Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm lừa đảo tặng iPhone 14 Pro Max trên Facebook

Ngày 3/8, Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) cho biết, đơn vị phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hà Nội triệt phá ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Những người liên quan gồm: Lê Hùng Công (SN 1988); Trần Hữu Bắc (SN 1988); Trần Văn Thành (SN 1987); Trần Hoàng Phan (SN 2003); Lê Mạnh Oai (SN 1995); Trần Phương Dương (SN 1992), cùng trú tại huyện Đan Phượng; Ngô Thị Thu Hiền (SN 2000, quê quán Thái Nguyên, trú tại xã Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội).

Qua đấu tranh, nhóm người trên khai nhận dùng máy tính đăng nhập vào các tài khoản Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại bằng hình thức tặng quà là điện thoại iPhone 14 Pro Max. Số tiền mỗi nạn nhân bị lừa dao động từ 200 nghìn đồng đến khoảng 6 triệu đồng.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Công là người đứng đầu nhóm trên và trực tiếp quản lý "chân rết" thực hiện hành vi lừa đảo. Công lên kịch bản lừa đảo gồm 5 bước, sau đó hướng dẫn cho từng người trong nhóm để thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng đăng bài ở các hội, nhóm trên Facebook với nội dung tặng quà là điện thoại iPhone 14 Pro Max. Sau đó, những kẻ này sử dụng tài khoản Facebook ảo lập sẵn nhắn tin qua ứng dụng Messenger với những người bình luận trong bài viết tặng quà để hướng dẫn họ cách nhận thưởng.

Khi những người này cung cấp thông tin cá nhân, các đối tượng yêu cầu bị hại phải nộp phí xuất hóa đơn là 200 nghìn đồng. Bị hại chuyển tiền thành công, các đối tượng yêu cầu chuyển tiếp 500 nghìn đồng để làm hồ sơ xác thực thông tin người nhận thưởng.

Khi bị hại chuyển tiền, chúng lại yêu cầu chuyển tiếp 1,5 triệu đồng để làm thẻ bảo hành cho máy điện thoại. Sau bước 3, các đối tượng tiếp tục yêu cầu bị hại chuyển lần lượt 4 triệu đồng là tiền cọc giao hàng do đơn hàng giá trị cao, 5 triệu đồng tiền thuế và cuối cùng là 6 triệu đồng để kích hoạt hồ sơ hoàn tiền nhận lại khi bưu tá giao hàng kèm tiền.

Tang vật vụ án.

Bị hại có thể dùng 2 cách để gửi tiền đó là gửi ảnh thẻ nạp điện thoại hoặc chuyển khoản vào tài khoản do Công cung cấp (số tài khoản 066544070001, tên chủ tài khoản DOAN VIET DUNG mở tại ngân hàng bưu điện Liên Việt Postbank).

Khi bị hại gửi thẻ điện thoại, các đối tượng sẽ chụp ảnh và gửi đến facebook “Liên Liên” để đổi thẻ điện thoại thành tiền, mỗi lần chuyển sẽ phải chia cho người đổi 15% mệnh giá thẻ điện thoại, Công được hưởng lại 85% số tiền trên. Sau khi lấy được tiền và thẻ nạp điện thoại của bị hại, Công và đồng phạm chiếm đoạt luôn và không gửi điện thoại như đã hứa hẹn.

Chủ nhật hàng tuần, Công sẽ tổng hợp lại số tiền và phân chia cho các thành viên với tỷ lệ 60/40 (Công được hưởng 40%, các thành viên được hưởng 60% đối với từng phi vụ). Riêng Hiền được nhận toàn bộ số tiền mà không phải ăn chia với Công.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.