Công an Hải Phòng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đầu tư tài chính, tiền ảo qua mạng

Công an TP Hải Phòng cho biết, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng nhiều chiêu trò tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Trong đó, chúng thường tạo tài khoản ảo, sử dụng hình ảnh cá nhân bắt mắt, tham gia vào các nhóm, fanpage liên quan đến mua bán, cho thuê bất động sản để dễ tiếp cận người dùng. Sau đó, chúng gửi lời mời kết bạn, chủ động nhắn tin hỏi mua, thuê tài sản nhằm tạo sự tin tưởng ban đầu.



Khi đã có được sự chú ý, chúng khéo léo chuyển sang chia sẻ chuyện đời tư, công việc, hoàn cảnh để tạo sự thân tình. Sau một thời gian, chúng sẽ giới thiệu nền tảng đầu tư riêng (sàn giao dịch, ứng dụng, ví ảo do chúng lập ra) và hướng dẫn nạn nhân “thử” đầu tư. Ban đầu, nạn nhân thường được cho thắng lớn và thậm chí có thể rút một khoản tiền nhỏ để tạo lòng tin.

Tuy nhiên, khi nạn nhân nạp số tiền lớn hơn, chúng sẽ không cho rút tiền hoặc đưa ra yêu cầu nộp thêm phí, thuế. Cuối cùng, các đối tượng xóa liên lạc, đánh sập website, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nạp.

Để tránh trở thành nạn nhân, Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân cảnh giác khi giao tiếp với người lạ trên mạng xã hội; tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai; không làm theo hướng dẫn của người lạ khi chưa xác minh rõ nhân thân, lai lịch.

Đối với hoạt động đầu tư, người dân chỉ nên tham gia các sàn chứng khoán, tài chính chính thống được cơ quan nhà nước cấp phép; không đầu tư vào các sàn online thiếu thông tin minh bạch, có địa chỉ ảo hoặc giả mạo thương hiệu. Trước khi quyết định đầu tư, người dân nên trực tiếp đến văn phòng, cơ quan quản lý để được tư vấn, kiểm chứng.

Khi nghi ngờ bị lừa đảo, người dân chủ động tìm hiểu các thông tin cảnh báo trên internet hoặc xin tư vấn từ người thân, bạn bè. Đồng thời, báo ngay cho Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời; liên hệ với ngân hàng quản lý tài khoản để báo cáo, đề nghị phong tỏa và tra soát giao dịch.

Để tránh trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng khuyến nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không tin vào các chiêu trò dụ dỗ làm giàu nhanh chóng trên mạng để bảo vệ tài sản và an toàn cá nhân.