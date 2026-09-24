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Hóa đơn chỉ 290.000 đồng nhưng khách chuyển khoản 290 triệu và bảo cứ giữ đi, ngay sau đó công an yêu cầu chủ cửa hàng kinh doanh lên làm việc

| | Kinh tế số

Chủ cửa hàng kinh doanh được trả tiền gấp 1.000 lần và được yêu cầu cứ giữ đi.

Hóa đơn chỉ 290.000 đồng nhưng khách chuyển khoản 290 triệu và bảo cứ giữ đi, ngay sau đó công an yêu cầu chủ cửa hàng kinh doanh lên làm việc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo tờ Aktualita (Indonesia), một giao dịch mua hàng online tại Indonesia tưởng như bình thường bất ngờ trở thành câu chuyện hy hữu khi người bán nhận được khoản chuyển khoản lớn, cao gấp hàng nghìn lần giá trị đơn hàng.

Sự việc xảy ra tại Bogor, Indonesia. Một khách hàng liên hệ với người bán qua mạng để đặt mua một số mặt hàng và lựa chọn thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng.

Giá trị đơn hàng thực tế chỉ khoảng vài 200 nghìn rupiah, tương đương khoảng 290 nghìn đồng. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra tài khoản, người bán bất ngờ phát hiện mình vừa nhận được 200 triệu rupiah, tương đương khoảng 290 triệu đồng kèm nội dung chuyển khoản cảm ơn, cứ giữ đi, không cần chuyển lại tiền thừa.

Vì số tiền quá lớn, người bán cảm thấy bất thường. Thay vì sử dụng khoản tiền hoặc lập tức chuyển đi theo bất kỳ yêu cầu nào, chủ cửa hàng quyết định giữ nguyên số tiền trong tài khoản để chờ xác minh.

Không lâu sau, một người khác tiếp tục liên hệ. Lần này, người nhắn cho biết mình là chủ tài khoản ngân hàng đã thực hiện giao dịch. Sau khi kiểm tra lịch sử chuyển tiền, người này phát hiện đã chuyển nhầm 200 triệu rupiah, trong khi số tiền cần thanh toán cho đơn hàng chỉ là một khoản rất nhỏ.

Vị khách cho biết trong lúc thực hiện nhiều giao dịch, mình đã nhập nhầm số tiền rồi xác nhận chuyển khoản mà không kiểm tra lại. Chỉ đến khi phát hiện số dư tài khoản giảm mạnh, người này mới rà soát lịch sử giao dịch và nhận ra tiền đã được chuyển vào tài khoản của người bán hàng online.

Người khách sau đó đề nghị được nhận lại toàn bộ khoản tiền chuyển nhầm. Tuy nhiên, người bán không lập tức làm theo. Chủ cửa hàng cũng e ngại nếu tự ý chuyển hàng trăm triệu đồng sang một tài khoản khác theo yêu cầu qua tin nhắn, sau này có thể phát sinh tranh chấp hoặc rủi ro khác.

Sau khi trao đổi, người mua đã tới cơ quan công an tại Bogor để trình bày sự việc và xác minh giao dịch. Sau đó, chủ cửa hàng kinh doanh đến cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan chức năng, người nhận tiền cung cấp lịch sử giao dịch ngân hàng, thông tin đơn hàng và toàn bộ nội dung trao đổi trên mạng, trong đó có cả nội dung chuyển khoản.

Người chuyển nhầm cũng xuất trình các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng và giao dịch 200 triệu rupiah để chứng minh mình là chủ sở hữu số tiền.

Sau khi các thông tin được đối chiếu, nguồn tiền và danh tính các bên được làm rõ. Hai bên sau đó tiến hành giải quyết việc hoàn trả khoản tiền dưới sự hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Đại Phú

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