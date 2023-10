Công an Hà Nội thông tin vụ Á khôi bị sát hại, phân mảnh thi thể phi tang

Nghi phạm Khanh và nạn nhân.

Cụ thể, khoảng 12h30 ngày 13/10, tổng đài cảnh sát 113 Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể người bị phân mảnh tại bờ sông Hồng thuộc thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, các cục nghiệp vụ Bộ Công an và giao đồng chí Phó Giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp Công an huyện Gia Lâm và các đơn vị nghiệp vụ liên quan bảo vệ, tổ chức khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi và tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật.

Căn cứ kết quả điều tra, các chứng cứ thu thập được, xác định nạn nhân là chị H.Y.N (SN 2004, trú tại Ba Đình, Hà Nội). N. bị đối tượng giết và phân xác để phi tang.

Tập trung các hoạt động xác minh, điều tra, đến 23h ngày 14/10, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội đã phối hợp Công an tỉnh Thái Bình phát hiện, bắt giữ nghi phạm là Tạ Duy Khanh (SN 1985, quê Kiến Xương, Thái Bình) tại Thái Bình.

Hiện, Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, tiếp tục phối hợp các đơn vị có liên quan tập trung điều tra làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Được biết, nạn nhân H.Y.N từng là Á khôi trong cuộc thi sắc đẹp và có quen biết với đối tượng Khanh.

Đối diện mức án tử hình

Liên quan đến vụ án trên, theo quan điểm của luật sư Nguyễn Anh Thơm - Văn phòng luật sư Nguyễn Anh, rất có thể do mâu thuẫn tình cảm, đối tượng đã sát hại nạn nhân và sau đó phân xác vứt xuống sông Hồng nhằm che giấu hành vi phạm tội, trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.

“Hành vi của đối tượng đã tước đoạt quyền được sống người khác, là quyền cơ bản và quan trọng nhất được pháp luật bảo vệ. Mọi hành vi tước đoạt quyền sống người khác trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh theo luật” - luật sư Thơm cho biết.

Theo luật sư Thơm, xét hành vi của đối tượng, rất có thể chỉ vì mâu thuẫn trong tình cảm đã đang tâm sát hại nạn nhân một cách dã man, tàn ác. Hành vi của đối tượng thể hiện sự côn đồ hung hãn, thực hiện tội phạm một cách man rợ đã cấu thành tội “Giết người”. Việc đối tượng phân xác nạn nhân phi tang là hành vi xảo quyệt nhằm che giấu tội phạm sẽ phải chịu thêm tình tiết tăng nặng.

“Trong quá trình thực hiện tội phạm, đối tượng còn có hành vi chiếm đoạt các tài sản của nạn nhân, dù là để che giấu tội phạm thì sẽ bị xử lý về tội “Cướp tài sản” - luật sư Thơm nhận định.

Vẫn theo luật sư Thơm, với hành vi sát hại nạn nhân một cách man rợ như thời trung cổ, gây tang thương mất mát không gì bù đắp cho gia đình nạn nhân, gây phẫn nộ trong dư luận xã hội thì đối tượng phải đối mặt với hình phạt cao nhất tử hình là có căn cứ, đúng luật.