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Công an nhận trình báo, kiểm tra giao dịch chuyển khoản 100 triệu đồng vào tài khoản thanh niên sinh năm 2004

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Công an xã Hội Thịnh, tỉnh Phú Thọ vừa hỗ trợ xác minh, hoàn trả số tiền 100 triệu đồng được chuyển nhầm vào tài khoản của một công dân.

CAX trao trả lại tiền chuyển khoản nhầm cho công dân.

Ngày 6/8/2026, anh Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 2004, trú tại thôn Tân Thịnh, xã Hội Thịnh, tỉnh Phú Thọ, đến Công an xã trình báo về việc tài khoản ngân hàng của mình nhận được 100 triệu đồng từ một người không quen biết. Nhận thấy đây có thể là giao dịch chuyển khoản nhầm và để tránh nguy cơ bị lợi dụng vào các hành vi lừa đảo, anh Dũng đề nghị cơ quan Công an hỗ trợ xác minh.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Hội Thịnh tiến hành kiểm tra, đối chiếu các thông tin liên quan và xác định người chuyển nhầm là chị Nguyễn Thị Xuân, sinh năm 1988, trú tại thành phố Hà Nội. Chị Xuân cung cấp các giấy tờ cần thiết, trong đó có biên lai giao dịch để chứng minh quyền sở hữu đối với số tiền đã chuyển nhầm.

Qua xác minh, anh Dũng xác nhận số tiền 100 triệu đồng đã được chuyển vào tài khoản của mình và tự nguyện giao lại số tiền để hoàn trả cho chủ sở hữu. Ngày 7/8/2026, chị Xuân đến Công an xã Hội Thịnh nhận lại toàn bộ số tiền.

Sau sự việc, chị Xuân gửi thư cảm ơn Công an xã Hội Thịnh và bày tỏ sự trân trọng trước việc hỗ trợ xác minh, kết nối các bên để giải quyết vụ việc. Việc anh Dũng chủ động trình báo, không tự ý sử dụng số tiền nhận nhầm là hành động đáng ghi nhận.

Công an xã Hội Thịnh khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện giao dịch. Khi nhận được tiền từ tài khoản lạ, không nên tự ý sử dụng hoặc chuyển trả theo yêu cầu của người không xác định; cần liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn, xác minh, tránh trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến giao dịch chuyển khoản nhầm.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ﻿

Linh San

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