Công an tìm người bị lừa đảo chuyển tiền vào 12 số tài khoản ngân hàng mở tại Vietcombank, MB, VietinBank, ACB, OCB và VPBank

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, thời gian qua trên địa bàn tỉnh xuất hiện thủ đoạn các đối tượng lập tài khoản Facebook ảo để tìm kiếm, kết bạn với các tài khoản Facebook của các bị hại, sau đó nhắn tin trò chuyện yêu đương theo kịch bản có sẵn. Khi đã tạo được niềm tin cho bị hại, các đối tượng rủ rê, lôi kéo các bị hại làm nhiệm vụ là nạp tiền đặt các đơn hàng ảo trên sàn thương mại điện tử Difiti, Ebay giả mạo để nhận hoa hồng nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Đầu tiên, các đối tượng hướng dẫn cho bị hại lập tài khoản trên sàn Ebay, Difiti bằng mã giới thiệu do đối tượng cung cấp. Sau đó đối tượng yêu cầu bị hại đăng nhập bằng tài khoản đã tạo tại các địa chỉ https://shopturs.com và https://www.shbayusi.com để làm “nhiệm vụ” bằng việc nộp tiền mua hàng, mỗi “nhiệm vụ” là 40 đơn hàng . Với mỗi “nhiệm vụ” hoàn thành, bị hại được hưởng hoa hồng từ 08 - 15 đô la.

Sau đó vài lần đầu làm “nhiệm vụ” với các đơn hàng giá trị thấp, các đối tượng dụ dỗ bị hại thực hiện nhiệm vụ với các đơn hàng giá trị cao để được hưởng hoa hồng cao. Nếu trong quá trình này bị hại do dự muốn rút tiền ra không làm nhiệm vụ nữa, đối tượng sẽ dụ dỗ bị hại nộp thêm tiền để hoàn thành “nhiệm vụ” mới rút được tiền . Khi bị hại không còn khả năng tài chính các đối tượng sẽ cắt liên lạc trên Facebook.

Bằng thủ đoạn tinh vi và tổ chức hết sức chặt chẽ, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã có 06 bị hại đến trình báo tại cơ quan Công an với tổng số tiền bị lừa lên đến hàng chục tỷ đồng; ngoài ra còn rất nhiều bị hại không trình báo cơ quan chức năng vì tâm lý xấu hổ, e ngại.

Trên địa bàn toàn quốc, hoạt động của loại tội phạm này diễn ra cũng rất phức tạp. Điển hình như Công an tỉnh Điện Biên làm rõ vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự nêu trên xảy ra từ năm 2023 đến tháng 01/2024 tại tỉnh Điện Biên và một số tỉnh, thành phố, khởi tố 12 bị can. Trong đó, các đối tượng đã sử dụng 12 tài khoản ngân hàng để nhận tiền và 04 tài khoản ngân hàng để chuyển trả tiền hoa hồng cho các bị hại trên toàn quốc, trong đó có bị hại tại tỉnh Bình Thuận.

Nguồn: Công an tỉnh Bình Thuận

Công an tỉnh Bình Thuận thông báo phương thức, thủ đoạn phạm tội để người dân chủ động phòng ngừa và tham gia tố giác tội phạm. Nếu có liên quan đến phương thức, thủ đoạn tương tự hoặc đã bị lừa đảo, thực hiện giao dịch với các số tài khoản ngân hàng của đối tượng gây án ở Điện Biên nêu trên thì thông tin đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận, địa chỉ 347 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, số điện thoại 02523.822.466 hoặc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên, địa chỉ: thôn Thanh Xuân, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên ( Điều tra viên Nguyễn Trung Hiếu, số điện thoại: 0948.595.855 hoặc Điều tra viên Dương Văn Long, số điện thoại: 0845.728.868) để được giải quyết.