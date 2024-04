Miền Bắc sắp đón 2 đợt không khí lạnh liên tiếp, nhiệt độ giảm mạnh trong tuần sau

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay (20/4), thời tiết tại khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên duy trì tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Dự báo đầu tuần sau, thời tiết ở Đông Bắc Bộ sẽ dịu mát hơn do ảnh hưởng của 2 đợt không khí lạnh tràn về. Tại phía Tây Bắc Bộ vẫn duy trì nắng nóng do chịu tác động của gió phơn Tây Nam.

Khoảng 22/4, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh miền núi phía Bắc. Từ ngày 23/4, Hà Nội có mưa, giảm 5-6 độ so với ngày hôm trước.

Dự báo thời tiết Hà Nội trong một tuần tới.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ nay đến ngày 10/5, nhiệt độ trung bình trên cả nước cao hơn trung bình nhiều năm 1-2 độ C. Các khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có nơi cao hơn tới 2-3 độ C so với trung bình nhiều năm (cùng thời kỳ).

Thông thường tháng 4 và thậm chí là tháng 5 vẫn còn những đợt không khí lạnh yếu, nhiệt độ chỉ giảm nhẹ và thường gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như giông lốc, sét, mưa đá...