Hàng loạt thương vụ M&A công ty nước ngoài của FPT: Gần một nửa thương vụ là doanh nghiệp Mỹ

Kể từ thương vụ đầu tiên vào năm 2014, Tập đoàn FPT đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ toàn cầu thông qua chiến lược mua bán và sáp nhập (M&A) cũng như đầu tư chiến lược vào các công ty nước ngoài. Tính đến nay, FPT đã thực hiện tổng cộng 9 thương vụ đáng chú ý, mở rộng mạng lưới tại các thị trường trọng điểm như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản.

FPT khởi đầu hành trình M&A quốc tế bằng việc mua 100% vốn của RWE IT Slovakia , một đơn vị thuộc Tập đoàn năng lượng RWE (Đức) vào tháng 6/2014. Sau thương vụ, công ty đổi tên thành FPT Slovakia, trực tiếp cung cấp các dịch vụ CNTT cho RWE tại thị trường Slovakia.

Đây là thương vụ M&A đầu tiên trong lịch sử FPT nói riêng và lĩnh vực CNTT Việt Nam nói chung. Thương vụ mang lại cho FPT hợp đồng trị giá hàng chục triệu USD với RWE, nâng cao năng lực cung cấp, tư vấn giải pháp SAP và các giải pháp “Smart Home” và mở rộng quy mô khách hàng tại thị trường châu Âu.

Năm 2018, FPT tiếp tục mở rộng hơn nữa quy mô hoạt động tại thị trường Mỹ bằng cách mua 90% cổ phần của công ty tư vấn Intellinet Consulting tại Mỹ, ước tính hơn 50 triệu USD. Thương vụ này giúp FPT trở thành đối tác cung cấp các dịch vụ công nghệ tổng thể với giá trị cao hơn và toàn diện hơn cho khách hàng, từ khâu tư vấn chiến lược, thiết kế đến triển khai, bảo hành bảo trì, đặc biệt trong các dự án chuyển đổi số.

Đến tháng 10/2022, FPT ký kết thỏa thuận đầu tư không chi phối, trở thành cổ đông chiến lược của LTS, Inc. , công ty trong Top 20 công ty tư vấn, quản trị kinh doanh và chuyển đổi số tại Nhật, với hơn 20 năm kinh nghiệm.

Đây là thỏa thuận chiến lược nhằm tạo ra liên minh hợp tác giữa FPT và LTS. LTS, Inc. sẽ giúp FPT tăng năng lực tư vấn các dịch vụ chuyển đổi số toàn diện đến các khách hàng quốc tế, tập trung vào thị trường Nhật Bản và Châu Á - Thái Bình Dương. Đồng thời, FPT giúp LTS,Inc. tăng năng lực công nghệ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành sản xuất, bán lẻ, xây dựng, và mở rộng tập khách hàng mới.

Hai bên tập trung vào hệ thống phần mềm quản lý tài nguyên ERP, phát triển công nghệ low-code cũng như các dịch vụ chuyển đổi số cho doanh nghiệp, dựa trên các công nghệ AI, IoT, Big Data, RPA, Smart Factory…

Trước đó, năm 2019, FPT Nhật Bản và LTS, Inc. đã hợp tác xây dựng công ty liên doanh FPT Consulting Japan tập trung vào mảng tư vấn. 

Năm 2023, FPT bùng nổ M&A với 4 thương vụ được thực hiện, chủ yếu tại thị trường Mỹ. Tháng 2, FPT công bố thương vụ mua lại toàn bộ mảng Dịch vụ Công nghệ (IT Services) của Intertec International - Mỹ (Intertec). Trước đó, năm 2021, FPT đã có khoản đầu tư ban đầu vào Intertec. Cùng với thương vụ này, FPT mở rộng hiện diện tại Costa Rica, Colombia và Mexico.

Tháng 10, FPT công bố trở thành nhà đầu tư lớn và đối tác chiến lược của Landing AI - công ty phần mềm thị giác máy tính và AI hàng đầu của Mỹ tại Châu Á Thái Bình Dương. Hai bên cam kết phát triển AI trong 2 lĩnh vực công nghệ và giáo dục.

Tháng 11, FPT công bố thương vụ mua Cardinal Peak – công ty cung cấp dịch vụ kỹ thuật công nghệ có tuổi đời 20 năm tại thị trường Bắc Mỹ, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng dịch vụ tại khu vực châu Mỹ nói riêng và các thị trường nói tiếng Anh nói chung, đặc biệt trong các mảng công nghệ mới.

Tháng 12, FPT công bố mua 80% cổ phần của AOSIS - công ty tư vấn công nghệ có trụ sở tại Pháp. Thương vụ nằm trong chiến lược mở rộng hiện diện toàn cầu và đặc biệt là tạo dấu ấn về năng lực cạnh tranh về công nghệ tại châu Âu của FPT, nhắm đến mục tiêu mở rộng cơ hội kinh doanh, nhóm khách hàng tại thị trường này.

Với sự gia nhập của AOSIS, FPT sẽ mở rộng tập khách hàng và cơ hội kinh doanh, nâng cao năng lực trong các mảng SAP, Dữ liệu, Cloud và các giải pháp thông minh dành cho doanh nghiệp tập trung vào các lĩnh vực Hàng không vũ trụ, Hàng không và Vận tải.

Thương vụ này cũng bổ sung cho FPT hàng trăm chuyên gia công nghệ thấu hiểu thị trường Pháp nói riêng và châu Âu nói chung. 4 văn phòng của AOSIS sẽ gia nhập vào mạng lưới hiện diện toàn cầu của FPT.

Năm 2024, Tập đoàn FPT công bố mua 100% vốn của Next Advanced Communications NAC Co., Ltd. (NAC) - Công ty dịch vụ CNTT của Nhật Bản. Thương vụ này cho phép FPT tận dụng nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm và chuyên môn vững vàng của NAC trong các mảng tư vấn chiến lược, thiết kế cấu trúc, quy hoạch hệ thống công nghệ, thiết kế, phát triển và vận hành.

Gần đây nhất, trong tháng 5/2025, FPT vừa hoàn tất thương vụ mua David Lamm Consulting – công ty tư vấn CNTT trong ngành năng lượng của Đức, khẳng định cam kết của Tập đoàn trong việc mở rộng hoạt động tại Đức và châu Âu.

Đồng thời, đây cũng là bước đi chiến lược giúp FPT nâng cao năng lực cung cấp giải pháp và dịch vụ số cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng – một trong những mảng quan trọng đóng góp gần 50% vào doanh thu của FPT tại thị trường châu Âu.