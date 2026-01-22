Thị trường lao động Việt Nam trước bước ngoặt 2026: Người lao động thận trọng, ưu tiên “chữa lành” thay vì thu nhập và năng lực gốc trở thành bộ lọc nhân tài giữa “cơn bão” AI

Trước thực tế đó, Cốc Cốc Research đã thực hiện phân tích và tổng hợp dữ liệu để phác họa bức tranh toàn cảnh thị trường việc làm Việt Nam hiện nay. Báo cáo Thị trường Việc làm Việt Nam được xây dựng trên cơ sở dữ liệu khảo sát và phân tích, phản ánh thực trạng và xu hướng của thị trường từ góc nhìn người lao động và doanh nghiệp tuyển dụng, với sự phối hợp ứng dụng dữ liệu từ nền tảng Việc Làm 24h.

Thị trường lao động 2025 ổn định bề mặt, chờ lực bật năm 2026

Khảo sát cho thấy hơn một nửa người lao động (53,8%) vẫn giữ nguyên vị trí trong 12 tháng qua. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài ổn định là tâm lý thận trọng ngày càng rõ nét: 48,7% đang cân nhắc cơ hội mới, trong khi chỉ 28,1% sẵn sàng chuyển việc ngay nếu có đề nghị đủ hấp dẫn. Trong bức tranh chung đó, Gen Z nổi lên là nhóm có mức độ dịch chuyển cao nhất khi có tới 32,8% lao động Gen Z đang tích cực tìm việc và sẵn sàng chuyển ngay.

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp bước vào năm 2026 với kỳ vọng mở rộng, khi 77% cho biết có kế hoạch tuyển thêm nhân sự trong 12 tháng tới. Sự lệch pha giữa nhu cầu tuyển dụng và mức độ sẵn sàng dịch chuyển của người lao động đang tạo nên một thị trường việc làm “ổn định ở bề mặt nhưng trì hoãn ở tầng sâu”.

Giai đoạn 2025-2026 không thiếu cơ hội, mà thiếu niềm tin để chốt quyết định. Người lao động chưa từ chối dịch chuyển, họ chỉ chưa đủ an tâm để rời bỏ vị trí hiện tại; trong khi doanh nghiệp vẫn tuyển nhưng chưa đủ hấp dẫn với nhóm nhân sự đang chờ đợi.

Người lao động ưu tiên “chữa lành” song hành cùng áp lực AI

Sức khỏe tinh thần là ưu tiên hàng đầu

Báo cáo ghi nhận sự dịch chuyển rõ rệt trong hệ giá trị nghề nghiệp của người lao động. Dù tiền lương và phúc lợi vẫn là nền tảng tạo cảm giác “ổn định” (40%) nhưng thu nhập không còn là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Cụ thể, 76,9% người lao động sẵn sàng lựa chọn môi trường làm việc lành mạnh, tôn trọng và cân bằng hơn, ngay cả khi phải đánh đổi mức lương cao hơn. Với Gen Z, con số này còn rõ nét hơn khi 60,8% sẵn sàng chấp nhận giảm 1-10% thu nhập để đổi lấy môi trường làm việc phù hợp.

Khái niệm “công việc ổn định” vì thế cũng đang được nhìn nhận lại. Ổn định không còn đồng nghĩa với biên chế dài hạn hay mức lương cao, mà gắn nhiều hơn với khả năng cân bằng tinh thần và phát triển bền vững. Với Gen Z, “ổn định kỹ năng” trở thành ưu tiên hàng đầu, khi họ yêu cầu cao hơn vào việc duy trì và liên tục nâng cấp năng lực nghề nghiệp để chủ động thích nghi với thị trường lao động nhiều biến động.

“Nỗi lo kép” về AI

Song song với đó, sự phát triển của AI tạo ra tâm lý hai chiều rõ nét. 36% người lao động bày tỏ sự lạc quan về tác động của AI đối với công việc, trong khi 16,6% lo ngại nguy cơ bị thay thế. Đáng chú ý, 64% cho rằng AI có thể làm suy giảm sự kết nối giữa con người với con người trong môi trường làm việc.

Chia sẻ về kết quả này, chị Lê Thị Thanh Bình - Giám đốc Kinh doanh khu vực miền Nam của Cốc Cốc cho biết: “AI đang thay đổi cách người lao động làm việc, vì vậy phản ứng hai chiều là điều dễ hiểu. Khi AI chỉ được nhìn như công cụ thay thế, áp lực tâm lý sẽ xuất hiện, kéo theo cảm giác mất kết nối và mờ nhạt vai trò cá nhân. Ngược lại, nếu AI được sử dụng như một công cụ hỗ trợ, AI có thể giúp người lao động làm việc hiệu quả hơn mà vẫn giữ được những giá trị mang tính “con người”.

Bên cạnh công nghệ, các yếu tố mang tính gắn kết như sự thấu hiểu, tương tác và cảm giác thuộc về tổ chức đang ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng trong lựa chọn và gắn bó nghề nghiệp của người lao động.

Năng lực gốc là thước đo mới giữa “cơn bão” AI

Sự lên ngôi kĩ năng “khó thay thế”

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp cũng đang đối mặt với những thách thức tuyển dụng ngày càng phức tạp. Báo cáo chỉ ra rằng 54% doanh nghiệp chưa đáp ứng được kỳ vọng về thu nhập của ứng viên, trở thành một trong những rào cản lớn trong quá trình tuyển dụng và giữ chân nhân sự.

Trong bối cảnh AI ngày càng phổ biến, tiêu chí tuyển dụng cũng dịch chuyển theo hướng ưu tiên các kỹ năng thể hiện năng lực gốc của con người như khả năng thích nghi, tư duy độc lập, sáng tạo và quản trị cảm xúc. Việc thành thạo các công cụ AI cơ bản, trong nhiều trường hợp, đã trở thành yêu cầu nền tảng thay vì lợi thế cạnh tranh.

Khoảng trống quản trị công nghệ

Một phát hiện đáng chú ý khác từ báo cáo là 80% người lao động chủ động sử dụng các công cụ AI trong công việc, trong đó phần lớn đang sử dụng ngay cả khi doanh nghiệp chưa có hướng dẫn hoặc quy định cụ thể. Điều này cho thấy tốc độ thích nghi của cá nhân đang diễn ra nhanh hơn tổ chức, trong khi nhiều tổ chức vẫn chưa theo kịp về định hướng và quản lý việc ứng dụng AI trong môi trường làm việc.

Khi thiếu chiến lược rõ ràng, AI có thể chỉ dừng lại ở vai trò “làm nhanh hơn”, thay vì thực sự giúp khai thác và nâng tầm năng lực cốt lõi của đội ngũ nhân sự. Về dài hạn, sự chậm chân này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thu hút nhân tài và duy trì lợi thế cạnh tranh.

Báo cáo cho thấy thị trường việc làm Việt Nam đang bước vào giai đoạn linh hoạt hơn nhưng cũng đặt ra nhiều yêu cầu thích nghi mới đối với cả người lao động và doanh nghiệp, từ cách nhìn nhận giá trị công việc, kỹ năng cho đến vai trò của công nghệ.

Trong bối cảnh đó, dữ liệu và phân tích hành vi người dùng ngày càng đóng vai trò quan trọng trọng. Báo cáo Thị trường Việc làm Việt Nam do Cốc Cốc Research thực hiện, với sự phối hợp ứng dụng dữ liệu từ Việc Làm 24h, mang đến góc nhìn đa chiều và sát thực tiễn về thị trường việc làm Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi hiện nay.