Công an Đồng Nai bao vây khám xét các nhà thuốc Sơn Minh - Sĩ Mẫn ở TP Biên Hòa

Đến hơn 18 giờ, lực lượng công an vẫn đang có mặt, phong tỏa khu vực nhà thuốc Sơn Minh trên đường Phan Đình Phùng, phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Công tác khám xét tại đây đã được thực hiện nhiều giờ liền, từ chiều đến tối vẫn chưa kết thúc.

Khám xét nhà thuốc Sơn Minh

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một số nhà thuốc trên địa bàn mua bán thuốc tây, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc. Khoảng 15 giờ chiều 4-12, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, lực lượng công an đã đồng loạt kiểm tra 3 nhà thuốc tây trên địa bàn TP Biên Hòa.



Các điểm bị khám xét gồm 2 cơ sở Nhà thuốc Sơn Minh (135 -137 và 160 Phan Đình Phùng) và Nhà thuốc Sĩ Mẫn (136 Võ Thị Sáu). Bước đầu, qua kiểm tra, các chủ nhà thuốc trên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ có liên quan.

Lực lượng công an đã thu giữ số lượng lớn thuốc tây, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc và nhiều giấy tờ liên quan. Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vẫn đang tiếp tục tổ chức khám xét, mở rộng điều tra.

Một số hình ảnh công an khám xét các nhà thuốc: