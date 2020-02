Công an tạm giữ hơn 1 triệu khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc chờ xuất khẩu

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, chiều 20/2, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện xe đầu kéo biển kiểm soát 24C – 046.69, kéo theo công – ten – nơ BKS 15R – 138.35 đang đỗ tại khu tập kết hàng hóa chờ làm thủ tục xuất khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành bên trong có chứa lô hàng khẩu trang y tế.

Lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ số hàng hóa không rõ nguồn gốc. (Ảnh CA. Lào Cai).

Sau khi tiến hành kiểm tra hành chính, lái xe đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng trước cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã mời chủ hàng đến làm việc để yêu cầu xuất trình hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ số khẩu trang nói trên, tuy nhiên đến chiều ngày 22/2, chủ hàng vẫn không xuất trình đầy đủ hồ sơ chứng minh nguồn gốc lô hàng.

Đến ngày 21/2, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã tiến hành kiểm đếm xong toàn bộ số khẩu trang nói trên. Kết quả kiểm tra của lực lượng chức năng cho thấy, toàn bộ số khẩu trang được đóng trong 426 thùng cát tông, bên trong có chứa khoảng 1.065.000 khẩu trang y tế. Bên ngoài có nhãn hiệu "Le Ha Co"; "Anh Đức" và một số thùng không ghi nhãn hiệu.

Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số khẩu trang nói trên để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.