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Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được cuộc gọi có nội dung sau

| | Xã hội

Một người đàn ông ở Hưng Yên vừa thoát bẫy lừa đảo mạo danh công an sau khi nhận cuộc gọi yêu cầu mang sổ tiết kiệm, sổ đỏ ra ngân hàng để "phục vụ điều tra". Nhờ kịp thời trình báo cơ quan công an, toàn bộ tài sản của ông đã được bảo vệ.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, sáng ngày 2/8, ông Nguyễn Văn Tam (sinh năm 1957, trú tại thôn Đà Trang, xã Nguyễn Du) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Đối tượng ở đầu dây bên kia tự xưng là "Thiếu tá Hà Văn Lâm – Đội trưởng Đội Điều tra tội phạm kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên", đọc số hiệu 182618 và yêu cầu ông Tam mang theo sổ tiết kiệm, sổ đỏ ra ngân hàng để chuyển khoản phục vụ điều tra với lý do ông liên quan đến một vụ án kinh tế.

Công an xã Nguyễn Du tiếp nhận thông tin trình báo và tư vấn phòng ngừa lừa đảo cho người dân. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Do lo sợ bị vướng vào vòng lao lý, ông Tam đã làm theo một phần chỉ dẫn ban đầu. Tuy nhiên, bằng sự nghi vấn và tỉnh táo kịp thời, chiều cùng ngày, ông Tam đã trực tiếp đến Trụ sở Công an xã Nguyễn Du để trình báo sự việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, kiểm tra các giấy tờ và nội dung ghi chép do ông Tam cung cấp, Công an xã khẳng định đây hoàn toàn là thủ đoạn lừa đảo tinh vi mạo danh cơ quan pháp luật để chiếm đoạt tài sản. Cán bộ Công an xã đã trực tiếp giải thích, phân tích các phương thức, thủ đoạn giả danh Công an gọi điện đe dọa tống tiền, thao túng tâm lý thường gặp trên không gian mạng cho ông Tam hiểu rõ; đồng thời hướng dẫn ông bình tĩnh, tuyệt đối không thực hiện theo bất kỳ yêu cầu chuyển tiền hay thế chấp tài sản nào của các đối tượng.

Nhờ sự can thiệp và hỗ trợ kịp thời của Công an xã Nguyễn Du, tài sản gồm sổ tiết kiệm và quyền sử dụng đất của gia đình ông Nguyễn Văn Tam đã được bảo vệ an toàn tuyệt đối.

Qua vụ việc trên, Công an xã Nguyễn Du khuyến cáo người dân: Cơ quan Công an tuyệt đối không làm việc, không tống đạt lệnh bắt, triệu tập hoặc yêu cầu người dân chuyển tiền qua điện thoại hay mạng xã hội.

Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn mạo danh cơ quan pháp luật, Viện kiểm sát, Tòa án..., người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, không thực hiện việc chuyển tiền và cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời, ngăn chặn các hành vi lừa đảo.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

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