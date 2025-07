Công an khuyến cáo chiêu trò lừa đảo mới lợi dụng việc sắp xếp các đơn vị hành chính

Ngày 5/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lợi dụng chủ trương sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, nhiều đối tượng xấu đã dựng lên kịch bản với những chiêu trò lừa đảo tinh vi, đánh vào tâm lý lo sợ mất quyền lợi của người dân để chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, đó là các chiêu trò giả danh công an , cán bộ UBND các xã, phường mới để gọi điện thoại yêu cầu người dân “Cập nhật thông tin quê quán, nơi ở”, “chuyển đổi dữ liệu”, “đồng bộ hóa giấy tờ”... nhằm chiếm đoạt tiền , thông tin của người dân đã và đang được các đối tượng lừa đảo sử dụng.

Công an xã biên giới Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa trực tiếp đến từng nhà dân để hướng dẫn, hỗ trợ người dân các thủ tục hành chính

Điển hình, ngày 3/7, chị V.T.T, là công dân sinh sống ở xã Thành Long, tỉnh Thanh Hóa, nhận được cuộc gọi từ một người lạ tự xưng là cán bộ công an xã. Người này thông báo rằng xã Thành Long được sáp nhập theo chủ trương của Nhà nước và cho biết thông tin của chị T. trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư “không trùng khớp”, cần được điều chỉnh ngay.

Để tạo sự tin tưởng và đẩy nhanh tiến trình “hỗ trợ”, đối tượng yêu cầu chị T. kết bạn zalo và quét mã QR để đăng ký số thứ tự đến làm việc trước. Tuy nhiên, chị V.T.T. đã cảnh giác gọi điện trực tiếp cho cán bộ công an phụ trách thôn để xác minh thông tin. Qua kiểm tra, cán bộ Công an xã Thành Long khẳng định đây là hành vi lừa đảo có chủ đích , các đối tượng lợi dụng tâm lý của người dân trong thời điểm chuyển đổi địa giới hành chính để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã tuyên truyền và đề nghị chị T. không truy cập, không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho người lạ.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa đây là hình thức lừa đảo mới, xuất hiện song song với quá trình sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, phường trên toàn quốc. Đối tượng thường mạo danh cơ quan chức năng, dùng thông tin nửa thật nửa giả để khiến người dân hoang mang, sau đó dụ dỗ cung cấp thông tin cá nhân, thậm chí truy cập vào đường link, mã QR độc hại có cài mã độc nhằm chiếm đoạt dữ liệu, tài sản.

Do đó, cơ quan công an đã đưa ra khuyến cáo , việc sáp nhập xã, phường và điều chỉnh địa giới hành chính không yêu cầu người dân phải cung cấp lại thông tin. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được cơ quan chức năng tự động cập nhật, đảm bảo đầy đủ, chính xác. Người dân không cần đến xã hay khai báo bổ sung dưới bất kỳ hình thức nào, nếu không có thông báo chính thức. Tất cả các số điện thoại lạ gọi đến yêu cầu người dân cập nhật, gửi đường link lạ đều là do các đối tượng lừa đảo lợi dụng việc sáp nhập để nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của người dân.

Vì vậy người dân cần hết sức cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân như số Căn cước, mã định danh, tài khoản ngân hàng, mã OTP, ảnh chụp giấy tờ cá nhân… qua điện thoại, mạng xã hội cho bất kỳ ai chưa được xác minh danh tính rõ ràng. Tuyệt đối không truy cập đường link lạ, không quét mã QR từ người không quen biết...