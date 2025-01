Công an Nghệ An bắt 2 đối tượng cho vay lãi nặng

Lợi dụng nhu cầu cần tiền gấp của người dân để giải quyết công việc, 2 đối tượng Lang Thị Năm và Nguyễn Văn Vinh đã cho người dân tại huyện Tân Kỳ vay tiền với lãi suất lên tới 85.000 đồng/triệu đồng/ngày. Khi người vay không có khả năng trả nợ, các đối tượng tìm mọi cách để đe dọa, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Sau thời gian xác lập chuyên án, Công an huyện Tân Kỳ đã bắt giữ 2 đối tượng trên về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

2 đối tượng Lang Thị Năm và Nguyễn Văn Vinh

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Tân Kỳ phát hiện đối tượng Lang Thị Năm có nhiều dấu hiệu hoạt động phạm tội liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thường xuyên quan hệ với các đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn. Sau khi tiến hành xác minh, Công an huyện Tân Kỳ đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 14/01/2025, Công an huyện Tân Kỳ phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Lang Thị Năm về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Quá trình đấu tranh bước đầu, Công an huyện Tân Kỳ làm rõ, Lang Thị Năm đã nhiều lần cho nhiều người dân trên địa bàn huyện Tân Kỳ vay lãi nặng với lãi suất từ 3.000 đồng đến 85.000 đồng/triệu đồng/ngày. Khi người vay không có khả năng trả nợ, các đối tượng tìm mọi cách để đe dọa, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Chỉ trong thời gian từ tháng 6/2023 đến tháng 12/2024, Lang Thị Năm đã cho 5 người dân trên địa bàn huyện Tân Kỳ vay nợ tổng số tiền hơn 5,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền gần 1,4 tỷ đồng. Tiến hành đấu tranh mở rộng chuyên án, Công an huyện Tân Kỳ bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Văn Vinh về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Tang vật vụ án

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh, 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an huyện Tân Kỳ làm rõ tổng số tiền mà 2 đối tượng này đã cho vay là hơn 7,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1,4 tỷ đồng.

Hiện, chuyên án đang được đấu tranh mở rộng.