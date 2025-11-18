Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện

Gần đây, Công an TP Hà Nội đã đưa ra cảnh báo về một phương thức lừa đảo mới, trong đó các đối tượng giả danh ngân hàng để tuyển dụng nhân viên làm việc online, rồi yêu cầu người xin việc nộp tiền tham gia dự án nhằm chiếm đoạt tài sản.

Người dân tuyệt đối không chuyển bất kỳ khoản tiền nào cho các lời mời tuyển dụng online, đặc biệt là khi không qua quy trình tuyển dụng chính thức. (Ảnh: Fanpage Công an thành phố Hà Nội)

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, các đối tượng thường chủ động gửi email hoặc liên hệ qua mạng xã hội để mời tuyển dụng, tiến hành phỏng vấn và làm bài test như quy trình thật. Sau đó, chúng giới thiệu về các “quỹ” của ngân hàng và yêu cầu ứng viên chuyển tiền đặt lệnh, ký quỹ để vượt qua vòng sơ tuyển hoặc để được nhận việc. Khi nạn nhân chuyển tiền, hệ thống giả mạo sẽ báo lỗi hoặc khóa chức năng rút tiền, khiến toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt.

Một trường hợp điển hình xảy ra ngày 7/10/2025: Công an phường Việt Hưng tiếp nhận đơn trình báo của chị N (trú tại Hà Nội) bị lừa 255 triệu đồng sau khi nhận email mời tuyển dụng, phỏng vấn online và được yêu cầu nộp tiền ký quỹ cho “dự án quỹ” ngân hàng.

Trước tình hình trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không chuyển bất kỳ khoản tiền nào liên quan đến đặt cọc, ký quỹ hay phí tham gia dự án khi nhận lời mời tuyển dụng online, đặc biệt trong trường hợp chưa trải qua quy trình tuyển dụng chính thức.

Người dân cần kiểm tra thông tin tuyển dụng trên website chính thức của doanh nghiệp, ngân hàng hoặc liên hệ qua đường dây nóng để xác thực. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời xác minh và xử lý.