Trung Quốc hoàn thành giai đoạn đầu thử nghiệm công nghệ 6G

Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc ngày 21/1 cho biết nước này đã hoàn thành giai đoạn đầu thử nghiệm công nghệ 6G và tích lũy được hơn 300 công nghệ chủ chốt, cho thấy nỗ lực của các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc nhằm không ngừng nâng cao năng lực công nghệ thông tin và truyền thông của nước này.

Người đứng đầu bộ phận phát triển thông tin và truyền thông thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc, Xie Cun, cho biết gần đây, giai đoạn thứ hai thử nghiệm công nghệ 6G đã được khởi động.

Theo quan chức trên, Trung Quốc đã thiết lập 4,838 triệu trạm gốc 5G, với số lượng người dùng 5G trên 1,2 tỷ người, chiếm 42% tổng số bằng sáng chế 5G thiết yếu tiêu chuẩn được công bố trên toàn cầu. Trung Quốc đã xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin lớn nhất và tiên tiến nhất về công nghệ trên thế giới.

Trong thời gian tới, Bộ trên sẽ tiếp tục đẩy nhanh nghiên cứu và phát triển 6G, đồng thời tăng cường quy hoạch dài hạn và thúc đẩy hệ sinh thái công nghiệp định hướng ứng dụng cho 6G.