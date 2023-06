Công an Quảng Bình triệt phá đường dây đánh bạc 200 tỉ đồng

Ngày 2-6, Công an tỉnh Quảng Bình - cho biết đã lập Ban chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc hơn 200 tỉ đồng trên không gian mạng.

Công an làm việc với một trong số các đối tượng trong đường dây đánh bạc

Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án xác định đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô liên tỉnh, xuyên Quốc gia với số lượng tiền rất lớn, hoạt động hết sức tinh vi, lợi dụng triệt để công nghệ cao để kết nối, hoạt động đánh bạc trên không gian mạng.



Ban Chuyên án chia thành 4 tổ công tác, triệu tập đấu tranh với các đối tượng tại địa bàn tỉnh Quảng Bình, Bình Dương và Bình Phước.

Tại Quảng Bình, công an đã triệu tập, đấu tranh với Hoàng Trọng Hiếu (SN 1987), Hoàng Thế Dũng (SN 1994), đều trú tại xã Quảng Hòa và Mai Vinh Hạnh (SN 2003), Cao Báu (SN 2003), đều trú tại xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn.

Tại Bình Dương, tổ công tác đã triệu tập, đấu tranh với Hoàng Văn Hùng (SN 1992), trú tại xã Quảng Hòa và Hoàng Thế Anh (SN 2000), Mai Văn Vũ (SN 2003), đều trú tại xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, để xác minh vận động đầu thú 1 đối tượng hoạt động tại tỉnh Bình Phước.

Các đối tượng này đều thừa nhận hành vi đánh bạc bằng hình thức game trực tuyến.

Cơ quan công an khám xét nhà các đối tượng đánh bạc hơn 200 tỉ đồng

Đối với Hoàng Văn Hùng, Hoàng Trọng Hiếu, Hoàng Thế Dũng có vai trò chủ mưu, cầm đầu, chuẩn bị công cụ, phương tiện và cấp vốn cho một số đối tượng khác trực tiếp đánh bạc với các đại lý, nhà phát hành game, kết quả dù thắng hay thua đều chia 50-50.

Ngoài ra, công an cũng đã triệu tập, đấu tranh 15 đối tượng có liên quan khác, vận động đầu thú 2 đối tượng, đa số đã thừa nhận hành vi đánh bạc hoặc giúp sức cho các đối tượng chính trong chuyên án đánh bạc bằng hình thức game.

Tổ công tác đã triệu tập, đấu tranh với Mai Hữu Phước (SN 1989), Trần Hải Đăng (SN 1993), đều trú tại phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn. Qua đấu tranh, đã làm rõ Mai Hữu Phước giao cho Trần Hải Đăng 1 tài khoản cá độ bóng đá cấp Agent để đánh bạc. Tiền thắng thua đánh bạc được Đăng và Phước thanh toán trực tiếp hoặc qua tài khoản ngân hàng.

Ban Chuyên án đã thu giữ 62 ĐTDĐ các loại được sử dụng để đánh bạc. Tại thời điểm kiểm tra các điện thoại di động chứa tài khoản game xác định có khoảng 400 triệu điểm game, tương đương số tiền 400 triệu đồng; 200 triệu đồng giao dịch trong tài khoản cá độ bóng đá. Ngoài ra, còn tạm giữ 5 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu có liên quan khác.

Theo Công an tỉnh Quảng Bình, chỉ tính riêng từ cuối năm 2022 đến tháng 2-2023, số tiền mà các đối tượng giao dịch là hơn 200 tỉ đồng. Công an đã tiến hành khởi tố 2 vụ án đánh bạc với 9 bị can.