Cận cảnh trụ sở tòa án, viện kiểm sát dôi dư đã rao thuê 10 lần vẫn 'ế' khách
Theo Thu Hiền |
18-11-2026 - 15:04 PM |
Xã hội
Hai trụ sở Tòa án và Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cửa Lò cũ (Nghệ An) đã 10 lần được thông báo cho thuê nhưng vẫn chưa có người đăng ký, dù giá thuê liên tục giảm.
- 18-11-2026
- 17-11-2026
- 17-11-2026
Theo Tiền phong
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