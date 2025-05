Công an tìm người bị đối tượng Ngô Thị Lê lừa đảo

Ảnh minh hoạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang thụ lý điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại huyện Lạng Giang (Bắc Giang) và một số địa phương khác năm 2024 và 2025 theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 322/QĐ-CSHS, ngày 21/5/2025.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Ngô Thị Lê (sinh năm 1985); nghề nghiệp công nhân; nơi thường trú: Tổ dân phố Vôi, thị trấn Vôi (Lạng Giang) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ tài liệu điều tra xác định, thời điểm từ năm 2024 đến nay, do cần tiền trả nợ, Lê đã giới thiệu, tư vấn có thể làm được hồ sơ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội và chiếm đoạt tiền phí làm hồ sơ của nhiều người. Bên cạnh đó, Lê còn vay tiền bằng hình thức tín chấp của nhiều cá nhân khác. Ngoài một số bị hại đã làm đơn tố giác Ngô Thị Lê, hiện còn nhiều người khác chưa được làm rõ.

Căn cứ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị tổ chức, cá nhân đã bị Ngô Thị Lê lừa thì làm đơn tố giác gửi về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang; địa chỉ: Số Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang. Thông tin chi tiết liên hệ điều tra viên Vũ Văn Đông, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang, số điện thoại: 0373.123.836 để được hướng dẫn cụ thể.