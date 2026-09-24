Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, khi smartphone Android bắt đầu chạy theo hướng “AI agent”

Qualcomm vừa giới thiệu Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 cùng Snapdragon 8 Elite Gen 6, hai nền tảng chip cao cấp mới dành cho smartphone Android. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở việc CPU lần đầu đạt tốc độ 5 GHz hay GPU mạnh hơn, mà ở cách Qualcomm đang thay đổi vai trò của chip di động. Smartphone thế hệ mới được định hướng trở thành thiết bị có thể hiểu ngữ cảnh, xử lý AI trực tiếp, dựng hình bằng AI, đồng thời đảm nhiệm nhiều công việc vốn trước đây cần đến máy tính hoặc thiết bị chuyên dụng.

Trong đó, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 là phiên bản cao cấp nhất. Qualcomm cho biết chip được sản xuất trên tiến trình 2 nm, sử dụng CPU Oryon với hai lõi Prime đạt 5 GHz. Theo số liệu do hãng công bố, hiệu năng CPU tăng 13% so với thế hệ trước, GPU tăng 44%, trong khi hiệu suất năng lượng của GPU tăng 40%. Đây cũng là lần đầu một CPU di động đạt mức xung nhịp 5 GHz.

Tuy nhiên, cuộc đua tốc độ xử lý thuần túy không còn là câu chuyện quan trọng nhất. Qualcomm đang đặt AI vào trung tâm của Snapdragon thế hệ mới, đặc biệt với khái niệm “agentic AI”, tức những hệ thống AI có khả năng hiểu ngữ cảnh, ghi nhận thói quen rồi thực hiện một chuỗi tác vụ thay vì chỉ phản hồi từng câu lệnh.

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 được trang bị Hexagon NPU mới, với bộ nhớ dùng chung lớn hơn 50% nhằm giữ dữ liệu của mô hình AI gần bộ xử lý. Qualcomm cho biết kiến trúc này được thiết kế để chạy các mô hình Mixture of Experts ngay trên smartphone, trong đó chỉ một phần tham số được kích hoạt cho từng tác vụ. Cách tiếp cận này nhằm giảm yêu cầu tài nguyên so với việc phải chạy toàn bộ mô hình lớn cùng lúc.

Điều đó có thể tạo ra một thay đổi đáng kể đối với smartphone cao cấp. AI không còn chỉ xuất hiện dưới dạng công cụ xóa vật thể, chỉnh ảnh hay tạo văn bản. Theo định hướng của Qualcomm, AI có thể trở thành một lớp hoạt động thường trực trên thiết bị, hiểu người dùng đang làm gì rồi phối hợp giữa nhiều ứng dụng và tác vụ. Đây cũng là lý do hãng nhấn mạnh khả năng xử lý AI ngay trên máy, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào máy chủ đám mây.

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Camera là một lĩnh vực khác cho thấy khoảng cách giữa smartphone và các thiết bị chuyên dụng tiếp tục được thu hẹp. Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 hỗ trợ quay video 8K ở 60 hình mỗi giây, quay 4K ở 240 hình mỗi giây, đồng thời hỗ trợ Advanced Professional Video, một codec hướng đến quy trình sản xuất video chuyên nghiệp. Qualcomm cũng cho biết nền tảng mới có thể hỗ trợ tới ba camera 64 megapixel cùng lúc.

Đáng chú ý hơn, AI được đưa sâu vào pipeline xử lý hình ảnh. Công nghệ Intelligent Pixel Control cho phép hệ thống phân tích hình ảnh ở cấp độ pixel, trong khi Elite Color Engine xử lý màu sắc theo hướng phục vụ cả quá trình quay lẫn hậu kỳ. Điều này cho thấy cuộc đua camera smartphone đang chuyển dần từ việc tăng số megapixel sang khả năng xử lý dữ liệu hình ảnh theo thời gian thực.

Gaming cũng đang được Qualcomm tiếp cận theo cách tương tự. Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 sử dụng Adreno Neural Fusion cùng các nhân Matrix chuyên xử lý AI trong GPU. Công nghệ này kết hợp AI super resolution, tạo khung hình và tái tạo hình ảnh nhằm giảm khối lượng dựng hình trực tiếp. Theo Qualcomm, mục tiêu là tạo ra chất lượng hình ảnh cao hơn mà không buộc GPU phải xử lý toàn bộ khung hình ở độ phân giải tối đa.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 nằm thấp hơn một bậc, dù vẫn sử dụng tiến trình 2 nm và CPU Oryon có tốc độ tối đa 5 GHz. Qualcomm cho biết phiên bản này được thiết kế để đưa nhiều tính năng AI, gaming, camera và kết nối mới xuống phạm vi smartphone cao cấp rộng hơn.

Cả hai nền tảng đều sử dụng modem Snapdragon X105, hỗ trợ tốc độ tải xuống lý thuyết tối đa 14,8 Gbps. FastConnect 8800 cũng hỗ trợ Wi Fi với tốc độ tối đa 11,6 Gbps cùng các chuẩn kết nối thế hệ mới.

Qualcomm cho biết các smartphone sử dụng hai nền tảng mới sẽ đến từ nhiều thương hiệu như HONOR, iQOO, Motorola, OnePlus, OPPO, REDMI, vivo và Xiaomi.

Điều đáng theo dõi ở thế hệ Snapdragon này vì thế không đơn thuần là chiếc smartphone nào có CPU nhanh nhất. Qualcomm đang đặt cược vào một hướng đi rộng hơn, nơi AI trở thành thành phần nền tảng của smartphone, từ trợ lý cá nhân, camera, gaming cho tới kết nối. Nếu các nhà sản xuất tận dụng được những năng lực này trong phần mềm, cuộc cạnh tranh smartphone Android cao cấp trong năm tới có thể sẽ chuyển từ câu hỏi “máy mạnh bao nhiêu” sang “máy có thể tự làm được bao nhiêu việc cho người dùng”./