Không khí lạnh kết thúc, thời tiết miền Bắc những ngày tới ra sao?

Trong tuần qua, thời tiết tại Bắc Bộ có sự phân hóa rõ rệt. Phía Đông Bắc Bộ trời ít nắng, khá mát mẻ, có mưa vài nơi do ảnh hưởng không khí lạnh cuối mùa, nhiệt độ không vượt quá 32 độ C. Phía Tây Bắc Bộ đã xuất hiện nắng nóng cục bộ, có nơi nhiệt độ trên 37 độ C.

Giữa tuần sau, nắng nóng sẽ bao trùm khu vực Bắc Bộ. Ảnh: Báo Chính phủ

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong 2 ngày tới, miền Bắc tiếp tục duy trì hình thái thời tiết trên. Từ ngày 17/4, vùng thấp nóng phía tây phát triển mạnh hơn, nắng nóng mở rộng ra vùng đồng bằng Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ.

Tại Hà Nội, thời tiết tương đối mát mẻ kéo dài đến hết thứ 4 tuần sau. Từ thứ 5, nhiệt độ tăng lên 34 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 15/4



Thời tiết Hà Nội ngày mai không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 24-33 độ. Tăng thêm 1 độ so với ngày hôm nay.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu Tây Bắc có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-38 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 23-37 độ.

Khu vực Tây Nguyên đêm không mưa; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 19-37 độ.

Nam Bộ đêm không mưa; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25-38 độ.