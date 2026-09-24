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Khởi tố Đặng Trường Giang SN 2006, Công an đề nghị ngân hàng dừng giao dịch đối với 114 tài khoản liên quan

| | Kinh tế số

Công an Hải Phòng khởi tố Đặng Trường Giang về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và đề nghị các ngân hàng dừng giao dịch đối với 114 tài khoản liên quan.

Ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Trường Giang (sinh năm 2006, trú tại phường An Biên, TP Hải Phòng) về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, quy định tại khoản 2 Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Đặng Trường Giang. Ảnh: Công an thành phố Hải Phòng

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 2/2025, Giang tham gia các hội, nhóm thu mua tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội. Từ đây, Giang tìm người mở tài khoản trực tuyến bằng số điện thoại do các đối tượng khác cung cấp, nhận thông tin đăng nhập rồi mua lại với giá từ 80.000 đến 100.000 đồng/tài khoản.

Sau đó, Giang tiếp tục rao bán các tài khoản qua mạng xã hội với giá từ 80.000 đến 150.000 đồng/tài khoản. Cơ quan điều tra đã xác định 10 người bán cho Giang tổng cộng 114 tài khoản ngân hàng.

Vụ án cho thấy thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội để kết nối người mở tài khoản, thu gom và chuyển bán thông tin tài khoản ngân hàng. Cơ quan điều tra đã đề nghị các ngân hàng dừng giao dịch đối với những tài khoản được xác định có liên quan; đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ các cá nhân tham gia mua bán và mục đích sử dụng các số tài khoản này.

Theo Nam An

Đời sống & Pháp luật

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