Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ kiểm tra dự án nghìn tỷ bỏ hoang

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Văn Lâu kiểm tra tại BV Ung Bướu. Ảnh: VGP/LS

Tại buổi kiểm tra, công trường Dự án bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ (đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, phường An Bình) đã xây dựng hoàn thành khối nhà chính. Nhưng do bị bỏ hoang nhiều năm, công trường bị cỏ dại lấn át, vật liệu xây dựng "trùm mền", thiết bị máy móc bị hoen rỉ, nhiều vị trí vách tường đã bị ngấm nước. Ông Phạm Quang Dũng - Cán bộ điều hành (Ban điều hành xây dựng dự án Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ, nhà thầu Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng) báo cáo: "Giá trị của gạch và vữa (xi măng) tập kết về đây là hơn 20 tỷ đồng, cùng nhiều thiết bị khác chúng tôi đã lắp ở đây đều đang bỏ không và xuống cấp. Tới đây nếu muốn sử dụng thì số vữa này phải cho ra khỏi công trường để thay thế vật liệu khác".

Năm 2017, UBND TP. Cần Thơ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (quy mô 500 giường), rộng 17.000 mét vuông, tổng vốn 1.700 tỷ đồng do Sở Y Tế Cần Thơ làm chủ đầu tư. Trong đây, nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Hungary là 1.300 tỷ, còn lại là vốn đối ứng của Cần Thơ 334 tỷ. Triển khai trong 8 năm, tổng giá trị khối lượng liên danh nhà thầu đã thực hiện đến nay tương đương khoảng 297 tỷ đồng, đạt 21% tổng giá trị khối lượng hợp đồng. Trong đó, phần khối lượng xây dựng đạt 80%, còn phần trang thiết bị hoàn toàn chưa triển khai. Theo Chủ đầu tư dự án, trong quá trình thực hiện, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và một số nguyên nhân khách quan, tiến độ triển khai thực hiện dự án không đáp ứng được yêu cầu đề ra. Hiệp định vay hết hiệu lực vào ngày 11/7/2022 và không thể thực hiện gia hạn hay ký mới (không thể tiếp tục sử dụng nguồn vốn vay từ Chính phủ Hungary), do đó, dự án đã ngưng thi công.

Sau khi kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Văn Lâu cho biết, nhân dân ĐBSCL rất mong mỏi dự án Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ sớm hoàn tất để trở thành trung tâm khám, tầm soát và điều trị ung bướu hiện đại cho khu vực ĐBSCL. UBND Thành phố đang trình với Chính phủ phương án để khởi động lại dự án này: "Vật tư như gạch và xi măng đã hư hỏng, đây là một việc lãng phí rất lớn cần phải sớm triển khai để chống lãng phí. UBND Thành phố đã có văn bản kiến nghị Chính phủ xin bố trí vốn từ ngân sách nhà nước, ngân sách sẽ chi cho Dự án này khá lớn là 1.300 tỷ đồng và chúng tôi đang chờ Chính phủ cho chủ trương" , ông Lâu nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Văn Lâu trao đổi với cán bộ liên quan. Ảnh: VGP/LS

Đại diện cơ vị thi công, ông Phạm Quang Dũng cho biết, hiện Chủ đầu tư vẫn còn nợ nhà thầu khoảng 100 tỷ đồng chưa thanh toán nên nhà thầu đang gặp khó khăn. Nếu có nguồn vốn, khởi động lại dự án, nhà thầu cam kết thi công nhanh nhất có thể: "Trước đây, từ khi khởi công đến ngày cất nóc chúng tôi chỉ làm trong 10 tháng, tiến độ rất nhanh. Nếu có vốn, đầu tiên nhà thầu chúng tôi cần được thanh toán số tiền còn nợ để có vốn thi công tiếp. Sau khi giải ngân vốn cho giai đoạn tái khởi động, nếu thủ tục suôn sẻ chúng tôi cam kết hoàn thành dự án trong vòng từ 12 đến 18 tháng".