Chủ tịch hệ sinh thái Android nói về iPhone Duo: “Tương lai thường xuất hiện trước trên Android”

Trước khi iPhone Duo chính thức ra mắt, người dùng Android và Samsung đã liên tục nhắc lại việc Apple đến muộn trong cuộc đua điện thoại gập. Galaxy Fold thế hệ đầu tiên đã xuất hiện từ năm 2019, sớm hơn sản phẩm của Apple nhiều năm.

Ngay sau sự kiện ra mắt iPhone Duo, Samsung còn đăng một thông điệp đầy châm chọc: “Hãy báo khi các bạn hâm nóng xong đồ thừa của chúng tôi.”

Khi ngày mở đặt trước iPhone Duo 16/10 đang đến gần, Sameer Samat, Chủ tịch hệ sinh thái Android, đã chia sẻ quan điểm về đối thủ mới của những mẫu điện thoại gập chạy Android.

Ông Sameer Samat, Chủ tịch hệ sinh thái Android. Ảnh: Android Police

“Tương lai thường xuất hiện trước trên Android”

Ông Samat không bỏ qua cơ hội nhắc lại lợi thế đi trước của Android trong phân khúc điện thoại gập.

“Tôi nghĩ thật tuyệt khi sau một thời gian dài, ngày càng nhiều người nhận ra rằng điện thoại gập chính là nơi đáng để tham gia. Và Android thường là nơi bạn nhìn thấy tương lai trước tiên.”

Không chỉ điện thoại gập nói chung, Android còn sớm có những thiết bị sử dụng kiểu dáng rộng như cuốn hộ chiếu, tương tự thiết kế mà Apple lựa chọn cho iPhone Duo. Bản thân ông Samat đang sử dụng Galaxy Z Fold8 và đánh giá cao khả năng làm việc trên màn hình lớn của thiết bị.

“Fold8 là một thiết bị tuyệt vời. Nó giúp tôi hoàn thành rất nhiều công việc. Tôi thường bắt đầu xử lý công việc trên thiết bị này, sau đó mới chuyển sang laptop”, ông cho biết.

Dù nhấn mạnh lợi thế đi trước của Android, lãnh đạo Google không phủ nhận sức hút của iPhone Duo. Sự xuất hiện của Apple có thể nhanh chóng làm thay đổi quy mô và mức độ quan tâm dành cho thị trường điện thoại gập.

Ông Samat dành lời khen cho Galaxy Z Fold8

iPhone Duo vẫn là một đối thủ đáng gờm

Counterpoint Research dự báo Apple có thể chiếm khoảng 25% thị trường điện thoại gập ngay trong năm đầu tiên. Con số này được cho là có khả năng tăng lên 40% vào cuối năm 2027.

Một trong những lợi thế lớn nhất của iPhone Duo không nhất thiết nằm ở phần cứng mà là hệ sinh thái. Nhiều người dùng iPhone đã chờ Apple làm điện thoại gập từ khi Galaxy Fold thế hệ đầu tiên xuất hiện, nhưng không muốn chuyển sang Android vì đang sử dụng Mac, iPad, Apple Watch và nhiều dịch vụ khác của hãng.

Tuy nhiên, Samat cho rằng sức hút của iPhone Duo không nhất thiết gây bất lợi cho Android. Ngược lại, thiết bị của Apple có thể tạo hiệu ứng lan tỏa, khiến nhiều người biết đến và quan tâm hơn tới kiểu dáng điện thoại gập.

“Điều này cho thấy một thứ mà chúng ta đã biết từ lâu trong hệ sinh thái Android: không gian và kiểu dáng điện thoại gập thực sự rất tuyệt vời” , ông nói.

Nói cách khác, Apple có thể giúp mở rộng thị trường, thay vì chỉ giành khách hàng từ Samsung, Google và các nhà sản xuất Android khác.

Apple có thể tạo cú hích cho ứng dụng màn hình gập

Một lợi thế đáng chú ý khác của Apple là khả năng thúc đẩy các nhà phát triển tối ưu ứng dụng cho màn hình lớn. Trong sự kiện ra mắt, hãng đã giới thiệu phiên bản Slack được điều chỉnh cho iPhone Duo, trong khi ứng dụng này trên một số smartphone Android gập vẫn giống phiên bản điện thoại được kéo giãn.

Apple cũng trình diễn giao diện Netflix phù hợp với thiết bị gập. Điều này làm dấy lên khả năng iPhone Duo sẽ sở hữu hệ sinh thái ứng dụng được tối ưu tốt ngay từ giai đoạn đầu.

Ông Samat thừa nhận Android vẫn còn việc phải làm, nhưng cho rằng sự tham gia của Apple sẽ khiến các nhà phát triển nhìn thấy giá trị lớn hơn khi đầu tư vào giao diện dành cho màn hình gập. Ảnh: Apple

“Khi kiểu dáng này ngày càng phổ biến, các nhà phát triển sẽ nhận ra rằng việc đầu tư vào nó mang lại ngày càng nhiều giá trị.”

Google đã phát triển các công cụ giúp việc điều chỉnh ứng dụng cho nhiều kích thước màn hình trở nên đơn giản hơn. Dù một số ứng dụng vẫn chưa hoàn tất quá trình chuyển đổi, ông cho biết Google đang làm việc với các nhà phát triển và đã có hàng nghìn ứng dụng hỗ trợ tốt thiết bị gập.

TikTok là một ví dụ. Trên Galaxy Z Fold8, ứng dụng có thể hiển thị video ở một phía và phần bình luận ở phía còn lại. Các ứng dụng của Google như Gmail và YouTube cũng đã được tối ưu cho màn hình gập.

Theo ông Samat, có thể chọn ra một vài ứng dụng hoạt động tốt hơn trên nền tảng này hoặc nền tảng kia, nhưng điều quan trọng hơn là điện thoại gập đang trở thành một phân khúc thực sự.

“Điện thoại gập đã chứng minh được sức hút và thị trường vẫn đang tiếp tục tăng trưởng. Xu hướng này đã hình thành từ trước những diễn biến trong vài tuần qua, và tôi rất vui khi ngày càng có nhiều hãng cùng tham gia cuộc chơi.”

Google vì thế không xem iPhone Duo đơn thuần là mối đe dọa. Sau nhiều năm Android gần như một mình thúc đẩy điện thoại gập, sự xuất hiện của Apple có thể là chất xúc tác khiến thị trường, ứng dụng và mức độ chấp nhận của người dùng cùng phát triển nhanh hơn.



