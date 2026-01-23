Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Google cho rằng OpenAI đã quá vội vã khi chèn quảng cáo vào ChatGPT

23-01-2026 - 09:39 AM | Kinh tế số

"Có lẽ họ cảm thấy cần phải tạo ra nhiều doanh thu hơn".

Google cho rằng OpenAI đã quá vội vã khi chèn quảng cáo vào ChatGPT- Ảnh 1.

CEO Google DeepMind, Demis Hassabis - Ảnh: Google.

Cách đây không lâu, OpenAI đã chính thức xác nhận việc thử nghiệm quảng cáo trên ChatGPT tại thị trường Hoa Kỳ. Quyết định này đánh dấu một bước ngoặt trong mô hình kinh doanh của hãng, đồng thời tạo ra sự tương phản rõ rệt với chiến lược hiện tại của đối thủ Google.

Theo thông tin từ OpenAI, quảng cáo sẽ được hiển thị ở phía dưới cùng của câu trả lời, nhưng chỉ xuất hiện khi nội dung hội thoại thực sự liên quan đến một sản phẩm hoặc dịch vụ được tài trợ. Hiện tại, thử nghiệm này chỉ áp dụng cho nhóm người dùng miễn phí và người dùng đăng ký gói Go (8 USD/tháng). Người dùng các tài khoản cao cấp như Plus hay Enterprise vẫn được tương tác trong môi trường không quảng cáo.

Đáng chú ý, OpenAI cam kết sẽ không hiển thị quảng cáo trong các cuộc trò chuyện về các chủ đề nhạy cảm như y tế, sức khỏe tâm thần hoặc chính trị để đảm bảo tính an toàn và tin cậy cho người dùng.

Google cho rằng OpenAI đã quá vội vã khi chèn quảng cáo vào ChatGPT- Ảnh 2.

Cách ChatGPT hiện quảng cáo - Ảnh: OpenAI.

Đại diện OpenAI cho biết mục tiêu của việc đưa quảng cáo vào là nhằm tạo thêm nguồn doanh thu, từ đó giúp duy trì quyền truy cập miễn phí cho đại đa số người dùng và nới lỏng các giới hạn sử dụng hiện tại.

Về phía đối thủ, CEO Google DeepMind Demis Hassabis bày tỏ sự bất ngờ trước việc OpenAI triển khai quảng cáo "quá sớm", và nhận định thêm rằng "có lẽ họ cảm thấy cần phải tạo ra nhiều doanh thu hơn".

Ông khẳng định tại Diễn đàn Kinh tế Davos rằng Gemini hiện chưa có kế hoạch tương tự. Tuy nhiên, Google cũng không đưa ra lời khẳng định chắc chắn về việc sẽ "nói không" với quảng cáo trên nền tảng AI của mình.

Việc ChatGPT tích hợp quảng cáo có thể là khởi đầu cho một xu hướng mới trong ngành công nghiệp AI, nơi các công ty phải tìm cách cân bằng giữa chi phí vận hành khổng lồ và lợi ích của người dùng cuối.

Theo Kim

VTV

