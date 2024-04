Không khí lạnh tràn về trong ngày đầu tháng 5, miền Bắc mưa dông trở lại

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, ngày 25/4, Quảng Trị đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C như: Đông Hà (Quảng Trị) 41,4 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 40,8 độ C, Sơn Hòa (Phú Yên) 40,1 độ C, Đồng Phú (Bình Phước) 39,6 độ C, Phước Long (Bình Phước) 39,7 độ C...



Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C như: Yên Châu (Sơn La) 38,9 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 41,2 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 40,5 độ C, Ayunpa (Gia Lai) 39,4 độ C, Vĩnh Long 38,5 độ C, Cao Lãnh (Đồng Tháp) 38,3 độ C...

Trong 24 đến 48 giờ tới, Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Miền Bắc khả năng mưa dông trở lại trong những ngày đầu tháng 5. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Dự báo ngày 26/4, Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, trong đó đồng bằng nắng nóng. Ngày 27/4, khu vực này nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Từ 28/4, nắng nóng xu hướng gia tăng về cường độ ở Trung Bộ, Bắc Bộ. Nắng nóng trên cả nước có thể kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cơ quan khí tượng cho biết thêm, dự báo sau kỳ nghỉ lễ 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ giai đoạn từ 1-2/5 khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại. Ở miền Nam, gió Tây Nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa dông.

Giai đoạn những ngày đầu tháng 5, miền Bắc, miền Nam cần đề phòng hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm khí tượng cảnh báo, hiện nay đang trong giai đoạn chuyển mùa, thường xuyên có sự tranh chấp của các khối khí có đặc điểm khác nhau, khí quyển trở nên bất ổn định hơn nên mưa dông cũng xảy ra nhiều hơn so với các thời điểm khác trong năm. Trong một số trường hợp ổ dông có đối lưu phát triển mạnh thì ngoài việc gây ra mưa to có có thể kèm theo hiện tượng mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo xa hơn, từ nay đến tháng 6 (trọng tâm là tháng 5) là giai đoạn có sự chuyển biến thời tiết từ mùa lạnh sang mùa nóng, mùa khô sang mùa mưa ở Bắc Bộ nên các hiện tượng dông mạnh kèm lốc, sét, mưa đá có thể xuất hiện nhiều nhất trong năm.

Ở vùng núi do tác động của địa hình có thể tạo ra các ổ mây đối lưu phát triển mạnh, hệ quả là gây ra các trận dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.