Hai số dịch vụ viễn thông 1500 và 1555 được đấu giá 1,02 tỷ đồng mỗi số

23-01-2026 - 07:31 AM | Kinh tế số

Hai số dịch vụ viễn thông 1500 và 1555 đã thu về 1,02 tỷ đồng mỗi số tại phiên đấu giá quyền sử dụng các số dịch vụ giải đáp thông tin lần đầu tiên được tổ chức.

Ngày 22/1, phiên đấu giá quyền sử dụng các số dịch vụ giải đáp thông tin (số dịch vụ toàn quốc 4 chữ số) lần đầu tiên được tổ chức trực tuyến tại trang thông tin đấu giá của Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam (VPA).

Trong các số dịch vụ được đưa ra đấu giá gồm 1299, 1500, 1555 và 1558, cặp 1500 và 1555 ghi nhận mức trúng đấu giá cao nhất, đạt 1,02 tỷ đồng mỗi số.

Các số 1299 và 1558 được đấu giá với mức bằng mốc khởi điểm 1 tỷ đồng mỗi số. Trước đó, để tham gia phiên đấu giá, số tiền đặt trước theo quy định là 200 triệu đồng.

Hai số dịch vụ viễn thông 1500 và 1555 được đấu giá 1,02 tỷ đồng mỗi số- Ảnh 1.

Đây là các mã, số dùng cho dịch vụ thoại với cấu trúc số ngắn, dễ nhớ nên có giá trị sử dụng và giá trị thương mại cao, phù hợp với những tổ chức, doanh nghiệp có năng lực kỹ thuật, tài chính. (Ảnh: MH)

Trao đổi với phóng viên, ông Lương Phạm Nam Hoàng - trưởng Phòng Cấp phép Tài nguyên, Cục Viễn thông - cho biết đây là lần đầu tiên việc phân bổ kho số viễn thông được triển khai thông qua hình thức đấu giá, phù hợp với quy định của Luật Viễn thông và Luật Đấu giá tài sản.

Thông qua đấu giá, việc phân bổ tài nguyên viễn thông được thực hiện trên cơ sở nhu cầu thực tế và năng lực của tổ chức, doanh nghiệp, thay thế dần cơ chế phân bổ mang tính hành chính.

"Việc đấu giá các kho số viễn thông giúp doanh nghiệp có trách nhiệm đưa kho số này vào khai thác, sử dụng đúng mục đích, đúng cam kết, qua đó hạn chế tình trạng giữ số, lãng phí hoặc sử dụng không hiệu quả" , đại diện Cục Viễn thông nhấn mạnh.

Phiên đấu giá còn góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, đồng thời xác lập giá trị sử dụng thực tế của tài nguyên viễn thông theo cơ chế thị trường (mã, số viễn thông trúng đấu giá có thể tự do chuyển nhượng theo pháp luật về dân sự và viễn thông). Đây là một trong những mục tiêu quan trọng của chính sách đấu giá tài nguyên viễn thông trong bối cảnh phát triển kinh tế số và chuyển đổi số hiện nay.

Hai số dịch vụ viễn thông 1500 và 1555 được đấu giá 1,02 tỷ đồng mỗi số- Ảnh 2.

Giao diện màn hình của giám sát viên phiên đấu giá các số dịch vụ (một số thông tin bảo mật được che). (Ảnh: Mạnh Hùng)

Bà Nguyễn Thị Phượng - Giám đốc Trung tâm đấu giá tài sản, Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam (VPA) - cho biết phiên đấu giá mã số viễn thông lần này có nhiều điểm khác biệt so với đấu giá biển số xe.

"Mỗi số dịch vụ viễn thông được tổ chức đấu giá trong thời gian lên tới 3 tiếng, dài hơn rất nhiều so với đấu giá biển số xe chỉ khoảng 25-30 phút. Điều này nhằm tạo điều kiện để người tham gia có đủ thời gian cân nhắc giá trị của đầu số" , bà Phượng nói.

Theo VPA, hệ thống kỹ thuật và hạ tầng công nghệ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo phiên đấu giá diễn ra công khai, minh bạch và an toàn. Trường hợp người trúng đấu giá không nộp đủ tiền trúng đấu giá theo quy định, khoản đặt trước sẽ bị tịch thu và nộp vào ngân sách Nhà nước, tương tự như chế tài đang áp dụng với đấu giá biển số xe.

Theo PV

VTC News

