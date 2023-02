Công an Nghệ An khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 37-09D

Sáng 16/2, lực lượng Công an Nghệ An đã có mặt tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 37-09D có trụ sở đóng tại khối 9, phường Quán Bàu, TP Vinh (Nghệ An) để kiểm tra.

Tại đây, cán bộ công an điều tra yêu cầu lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 37-09D cung cấp một số hồ sơ, tài liệu để phục vụ công tác điều tra.

Chiều cùng ngày, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 37-09D phải tạm dừng hoạt động. Một số chủ phương tiện đưa xe đến kiểm định song phải quay xe vì trung tâm đóng cửa.

Một lãnh đạo trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 37-09D cho biết: “Trong sáng nay, lực lượng Công an Nghệ An đã đến làm việc và niêm phong một số máy móc, các tài liệu ở trung tâm. Chiều nay, trung tâm đang tạm ngừng hoạt động và chưa biết lúc nào được phép mở lại”.



Trước đó, ngày 13/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can để điều tra về hành vi đưa, nhận và môi giới hối lộ xảy ra tại hai cơ sở của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An (cơ sở 37-01S ở TP. Vinh và cơ sở 37-02S ở thị xã Thái Hòa).

Trong số các bị can bị khởi tố có giám đốc, hai phó giám đốc và một số cán bộ, nhân viên của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An.