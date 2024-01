Mất 2 tỷ đồng trong tài khoản tiết kiệm vì một tính năng trên điện thoại, công an nói tuyệt đối không bật lên, trò lừa đảo mới xuất hiện

Bà Lưu sống tại Trung Quốc nhận được một cuộc điện thoại lạ, đối phương tự nhận là công an nơi bà cư trú và yêu cầu bà đăng nhập vào một trang web để xem lệnh bắt giữ. Bên kia cho biết vụ việc hiện đang được một công an địa phương điều tra và yêu cầu bà thêm tài khoản QQ của công an đang xử lý vụ án để tiếp nhận điều tra.

Bà Lưu đăng nhập xong nhìn thấy lệnh bắt giữ, bà lập tức hoảng sợ, lập tức bổ sung thêm tài khoản QQ của đối phương. Bên kia nói rằng các điều tra viên không thể đến thẩm vấn bà ngay mà thay vào đó thẩm vấn bà thông qua một phần mềm mạng xã hội.

Sau đó, bà Lưu làm theo chỉ dẫn của nghi phạm và vào một khách sạn để thực hiện theo yêu cầu của đối tượng giả mạo là công an. Sau đó, bên kia yêu cầu kiểm tra dòng tiền và bà Liu đã tải xuống một ứng dụng lạ, theo yêu cầu, bà phải bật chức năng chia sẻ màn hình, đăng nhập vào tài khoản ngân hàng và tài khoản tiết kiệm, hiển thị số dư cho bên kia để xác minh.

Bên kia yêu cầu bà Lưu chuyển tiền sang thẻ ngân hàng khác đứng tên bà Lưu, bà Lưu làm theo hướng dẫn của bên kia và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình. Sau hàng loạt hoạt động của bà Liu, nhóm tội phạm đã đăng nhập vào ngân hàng di động của bà Liu và chuyển đi hơn 640.000 NDT (khoảng 2,1 tỷ đồng). Phải đến khi đối phương yêu cầu bà Lưu vay tiền và chuyển vào thẻ ngân hàng của chính mình, bà Lưu mới phát hiện mình bị lừa.

Sau khi báo công an, bà Lưu mới biết do hành động chia sẻ màn hình điện thoại của mình mà những đối tượng lừa đảo đã lấy mất tiền.

Không chỉ bà Lưu, mà một người đàn ông khác sống tại Trung Quốc cũng vì chức năng chia sẻ màn hình điện thoại mà bị lừa hơn 90.000 NDT (khoảng 307 triệu đồng). Nạn nhân nhận được cuộc điện thoại lạ, bên kia nói rằng nếu tài khoản vay không được hủy sẽ ảnh hưởng đến số tiền trong tài khoản ngân hàng của anh ta.

Bị đối phương xúi giục, anh đã tải xuống một ứng dụng lạ, nhập chứng minh nhân dân và mã xác minh thông qua chức năng chia sẻ màn hình và bị lừa hơn 90.000 NDT.

Thực tế, chia sẻ màn hình tương đương với thao tác ghi lại màn hình của điện thoại di động. Tính năng này sẽ ghi lại tất cả nội dung hiển thị trên màn hình và đồng bộ hóa cho bên kia xem, bao gồm tất cả các thao tác, tin nhắn. Nói cách khác, mọi thao tác thực hiện trên điện thoại đều có thể được nhìn thấy trên thiết bị của bên kia, bao gồm cả quá trình nhập mật khẩu và mở khóa.

Qua trường hợp của bà Lưu, công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo được bọn tội phạm sử dụng. Những đối tượng lừa đảo sử dụng phần mềm trực tuyến để thay đổi số điện thoại, liên hệ với các bên qua điện thoại và thu thập thông tin cá nhân của các bên, chẳng hạn như số CMND, nghề nghiệp, địa chỉ và các thông tin cá nhân khác, nhằm lấy được thông tin của các bên. sự tin tưởng ban đầu.

Sau đó, các đối tượng lừa đảo sử dụng chức năng chia sẻ màn hình hoặc hội nghị truyền hình đi kèm với một số ứng dụng, dưới chiêu bài hướng dẫn các bên thực hiện thao tác nhưng thực tế là giám sát mọi hoạt động trên điện thoại di động của các bên theo thời gian thực và đánh cắp thông tin riêng tư cá nhân của các bên, mã xác minh và nội dung khác.

Sau khi theo dõi điện thoại di động của các nạn nhân, băng đảng lừa đảo bắt đầu hướng dẫn khách hàng chuyển tiền, nếu bị phát hiện hoặc khách hàng do dự, nhóm lừa đảo sẽ dùng mã xác minh lấy được để thực hiện thao tác chuyển tiền, số tiền sẽ được chuyển đi mà nạn nhân không hề biết.

Chính vì vậy, khi bật chức năng chia sẻ màn hình với kẻ lừa đảo, ngay cả khi kẻ lừa đảo không chủ động hỏi, những đối tượng này vẫn có thể xem tất cả thông tin trên điện thoại của bạn, bao gồm mật khẩu, mã xác minh… sau đó chuyển tiền trong thẻ.

Vì vậy, công anh khuyến cáo không nên kích hoạt chia sẻ màn hình với người lạ và thận trọng khi liên quan đến thông tin cá nhân, đặc biệt là mật khẩu tài khoản ngân hàng và mã xác minh.