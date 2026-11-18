Công an TP Hà Nội ngày 18/11/2026 đã thông báo về việc phân luồng giao thông vụ Lễ khai mạc "Ngày Văn hóa Việt Nam" năm 2026.

Theo đó, nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông phục vụ Lễ khai mạc "Ngày Văn hóa Việt Nam" năm 2026, diễn ra lúc 07h30 ngày 21/11/2026 tại khu vực Vườn hoa Vua Lý Thái Tổ và không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Công an thành phố Hà Nội thông báo phương án phân luồng giao thông.

Thời gian tạm cấm phương tiện từ 11h00 đến 20h00 các ngày 18, 19 và 20/11/2026.

Từ 20h00 ngày 20/11 đến 06h00 ngày 23/11/2026.

Ảnh: Công an Hà Nội

Các tuyến đường cấm toàn bộ phương tiện

Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay, Lê Thạch, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và một số đoạn tuyến phố Lê Lai, Tràng Tiền, Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Hàng Dầu, Lò Sũ, Trần Nguyên Hãn, Lương Văn Can, Bảo Khánh, Hàng Bài, Bà Triệu cùng khu vực Quảng trường Ngân hàng Nhà nước.

Danh sách các tuyến đường hạn chế phương tiện

Tạm cấm xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên; xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ các phương tiện được phép theo thông báo).

Hạn chế xe ô tô cá nhân, xe mô tô trên một số tuyến phố như: Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Hữu Huân, Lê Lai, Bà Triệu, Hàng Bài, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Phố Huế, Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Trống, Nhà Thờ, Nhà Chung, Quang Trung.

Phân luồng giao thông thay thế trong thời gian cấm

Công an thành phố thông báo hướng di chuyển thay thế như sau:

* Hướng Đông, Đông Bắc ↔ Tây, Tây Bắc: Chủ động di chuyển qua các cầu Nhật Tân, Long Biên, Vĩnh Tuy, Thanh Trì; các tuyến Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Võ Chí Công, Vành đai III…

* Hướng Bắc ↔ Nam: Di chuyển qua cầu Nhật Tân, Thăng Long; các tuyến Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Vành đai II, Vành đai III…

Công an Hà Nội đề nghị người dân chủ động nắm bắt thời gian, phạm vi tạm cấm và lựa chọn lộ trình phù hợp.

Hạn chế di chuyển vào khu vực hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố lân cận trong thời gian tổ chức sự kiện.

Chấp hành nghiêm hệ thống báo hiệu đường bộ và hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị Nhân dân phối hợp, chấp hành phương án phân luồng, góp phần bảo đảm an toàn và thành công của sự kiện.