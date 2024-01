Công an Hà Nội khuyến cáo người dân khi tham gia đầu tư tiền ảo

Website đầu tư tiền ảo có dấu hiệu lừa đảo

Thời gian qua, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội nhận được đơn trình báo của người dân về việc bị các đối tượng dụ dỗ, mời chào tham gia đầu tư tiền ảo, tiền kỹ thuật số với lợi nhuận cao, sau đó ngắt kết nối với hệ thống hoặc làm mất thanh khoản để chiếm đoạt toàn bộ số tiền đầu tư. Điển hình một số đồng tiền ảo như: Coinbank, Meer, BSCL...; sàn tiền điện tử, website đầu tư tiền ảo như: cobsna.vip, coin-base-dapp.com, Salavia.vip, blnantrc9.com, blancoins.cc, GICAAP...

Lợi dụng pháp luật Việt Nam chưa có quy định cụ thể về tiền ảo và đánh vào tâm lý muốn kiếm tiền dễ dàng, nhanh chóng, các đối tương sẽ sử dụng một số thủ đoạn lừa đảo như:

Tổ chức phát hành tiền ảo quy mô lớn, phân phối bằng phương thức kinh doanh đa cấp trái phép, tạo ra các dự án “ma” và thực hiện niêm yết “token” trên một sàn tiền ảo quốc tế, sau một thời gian ngắn sẽ rút toàn bộ thanh khoản, đồng tiền ảo rớt giá thì nhà đầu tư mất trắng số tiền đã đầu tư.

Nạp các loại tiền ảo khác vào phần mềm, website, sử dụng phần mềm để đào loại tiền ảo mới, thông qua các cơ chế trả lãi cao, trả thưởng để thu hút các cá nhân nạp thêm tiền, sau một thời gian hệ thống sẽ ngắt kết nối và chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư.

Thông qua việc trao đổi, mua bán tự do trên các sàn giao dịch tiền ảo, hội, nhóm quy mô lớn đã tạo môi trường thuận lợi cho các giao dịch lừa đảo (scam), hoặc tẩu tán tài sản từ phạm tội mà có.

Phát hành tiền ảo để sử dụng trong hệ sinh thái đánh bạc trực tuyến trá hình, hoặc cố định giá trị tiền ảo ngang với tiền Việt Nam đồng, trả lãi suất cao để huy động vốn trái phép.

Để phòng tránh lừa đảo và các hành vi vi phạm pháp luật khi quản lý, sử dụng tiền ảo, tiền kỹ thuật số, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân: Không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, website, ứng dụng đầu tư tiền điện tử. Việc đầu tư vào các website, ứng dụng, sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài hoặc giả mạo sàn giao dịch quốc tế tiềm ẩn nhiều rủi do cho nhà đầu tư. Do các sàn tiền ảo, tiền kỹ thuật số chưa có đại diện pháp luật tại Việt Nam và tiền ảo cũng chưa được pháp luật Việt Nam công nhận nên chưa có cơ chế bảo vệ nhà đầu tư khi sảy ra tranh chấp.

Không tuyên truyền, quảng bá để kêu gọi sử dụng những loại tiền ảo, tiền kỹ thuật số mà Cơ quan nhà nước chưa cấp phép.

Trong trường hợp phát hiện các dấu hiệu nghi vấn về tội phạm sử dụng tiền ảo làm công cụ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì lập tức hệ cơ quan Công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định.