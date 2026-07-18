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Công an điều tra giao dịch 14 triệu đồng thanh toán tiền gia công may mặc của bà Nguyễn Thị Ngân

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Công an điều tra giao dịch 14 triệu đồng thanh toán tiền gia công may mặc của bà Nguyễn Thị Ngân

Ngay sau khi nhận được thông tin của công dân về giao dịch chuyển khoản nhầm, công an địa phương đã vào cuộc xác minh.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an xã Thanh Mai, tỉnh Thái Nguyên vừa nhận được thư cảm ơn của bà Nguyễn Thị Ngân (trú tại Hà Nội), bày tỏ sự cảm kích đối với Công an tỉnh Thái Nguyên và cán bộ Công an xã Thanh Mai đã kịp thời hỗ trợ bà nhận lại số tiền 14 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Công an xã Thanh Mai hỗ trợ người dân nhận lại 14 triệu đồng chuyển khoản nhầm

Cụ thể, trong quá trình chuyển khoản thanh toán tiền gia công may mặc, bà Ngân đã sơ suất chuyển nhầm 14 triệu đồng vào tài khoản của một người khác. Sau khi phát hiện sự việc, bà đã đề nghị lực lượng Công an hỗ trợ.
Tiếp nhận thông tin, Công an xã Thanh Mai khẩn trương xác minh, làm rõ người nhận tiền. Với tinh thần trách nhiệm, cán bộ Công an xã đã nhanh chóng liên hệ, tuyên truyền, vận động người nhận tiền phối hợp giải quyết. Nhờ đó, chỉ sau thời gian ngắn, toàn bộ số tiền 14 triệu đồng đã được hoàn trả cho bà Nguyễn Thị Ngân.
Bức thư cảm ơn là sự ghi nhận đối với tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Thái Nguyên﻿

Công an điều tra giao dịch 14 triệu đồng thanh toán tiền gia công may mặc của bà Nguyễn Thị Ngân - Ảnh 2.Công an điều tra giao dịch 50.000.000 đồng chuyển từ NH Agribank tới NH Vietinbank, Nguyễn Thị Kim Thoa SN 1986 được mời tới làm việc

Công an địa phương nhnah chóng xác định nguồn gốc số tiền lạ.

Minh Ánh

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