Công an điều tra các cuộc gọi cho thuê giá 1.400 - 1.800 đồng/phút: Bắt tạm giam 2 nam thanh niên

Theo thông tin được đăng tải trên Fanpage chính thức của Cục an ninh mạng (Bộ Công an): Ngày 22/9, Công an phường Hải Dương, TP Hải Phòng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Quốc Bảo (sinh năm 1997, trú tại đường Đồng Lôi, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) và Lê Văn Kiên (sinh năm 2003, trú tại xã Tượng Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, qua rà soát trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an TP Hải Phòng phát hiện một số đối tượng mua bán trái phép SIM điện thoại đã kích hoạt sẵn thông tin cá nhân, sau đó cung cấp cho các nhóm lừa đảo sử dụng để gọi điện dụ dỗ, chiếm đoạt tài sản.

Đầu tháng 8/2026, lực lượng nghiệp vụ kiểm tra cửa hàng Sim số đẹp "Ngân Thơ" tại xã Gia Lộc, TP Hải Phòng. Truy xét quá trình dịch chuyển của SIM "rác", công an xác định Trần Quốc Bảo là đầu mối thu mua số lượng lớn SIM từ cửa hàng này.

Phối hợp với Công an phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất căn nhà số 41/4 đường Đồng Lôi, bắt quả tang Bảo đang vận hành hệ thống GSM Box chứa 32 SIM "rác". Hệ thống được kết nối với máy tính, phần mềm quản trị, Internet và hạ tầng SIP/VoIP để cung cấp dịch vụ phát cuộc gọi cho các đối tượng lừa đảo.

Tang vật thu giữ gồm 1 máy chủ, 8 thiết bị điện tử GSM Gateway, 2 điện thoại Samsung Galaxy S24, iPhone 17 Pro Max cùng nhiều SIM điện thoại liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Bảo và Kiên khai nhận từ tháng 3/2026 đã bàn bạc góp vốn mua máy tính, thiết bị GSM Gateway, thuê lập trình website quản trị và thu mua SIM "rác" đã kích hoạt. Kiên tìm kiếm khách hàng có nhu cầu thuê hệ thống, còn Bảo phụ trách kỹ thuật.

Đến tháng 4/2026, Bảo đưa hệ thống vào vận hành tại Hưng Yên, cho thuê dịch vụ gọi đi với giá 1.400 - 1.800 đồng/phút. Người thuê chỉ cần tải ứng dụng PortSIP UC, đăng nhập tài khoản do Bảo cung cấp là có thể thực hiện cuộc gọi ở bất kỳ đâu. Số điện thoại hiển thị trên máy nạn nhân là một trong các SIM "rác" được cắm trong thiết bị GSM.

Từ giữa tháng 5/2026, qua kiểm tra các file ghi âm, Bảo và Kiên biết khách hàng thuê hệ thống sử dụng kịch bản giả danh công an, nhân viên giao hàng, ngân hàng, điện lực để lừa đảo. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, cả hai vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ.

Điển hình, ngày 6/8, một đối tượng đã thuê hệ thống này gọi điện cho bà L.T.Q. (sinh năm 1950, trú tại tỉnh Hưng Yên), giả danh công an, đe dọa bà liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền và chiếm đoạt 60 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.