Công an điều tra vụ 3 thi thể trong phòng trọ ở Đồng Tháp gây chấn động

Ngày 11-11, thông tin từ các ngành chức năng của tỉnh Đồng Tháp cho biết bước đầu cơ quan tố tụng của tỉnh đã xác định nguyên nhân 3 người tử vong trong phòng trọ ở xã Tân Hương.

Hiện trường vụ 3 chết trong phòng trọ

Cụ thể, ông N.V.K. (41 tuổi; ngụ xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp) tử vong là do suy hô hấp cấp, suy tim cấp, phù phổi cấp.

Trong khi đó, bà T.T.L.T. (45 tuổi; ngụ xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp) chết vì ngừng hô hấp, tuần hoàn cấp do siết cổ; còn N.N.B.T. (12 tuổi) tử vong do ngừng hô hấp, tuần hoàn cấp.

Cả 3 người tử vong trên dưới 24 giờ và phải chờ kết quả xét nghiệm vi thể, độc chất để bổ sung kết luận.

Theo thông tin ban đầu, bà T. cùng con gái là B.T. thuê trọ tại ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương khoảng 1 năm nay để đi làm thuê.

Tại đây, bà T. và ông K. cùng làm thuê tại một vựa dừa thuộc xã Tân Hương và đã có quan hệ tình cảm với nhau.

Khoảng 7 giờ 15 phút ngày 8-11, chủ vựa dừa gọi điện thoại cho bà T. đến làm việc nhưng không liên lạc được.

Do đó, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, chủ vựa dừa đến phòng trọ để tìm bà T. thì thấy cửa rào và cửa phòng trọ bị khóa bên trong.

Lúc này, chủ vựa dừa tiếp tục gọi điện nhưng không ai nghe máy nên gặp chủ nhà trọ cùng đến phòng trọ bà T. để kiểm tra thì phát hiện có mùi xăng nồng nặc tỏa ra từ phòng trọ.

Lúc này, chủ nhà trọ leo tường rào vào bên trong, dùng búa mở ổ khóa cửa cổng và đập vỡ cửa kính phòng trọ thì thấy cửa phòng bị móc ổ khóa bên trong.

Mở cửa phòng trọ, mọi người chết lặng khi phát hiện bà T., ông K. và cháu B.T. đã tử vong.