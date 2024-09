Công an tìm người vay tiền của nhóm đối tượng cho vay nặng lãi 20%/tháng

Ảnh minh họa

Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân mới đây cho biết đang thụ lý điều tra vụ án "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" được phát hiện ngày 27/3/2024, tại căn hộ cao cấp (P.An Lạc A, quận Bình Tân) do Đặng Thanh Sơn (SN 2003, quê Hải Phòng) thực hiện. Quá trình điều tra xác định, Sơn đã hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn quận Bình Tân nhằm thu lợi bất chính.

Liên quan đến đường dây chuyên cho vay tiền góp với lãi suất "cắt cổ" này, Công an quận Bình Tân đã chuyển giao hồ sơ cùng các đối tượng: Phạm Anh Tú (SN 1995), Phạm Hồng Vương (SN 2004, cùng ngụ TP.Hải Phòng), Vũ Đình Quân (SN 1997, ngụ TP. Hà Nội) và Vũ Thanh Hà (SN 2003, quê Hải Phòng) cho Công an huyện Đức Hòa và huyện Bến Lức (tỉnh Long An) để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau nhiều ngày theo dõi, lúc 1 giờ ngày 27/3/2024, Đội CSHS Công an quận Bình Tân phối hợp cùng lực lượng công an phường kiểm tra hành chính căn hộ tại một chung cư ở P.An Lạc A, Q.Bình Tân, phát hiện 9 thanh niên gồm: Bùi Anh Quang (SN 2002), Bùi Văn Giang (SN 1983), Trần Mạnh Hoàn (SN 1994), Phạm Hồng Vương (SN 2004), Vũ Thanh Hà (SN 2003), Đặng Thanh Sơn (SN 2003), Phạm Anh Tú (SN 1995, cùng quê Hải Phòng), Bùi Văn Minh (SN 1990, quê Đồng Tháp) và Vũ Đình Quân (SN1997, ngụ TP.Hà Nội).

Khám xét trong phòng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tờ rơi quảng cáo có nội dung cho vay, sổ sách thu tiền góp, trả tiền góp hàng ngày... Nghi vấn các đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng, Đội CSHS Công an quận đã mời những kẻ tình nghi về trụ sở làm rõ. Khai thác nhanh, Sơn, Tú, Hà, Quân và Vương khai đã thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự từ 2.000.000 đồng trở lên, lãi suất 20%/tháng, thời hạn 24 ngày. Tùy theo số tiền vay mà các đối tượng sẽ thu tiền góp hằng ngày (bao gồm cả gốc và lãi). Ngoài ra, nhóm này còn thu phí huê hồng dịch vụ từ 5% -10% trên mỗi hồ sơ vay.



Phương thức hoạt động của nhóm này là khi có người vay tiền liên lạc vào số điện thoại tổng đài trên tờ rơi, chúng sẽ tiếp nhận thông tin rồi đưa dữ liệu người vay tiền về để đối tượng phụ trách địa bàn liên hệ và thực hiện hành vi cho vay. Các đối tượng thống nhất phân chia địa bàn phụ trách như sau: Sơn cho vay trên địa bàn quận Bình Tân; Tú cùng Vương cho vay tiền ở huyện Đức Hòa. Phần Quân và Hà cho vay ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Số đối tượng còn lại ở chung phòng, chưa phát hiện có dấu hiệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng...



Mở rộng điều tra, Đội CSHS phối hợp cùng Công an phường An Lạc A đã mời những người từng vay tiền của nhóm này lên làm việc, ghi lời khai và nhận dạng kẻ cho vay. Qua củng cố tài liệu và được sự phê chuẩn của Viện KSND cùng cấp, ngày 30/7/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Sơn về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Do Tú, Vương, Quân và Hà hoạt động cho vay trên địa bàn tỉnh Long An nên Công an quận Bình Tân đã chuyển giao hồ sơ cùng đối tượng cho Công an 2 huyện Đức Hòa và Bến Lức tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.



Quá trình điều tra, Công an quận Bình Tân có cơ sở xác định những người từng vay tiền góp của Sơn gồm: Lý Thị Diệu Huyền (SN 1979, ngụ P12Q6; tạm trú P. An Lạc, Q.Bình Tân); Lộ Minh Trí (SN 1984, quê Đồng Tháp); Trần Minh Khoa (SN 1987, quê Bến Tre), Trần Thị Mộng Nghi (SN 1982, quê Tây Ninh; cùng tạm trú P.An Lạc, Q.Bình Tân); Đặng Minh Huân (SN 1974, quê Tiền Giang, tạm trú xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh); Trần Thanh Sang (SN 1979, quê An Giang); Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1980); Nguyễn Thị Mộng Thu (SN 1987, quê Vĩnh Long); Nguyễn Trường Khánh (SN 1989, quê Cà Mau; cùng tạm trú P.Tân Tạo, Q.Bình Tân) và Nguyễn Thành Nhâm (SN 1990, quê Hậu Giang, tạm trú P. Bình Trị Đông, Q.Bình Tân).



Thông qua Chuyên đề Công an TPHCM, Công an quận Bình Tân đề nghị những người từng vay tiền góp lãi suất cao của Đặng Thanh Sơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án trên, hãy liên hệ Đội CSHS Công an quận Bình Tân, gặp ĐTV Bùi Thanh Liêm (ĐT: 0927.234205) để làm rõ về khoản tiền vay cùng mức lãi suất để xử lý theo quy định của pháp luật.