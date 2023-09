Công an Đồng Nai mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm chủ xe Thành Bưởi

Đó là thông tin được Đại tá Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết trong buổi làm việc giữa UBND tỉnh Đồng Nai và ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vào tối nay (30-9) tại Đồng Nai.



Nói về vụ tai nạn giao thông giữa xe khách Thành Bưởi và xe ô tô 16 chỗ làm 4 người chết, 5 người bị thương, Đại tá Trần Anh Sơn cho hay đây là vụ tai nạn thứ 2 liên quan xe khách Thành Bưởi tại địa bàn tỉnh Đồng Nai trong năm 2023.

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, nói về nhà xe Thành Bưởi

Cụ thể, tối 23-7-2023, tài xế xe khách Thành Bưởi vượt trái trên Quốc lộ 20 đi qua huyện Thống Nhất tông vào xe máy đi chiều ngược lại. Hậu quả, vụ tai nạn làm 2 anh em ruột là anh N.K.H. và N.V.Đ. (ngụ Đồng Nai) đi xe máy tử vong tại chỗ.

Theo Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, vụ tai nạn này công an vẫn đang điều tra, làm rõ.

Sau vụ tai nạn trên, Công an tỉnh đã mời chủ xe Thành Bưởi lên làm việc và yêu cầu chủ xe cam kết. Sau đó, chủ xe đã quán triệt với các lái xe chấp hành đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, sau vụ tai nạn trên, hôm nay lại xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan xe khách Thành Bưởi.

"Chúng tôi sẽ mở rộng điều tra xác định rõ trách nhiệm chủ xe Thành Bưởi và những người khác liên quan vụ tai nạn làm 9 người thương vong. Chúng tôi sẽ mời chủ nhà xe Thành Bưởi tiếp tục làm việc để chủ xe tiếp tục quán triệt các lái xe chấp hành nghiêm quy định của pháp luật" - Đại tá Trần Anh Sơn nhấn mạnh.

Theo Đại tá Sơn, đối với nhà xe Thành Bưởi, nếu khi kiểm tra có vi phạm, sẽ cương quyết xử lý nghiêm, không có vùng cấm và không có can thiệp.



Clip camera hành trình ghi lại thời điểm xe Thành Bưởi tông xe ô tô 16 chỗ

Trong thời gian tới, Công an Đồng Nai sẽ phối hợp Công an Lâm Đồng tuần tra, kiểm soát tuyến Quốc lộ 20 để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an tỉnh Đồng Nai đã xử lý 8 trường hợp các xe Thành Bưởi vi phạm tốc độ.

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nói sẽ làm rõ trách nhiệm chủ xe Thành Bưởi liên quan tai nạn làm 9 người thương vong