn đề cao cảnh giác, không tin rằng quà tặng giá trị lớn có thể dễ dàng đến với mình một cách bất thường. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP và không truy cập vào các đường link do người lạ gửi.

Tuyên truyền cho người thân trong gia đình, bạn bè về các thủ đoạn hoạt động mới của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang diễn ra thường xuyên trên không gian mạng.

Trong quá trình sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook, Tiktok không nên tin tưởng vào trang quảng cáo, khuyến mại và tham gia vào các đường link truy cập để nhận thưởng.

Nếu người dân nhận được cuộc gọi với các nội dung tương tự, đề nghị thông báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất hoặc Trực ban hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Quảng Ninh theo số điện thoại: 0692.808.133 để được hướng dẫn, tư vấn.

Theo Nam An

Đời sống & Pháp luật

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