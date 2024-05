Công an đề nghị UBND TP Bà Rịa cung cấp chứng cứ dự án của Vạn Tín Phát

Liên quan đến Công ty Vạn Tín Phát, trước đó, tháng 1-2024, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có thông báo truy tìm cá nhân, tổ chức là khách hàng ký hợp đồng và giao tiền nhưng chưa được công ty giao "sổ đỏ" theo cam kết tại các nền đất của dự án Khu nhà ở Phước Hòa", dự án "Khu quy hoạch phân lô Tân Phước" do Công ty Vạn Tín Phát đề xuất đầu tư. Việc truy tìm này nhằm mục đích phục vụ điều tra vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại công ty này, được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khởi tố từ tháng 5-2023.