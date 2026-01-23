Đặt hàng doanh nghiệp công nghệ

Với tư cách là đại biểu đến từ cơ sở, tại phiên thảo luận góp ý các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bà Trần Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên - đã trình bày tham luận chủ đề "Chuyển đổi số ở cơ sở trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp - Thực tiễn và quyết tâm hành động của phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên".

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, bà Trần Thị Thanh Thủy, trình bày tham luận tại Đại hội XIV của Đảng .Ảnh: TTXVN

Bà Trần Thị Thanh Thủy cho biết ngay từ khi phường Mỹ Hào chính thức đi vào hoạt động theo mô hình mới (ngày 1-7-2025), Đảng ủy phường xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, gắn trực tiếp với trách nhiệm của tập thể Thường trực Đảng ủy và người đứng đầu. Đến nay, 100% cán bộ, công chức phường sử dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử và chữ ký số. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được tiếp nhận, giải quyết trên môi trường điện tử, cơ bản đã chuyển sang làm việc trên môi trường số... Đáng chú ý, phường Mỹ Hào bước đầu khởi động, làm việc với các chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ để đặt hàng triển khai các mô hình sáng tạo như bản đồ số đa phương thức; gắn mã QR nhà ở đô thị, cây xanh; triển khai cảm biến mực nước tại các điểm dễ úng ngập với chi phí thấp để quản lý đô thị; xây dựng mô hình "Tổ dân phố thông minh"… Đặc biệt, chương trình "Bình dân học AI" đã thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và hộ kinh doanh tham gia để ứng dụng AI vào sản xuất "video marketing" và hệ thống giao dịch, bán hàng dựa trên nền tảng số.

Theo bà Trần Thị Thanh Thủy, phường Mỹ Hào xác định rõ việc tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy phường đối với chuyển đổi số. Xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái số, môi trường làm việc số đáp ứng yêu cầu ở cơ sở, trọng tâm là dữ liệu, hạ tầng và các nền tảng, ứng dụng số; đồng thời bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng số hóa, minh bạch, hiệu quả; phát triển kinh tế số, xã hội số xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của nhân dân; lấy người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm trung tâm.