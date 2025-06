Công an Hà Nội ra mắt 126 Trưởng Công an cấp xã

Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội chụp ảnh cùng 126 Trưởng Công an cấp xã.

Ngày 29/6, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an TP Hà Nội về tổ chức, cán bộ theo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Hà Nội có 126 Công an cấp xã với 11.138 cán bộ, chiến sĩ được bố trí vào các vị trí công tác mới sau sáp nhập, hợp nhất.

Trong đó, 126 Trưởng Công an cấp xã là những cán bộ xuất sắc nhất, nổi trội nhất, tinh tuý nhất, chắt lọc từ 1.182 đồng chí thuộc đối tượng rà soát (34 đồng chí là Phó Trưởng phòng, 1 đồng chí nguyên là Trưởng Công an cấp huyện, 25 đồng chí là Đội trưởng, nguyên Đội trưởng và 67 đồng chí là Trưởng Công an cấp xã đương nhiệm).

Cùng với đó là 624 Phó Trưởng Công an cấp xã sau sáp nhập, hợp nhất (577 đồng chí là Đội trưởng, Trưởng Công an cấp xã đương nhiệm và nguyên Đội trưởng thuộc Công an cấp huyện, 47 đồng chí là Phó Đội trưởng, Phó Trưởng Công an cấp xã đương nhiệm nổi trội, xuất sắc).

Đại diện khách mời tham dự buổi lễ.

Theo Công an TP Hà Nội, song song với việc bố trí đội ngũ lãnh đạo chỉ huy, CATP đã điều động, bố trí hơn 11.000 cán bộ, chiến sĩ theo nguyên tắc về cơ bản điều động bố trí cán bộ không giữ chức vụ từ Công an cấp xã hiện nay đến Công an cấp xã mới theo sự sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã...

Công an TP Hà Nội cũng xem xét, bố trí theo nguyện vọng cá nhân, vừa đảm bảo yêu cầu công tác, vừa tạo điều kiện rút ngắn khoảng cách đi lại của cán bộ từ nơi ở đến cơ quan dưới 15 km để cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, cống hiến.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, từ 1/3, CATP đã bước sang một phương thức quản lý, vận hành mới, "lịch sử chưa từng có từ trước tới nay", đó là không tổ chức Công an cấp huyện và sắp xếp lại 526 Công an xã, phường, thị trấn xuống còn 126 đơn vị theo sự sáp nhập đơn vị hành chính, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy Công an địa phương 2 cấp.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh việc tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã không đơn thuần là sự thay đổi về địa giới hành chính, mà là bước ngoặt về tư duy quản trị quốc gia, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Do đó, cần nhanh chóng ổn định về tổ chức, tổ chức họp Ban Chỉ huy Công an cấp xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, chiến sĩ.

"100% cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã mới có mặt tại đơn vị kể từ ngày 1/7, bắt tay thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ liên tục, không làm gián đoạn, ngắt quãng hoặc ảnh hưởng đến công tác giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn, nhất là những nội dung công việc liên quan đến giải quyết các dịch vụ hành chính công phục vụ nhân dân" - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trao quyết định cho các Trưởng Công an cấp xã.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội nghiêm cấm việc tổ chức liên hoan, chúc mừng nhận chức, lên chức, gặp mặt, chia tay tại Công an cấp xã mới sau sáp nhập, hợp nhất.

"Ban chỉ huy Công an cấp xã mới phải bắt tay ngay vào công tác xây dựng lực lượng, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ, tăng cường sự thống nhất, đồng thuận, đoàn kết, gắn bó, không để phát sinh những vấn đề phức tạp trong nội bộ đơn vị. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao" - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Phát động phong trào thi đua đặc biệt theo tổ chức bộ máy mới

Cũng tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát động phong trào thi đua đặc biệt trong lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị thuộc CATP theo tổ chức bộ máy mới với chủ đề "Lãnh đạo gương mẫu - Đơn vị đi đầu - Bảo vệ bình yên - Kỷ nguyên đất nước" , chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền cho biết, phong trào thi đua nhằm tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên, thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, sức chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong CATP trước sự biến động lớn trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy; lôi cuốn cán bộ, chiến sĩ tích cực, hăng hái tham gia, góp phần phòng ngừa sai phạm.

Phong trào đề cao tính tiền phong, gương mẫu, đi đầu của lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị về mọi mặt; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành công việc; từng bước cải tiến quy trình, quy chế công tác; khuyến khích các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy tìm kiếm và áp dụng các sáng kiến, cải tiến mới trong công tác nghiệp vụ, quản lý cán bộ, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác Công an.

Để triển khai phong trào thi đua đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền đề nghị các đơn vị trong CATP, đặc biệt là các đồng chí cấp trưởng, cấp phó căn cứ tình hình, đặc điểm của đơn vị, chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động nghiên cứu, đề ra kế hoạch thực hiện cụ thể, bảo đảm thực chất, hiệu quả.