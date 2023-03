Công an Hà Nội điều tra vụ phụ huynh bị lừa 200 triệu từ màn kịch 'con cấp cứu'

Ngày 15/3, đại diện Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức "tìm con cấp cứu".

"Công an quận Nam Từ Liêm đang xác minh, làm rõ 2 trường hợp bị lừa đảo, trong đó có một vụ bị hại trình báo bị lừa 200 triệu đồng", vị này nói.

Cơ quan công an cho biết, trong các vụ gọi điện thông báo người thân bị tai nạn để lừa đảo, các đối tượng thường giả mạo giáo viên, nhân viên trường học; bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện hoặc cán bộ cơ quan chức năng để gọi điện cho phụ huynh. Khi gọi, các đối tượng sẽ thông báo học sinh (người thân) bị tai nạn đang trong tình trạng nguy kịch, cần phẫu thuật gấp. Sau đó, chúng sẽ lợi dụng tâm lý hoang mang, lo lắng của nạn nhân rồi cung cấp tài khoản mạo danh, yêu cầu gia đình chuyển khoản tạm ứng viện phí.

Ảnh minh hoạ.

Công an quận Nam Từ Liêm khuyến cao khi nhận những cuộc gọi như trên, người dân cần bình tĩnh xác minh sự việc với nhà trường. Trong trường hợp khẩn cấp, nếu không liên hệ được với trường học, phụ huynh có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại trực ban của công an phường sở tại, công an địa phương gần nhất hoặc bệnh viện.

Người dân tuyệt đối không thực hiện chuyển tiền hoặc đăng nhập vào đường link lạ được cung cấp và không cấp mã OTP để tránh bị kẻ xấu lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.

Để phòng, chống hiệu quả hành vi lừa đảo trên, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng ra văn bản đề nghị Trưởng phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tuyên truyền cán bộ, giáo viên, học sinh. Lực lượng chức năng khuyến cáo cha, mẹ học sinh nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa với các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lừa đảo.

Sở cũng yêu cầu các trường rà soát, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thông tin của cán bộ, giáo viên và học sinh, tăng cường công tác phối hợp thông tin liên lạc giữa nhà trường và gia đình.

Các trường cần thông báo số điện thoại đường dây nóng đến cha, mẹ học sinh và công khai trên Cổng thông tin điện tử của trường. Có phương án tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin phản ánh về những sự việc và thủ đoạn lừa đảo để thông tin đến phụ huynh học sinh.