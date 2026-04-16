Công an tìm người liên hệ vay tiền thông qua nhóm Lê Minh Hoàng, Nguyễn Thành Công, Phạm Tuấn Anh,...

16-04-2026 - 20:20 PM | Smart Money

9 đối tượng này đã lợi dụng thông tin cá nhân của khách hàng vay tiền (căn cước, hình ảnh) để tự ý mở thêm các tài khoản ngân hàng rồi bán với giá 100 - 150 nghìn đồng/tài khoản.

Phòng Cảnh sát kinh tế, CATP Hà Nội cho biết vừa triệt phá ổ nhóm thu thập trái phép thông tin cá nhân của người khác để mở tài khoản ngân hàng bán thu lợi bất chính.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, CATP Hà Nội phát hiện tại tầng 3 số 247 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, TP Hà Nội xuất hiện nhóm đối tượng hoạt động dưới hình thức tư vấn, lập hồ sơ cho khách vay tiền online thông qua các ứng dụng trên điện thoại di động của các Công ty tài chính đang hoạt động tại Việt Nam. Ngoài tạo khoản vay cho khách hàng, các đối tượng còn lợi dụng thông tin cá nhân của khách hàng (căn cước, hình ảnh) để tự ý mở thêm các tài khoản ngân hàng thông qua ứng dụng Ngân hàng số (Mobile Banking), tài khoản ví MoMo để bán thu lợi bất chính với giá từ 100.000 đồng - 150.000 đồng/1 tài khoản.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 11/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 09 bị can gồm: Lê Minh Hoàng (SN 1991; trú tại: Bạch Mai, Hà Nội), Nguyễn Thành Công (SN 2002; trú tại: Thượng Bằng La, Lào Cai), Phạm Tuấn Anh (SN 1999; trú tại: Hoa Lộc, Thanh Hóa); Lê Khánh Duy (SN 1998; trú tại: Âu Cơ, Phú Thọ), Lê Khắc Hảo (SN 1985; trú tại: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội), Vương Ngọc Ánh (SN 1985; trú tại: Thanh Liệt, Hà Nội), Phạm Phương Thúy (SN 1982; trú tại: Đống Đa, Hà Nội), Đinh Hà Phương (SN 1996; trú tại: Thanh Trì, Hà Nội), Bùi Văn Luân (SN 1987; trú tại: Đại Đồng, Phú Thọ) về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh bị hại trong vụ án, Công an Thành phố đề nghị các cá nhân đã liên hệ với nhóm đối tượng trên để vay tiền thì liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế (Điều tra viên Dương Văn Trường - SĐT: 0987.741.436) để giải quyết vụ án theo quy định.

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Điều kiện vào phòng chờ sân bay riêng của Vietcombank, VPBank hay SHB dễ nhất hiện nay?

Điều kiện vào phòng chờ sân bay riêng của Vietcombank, VPBank hay SHB dễ nhất hiện nay? Nổi bật

Chuyên gia Thuế có khuyến cáo đến hộ kinh doanh nhận tiền mặt từ khách hàng

Chuyên gia Thuế có khuyến cáo đến hộ kinh doanh nhận tiền mặt từ khách hàng Nổi bật

Sau 5 ngày nữa, khách hàng chuyển khoản từ 500 triệu đồng tại ngân hàng này cần chú ý!

Sau 5 ngày nữa, khách hàng chuyển khoản từ 500 triệu đồng tại ngân hàng này cần chú ý!

16:54 , 16/04/2026
Tài khoản ACB phát sinh giao dịch 1,64 tỷ đồng: Công an lập tức mời cô gái sinh năm 2004 lên làm việc

Tài khoản ACB phát sinh giao dịch 1,64 tỷ đồng: Công an lập tức mời cô gái sinh năm 2004 lên làm việc

14:26 , 16/04/2026
Giá bạc hôm nay 16-4: Nhiều người bất ngờ với đà tăng của bạc

Giá bạc hôm nay 16-4: Nhiều người bất ngờ với đà tăng của bạc

11:54 , 16/04/2026
Bị phạt vì chuyển cuộc gọi đòi nợ sang đường dây nóng công an

Bị phạt vì chuyển cuộc gọi đòi nợ sang đường dây nóng công an

09:52 , 16/04/2026

