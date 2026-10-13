Công an thành phố Đồng Nai điều động lãnh đạo cấp phòng

Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố trao quyết định cho các đồng chí được điều động công tác. Ảnh. V.T

Chiều 12/10, Công an thành phố Đồng Nai đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an thành phố về công tác cán bộ đối với 6 đồng chí cán bộ, lãnh đạo cấp phòng.

Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố chủ trì lễ.

Theo đó, Giám đốc Công an thành phố đã quyết định điều động các đồng chí gồm: Thượng tá Nguyễn Tấn Phát, Phó Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh thanh tra Công an thành phố;

Thượng tá Nguyễn Văn Đợi, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Công tác chính trị;

Thượng tá Phạm Ngọc Dũng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự;

Thượng tá Nguyễn Đình Khoái, Phó Chánh thanh tra Công an thành phố đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường;

Trung tá Bùi Trường Sơn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội;

Thiếu tá Đinh Viết Thịnh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Dương Văn Mạnh chúc mừng các đồng chí nhận quyết định điều động. Đồng thời, Phó Giám đốc Công an thành phố cũng mong muốn các đồng chí được điều động đến các vị trí công tác mới tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bắt tay ngay vào nhiệm vụ, cùng với cấp ủy và ban lãnh đạo đơn vị mới lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Báo Đồng Nai