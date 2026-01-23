Công an phát thông báo NÓNG: 7.541 người bị Công ty GFDI lừa hơn 3.700 tỉ đồng, ai là bị hại khẩn trương liên hệ ngay

Ngày 23/12, cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố Đà Nẵng đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI, có trụ sở tại số 92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Trong quá trình điều tra, do gặp nhiều khó khăn trong việc liên hệ, làm việc với một số bị hại (nguyên nhân chủ yếu do thay đổi nơi cư trú, số điện thoại hoặc chưa nắm được thông tin phối hợp), Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị các cá nhân là bị hại nhưng chưa được mời làm việc khẩn trương chủ động liên hệ để phối hợp giải quyết, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Quang Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI bị bắt tạm giam - Ảnh: Công an TP. Đà Nẵng

Theo đó, các bị hại cần tải và điền đầy đủ Mẫu bản tường trình theo đường link do cơ quan Công an cung cấp; đồng thời chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu liên quan như bản sao hợp đồng vay tài sản, chứng từ chuyển tiền, căn cước công dân và các giấy tờ có liên quan khác.

Toàn bộ hồ sơ đề nghị gửi về Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế – Đội 5), Công an thành phố Đà Nẵng, địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; số điện thoại liên hệ 0762.651.805.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 20/02/2026. Sau thời gian trên, các bị hại không chủ động phối hợp làm việc sẽ tự chịu trách nhiệm đối với các quyền lợi liên quan trong quá trình giải quyết vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị người dân quan tâm, chia sẻ thông tin rộng rãi để các bị hại sớm nắm được và phối hợp với lực lượng chức năng, phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định.

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ dẫn nguồn từ nội dung vụ án cho biết, Công ty GFDI thành lập ngày 17/5/2018, vốn điều lệ 80 tỉ đồng.

Công ty do ông Nguyễn Quang Hoàng là giám đốc, người đại diện pháp luật đồng thời là chủ tịch hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty.

Từ khi thành lập, ông Nguyễn Quang Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản.

Từ tháng 11/2023, việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động công ty, Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.

Đến đầu tháng 11/2024, Công ty GFDI mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỉ đồng.

Ngày 8/11/2024, Công an Đà Nẵng khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính của Công ty GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng các đối tượng có liên quan.

Qua khám xét đã thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan đến hành vi phạm pháp của các đối tượng, phục vụ công tác điều tra.

Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quang Hoàng cùng một số thuộc cấp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hoàng bị cáo buộc đã huy động vốn và chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỉ đồng.