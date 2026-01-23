Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc hoàn thành giai đoạn đầu thử nghiệm công nghệ 6G

23-01-2026 - 10:42 AM | Kinh tế số

Trung Quốc hoàn thành giai đoạn đầu thử nghiệm 6G, tích lũy hơn 300 công nghệ chủ chốt và chính thức khởi động giai đoạn thử nghiệm tiếp theo.

Trung Quốc hoàn thành giai đoạn đầu thử nghiệm công nghệ 6G- Ảnh 1.

Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc ngày 21/1 cho biết nước này đã hoàn thành giai đoạn đầu thử nghiệm công nghệ 6G và tích lũy được hơn 300 công nghệ chủ chốt, cho thấy nỗ lực của các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc nhằm không ngừng nâng cao năng lực công nghệ thông tin và truyền thông của nước này.

Người đứng đầu bộ phận phát triển thông tin và truyền thông thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc, Xie Cun, cho biết gần đây, giai đoạn thứ hai thử nghiệm công nghệ 6G đã được khởi động.

Theo quan chức trên, Trung Quốc đã thiết lập 4,838 triệu trạm gốc 5G, với số lượng người dùng 5G trên 1,2 tỷ người, chiếm 42% tổng số bằng sáng chế 5G thiết yếu tiêu chuẩn được công bố trên toàn cầu. Trung Quốc đã xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin lớn nhất và tiên tiến nhất về công nghệ trên thế giới.

Trong thời gian tới, Bộ trên sẽ tiếp tục đẩy nhanh nghiên cứu và phát triển 6G, đồng thời tăng cường quy hoạch dài hạn và thúc đẩy hệ sinh thái công nghiệp định hướng ứng dụng cho 6G.

Theo PV

VTV

Từ Khóa:
6g

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Muốn biết có được xóa nợ thuế hay không, người lao động làm ngay việc sau

Muốn biết có được xóa nợ thuế hay không, người lao động làm ngay việc sau Nổi bật

ChatGPT trả lời đúng 97% số câu hỏi trong kỳ thi đại học, nhưng 3% sai sót đã tiết lộ điều đáng chú ý, có thể thay đổi tương lai nhân loại!

ChatGPT trả lời đúng 97% số câu hỏi trong kỳ thi đại học, nhưng 3% sai sót đã tiết lộ điều đáng chú ý, có thể thay đổi tương lai nhân loại! Nổi bật

Giai đoạn mới của cuộc đua AI

Giai đoạn mới của cuộc đua AI

10:15 , 23/01/2026
Google cho rằng OpenAI đã quá vội vã khi chèn quảng cáo vào ChatGPT

Google cho rằng OpenAI đã quá vội vã khi chèn quảng cáo vào ChatGPT

09:39 , 23/01/2026
Đặt hàng doanh nghiệp công nghệ

Đặt hàng doanh nghiệp công nghệ

08:38 , 23/01/2026
Thủ đoạn chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng tiền đặt cọc trên mạng của người đàn ông ở Tây Ninh

Thủ đoạn chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng tiền đặt cọc trên mạng của người đàn ông ở Tây Ninh

08:13 , 23/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên