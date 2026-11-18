Theo ông Cao Quang Trung, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An, đơn vị đã ban hành thông báo lần thứ 10 về việc cho thuê các cơ sở nhà, đất do Trung tâm quản lý, khai thác. Trong danh sách này có trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Cửa Lò cũ và trụ sở Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cửa Lò cũ. ﻿Các cơ sở được cho thuê theo phương thức niêm yết, với giá từ hơn 7 triệu đồng đến hơn 57,8 triệu đồng/tháng, tùy diện tích và vị trí. Mục đích sử dụng gồm thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế và thể thao; thời hạn cho thuê là 10 năm. Đáng chú ý, giá thuê được điều chỉnh giảm 5% sau mỗi lần thông báo nếu chưa có người đăng ký thuê và không giới hạn số lần giảm giá.