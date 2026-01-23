CEO Nvidia chỉ ra ngành nghề hưởng lợi từ AI

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

CEO Nvidia Jensen Huang cho rằng làn sóng xây trung tâm dữ liệu AI sẽ làm bùng nổ việc làm thủ công, mang lại thu nhập cao.

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) lần thứ 56 ở Davos (Thụy Sĩ) ngày 21/1, CEO Jensen Huang của Nvidia cho rằng sự bùng nổ AI đang dẫn đến cuộc xây dựng hạ tầng quy mô lớn nhất trong lịch sử loài người. Những trung tâm dữ liệu khổng lồ được xây dựng để vận hành và huấn luyện các mô hình AI đòi hỏi lượng lớn lao động thủ công.

CEO Nvidia Jensen Huang phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, ngày 21/1. (Ảnh: Bloomberg)

“Chúng ta sẽ cần rất nhiều thợ sửa ống nước, thợ điện, công nhân xây dựng và công nhân thép” , CEO Nvidia nói. Ông dự báo những vị trí này có thể mang lại mức thu nhập lên tới sáu con số (khoảng hơn 100.000 USD/năm) mà không đòi hỏi bằng cấp đại học hay bằng tiến sĩ khoa học máy tính.

Vị tỷ phú 62 tuổi cho biết nhu cầu xây dựng các “nhà máy chip”, “nhà máy máy tính” và “nhà máy AI” đang tăng vọt, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng lao động tay nghề cao.

Tại Mỹ, mức lương trong một số lĩnh vực đã gần như tăng gấp đôi và xu hướng sẽ tiếp tục khi các tập đoàn công nghệ chi hàng nghìn tỷ USD cho hạ tầng AI trong thập kỷ tới.

CEO Jensen Huang cũng phản đối những lo ngại rằng AI sẽ nhanh chóng xóa sổ các ngành nghề trí thức, cho rằng AI không chỉ tạo thêm công ăn việc làm mà còn giúp nâng cao năng suất trong nhiều ngành nghề.

Ông lấy ví dụ về ngành chẩn đoán hình ảnh y khoa: Thay vì thay thế bác sĩ X-quang, AI đã hỗ trợ họ làm việc hiệu quả hơn, dẫn đến số lượng việc làm trong lĩnh vực này tăng lên.

Những phát biểu của CEO Nvidia được đưa ra trong bối cảnh hãng này đang hưởng lợi lớn từ cơn sốt AI toàn cầu. Nvidia dự kiến đạt doanh thu gần 200 tỷ USD từ mảng chip trung tâm dữ liệu trong năm 2025.

Tỷ phú Jensen Huang nhấn mạnh thêm rằng lợi ích từ AI không chỉ dừng lại ở các tập đoàn công nghệ mà sẽ lan tỏa đến mọi tầng lớp lao động, đặc biệt là những người làm nghề thủ công.

