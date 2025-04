Công an Hà Nội thông báo: Người bị lừa bởi hình ảnh chuyển khoản ngân hàng giả, từng giao dịch với thanh niên này khẩn trương trình báo

Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn làm giả hóa đơn chuyển khoản ngân hàng.

Trước đó, vào ngày 27/4/2025, Công an phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Trang (SN 1998; HKTT: Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 01 chiếc điện thoại iPhone 13 Pro max màu vàng.

Bước đầu điều tra cho thấy, đối tượng thường lên các hội nhóm mua bán trên mạng (như trang Chợ tốt) để tìm những người rao bán điện thoại rồi liên hệ hỏi mua. Sau khi thỏa thuận được giá, đối tượng hỏi địa chỉ rồi thuê xe công nghệ đến nhận hàng.

Để tạo lòng tin, Trang gọi video call tạo và xin số tài khoản để chuyển tiền. Sau đó, đối tượng vào web Fakebillsx.com để làm giả hóa đơn chuyển khoản rồi gửi hình ảnh cho người bán là đã chuyển khoản thành công. Do tin tưởng, người bán đã giao điện thoại cho lái xe công nghệ nhưng sau đó phát hiện mình không nhận được tiền.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an phường Vĩnh Hưng thông báo ai là bị hại của vụ án nêu trên thì liên hệ với đồng chí Lê Thủy Trường (Số điện thoại 0912121959) để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Để tránh trở thành nạn nhân của thủ đoạn trên, người dân lưu ý:

1. Nếu sử dụng giao dịch qua tài khoản ngân hàng cần lưu ý kỹ hóa đơn chuyển khoản, không giao hàng hóa cho bất kỳ ai khi chưa nhận được tiền trong tài khoản ngân hàng, kể cả khi kẻ gian cung cấp hình ảnh đã chuyển khoản thành công.

2. Người tham gia giao dịch nên chờ thông báo đã nhận được tiền từ ngân hàng đến tài khoản của mình thay vì chỉ tin tưởng vào ảnh chụp giao diện chuyển tiền thành công.

3. Ngoài ra, lưu ý không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu ứng dụng, mã xác thực OTP, email… cho bất kỳ ai kể cả khi người đó tự xưng là nhân viên ngân hàng, cơ quan nhà nước.

4. Trường hợp phát hiện cần liên hệ Cảnh sát khu vực/Công an xã trên địa bàn hoặc Cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn hoặc thực hiện tố giác tội phạm qua chức năng gửi Kiến nghị phản ánh về an ninh trật tự trên ứng dụng VNeID.