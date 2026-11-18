Ngày 16/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Thái Thị Thu Đào (SN 1980, ngụ phường An Hội Tây, đại diện Công ty CP Tập đoàn Langbiang, Công ty CP Redeyes) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, từ thông tin của quần chúng nhân dân tố giác Thái Thị Thu Đào có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua góp vốn đầu tư mua bán bất động sản nên Phòng PC03 vào cuộc điều tra xác minh.

Công an bắt tạm giam với Thái Thị Thu Đào (SN 1980). Ảnh: CQCA

Qua đó, công an xác định, Thái Thị Thu Đào đầu tư (mua, bán) vàng trực tuyến trên sàn giao dịch quốc tế XTB thông qua app XTB Online Investing (là sàn giao dịch trực tuyến về ngoại hối (Forex)) bị thua lỗ.

Để huy động vốn tiếp tục đầu tư vàng trực tuyến trên sàn giao dịch quốc tế XTB, Đào đã đưa ra thông tin gian dối, không đúng sự thật về việc mua bán đất, tự xác định số tiền lợi nhuận, vòng quay vốn nhanh (mỗi khoản vay giao dịch trong khoảng 5 -10 ngày) để người bị hại tin và chuyển tiền góp vốn cho Đào. Đào sử dụng số tiền của người bị hại chuyển lần sau để chuyển trả lại cho lần trước, số tiền còn lại sử dụng đầu tư trên sàn XTB.

Từ tháng 5/2022 đến tháng 11/2022, Đào đã đưa ra thông tin về việc mua bán đất 83 lần để bị hại tin và chuyển tiền cho Đào nhiều lần với tổng số tiền hơn 1.340 tỷ đồng, Đào chuyển khoản hoàn trả cho bị hại tổng số tiền tiền gần 1.300 tỷ đồng. Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Thái Thị Thu Đào đã chiếm đoạt của bị hại số tiền hơn 20,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, quá trình điều tra còn có căn cứ xác định Thái Thị Thu Đào còn sử dụng pháp nhân Công ty Cổ phần Redeyes do Đào làm Tổng Giám đốc, đưa ra thông tin gian dối về nguồn vốn và tiến độ triển khai giải ngân các chương trình, dự án liên quan đến Công ty Cổ phần Redeyes để nhiều cá nhân tin tưởng ký thỏa thuận, chuyển tiền. Sau khi nhận tiền, Đào tiếp tục tạo thông tin không có thật để yêu cầu chuyển tiền thêm, rồi sử dụng tiền để tiếp tục giao dịch mua vàng ảo trên sàn Exness, XM, không thực hiện công việc đã giới thiệu, thỏa thuận với các cá nhân chuyển tiền, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền hơn 13,4 tỷ đồng.

Hiện nay, công an đã làm việc được 8 bị hại và đang tập trung các hoạt động điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi, phương thức, thủ đoạn, số tiền chiếm đoạt để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Do đó, công an thông báo đến tổ chức, cá nhân biết ai là nạn nhân bị Thái Thị Thu Đào chiếm đoạt tài sản, liên hệ Phòng PC03 địa chỉ số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu) để làm việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định.